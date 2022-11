Der kubanische Präsident trifft sich mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Cuban-President-Meets-With-Chinese-Premier-Li-Keqiang-20221125-0008.html

Am Freitag traf sich der kubanische Präsident Miguel Diaz-Canel mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Peking. Ihr Gespräch fand im Rahmen einer internationalen Reise statt, bei der der kubanische Präsident zuvor Algerien, Russland und Türkiye besuchte.

China und Kuba erfreuen sich einer tiefen traditionellen Freundschaft und seien immer zu gegenseitigem Vertrauen und enger Koordination verpflichtet gewesen, sagte Li und fügte hinzu, dass China Kuba wie immer dabei unterstützen werde, einen Entwicklungspfad zu verfolgen, der seinen nationalen Bedingungen entspricht.

China sei bereit, gemeinsame Anstrengungen mit Kuba zu unternehmen, um den Austausch auf hoher Ebene zu intensivieren, die pragmatische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen auszubauen, und werde sich weiterhin gegenseitig in Fragen von Kerninteressen und Hauptanliegen unterstützen, um neue Fortschritte in den Beziehungen zwischen China und Kuba voranzutreiben, sagte er hinzugefügt.

Li merkte an, dass China bereit sei, die Synergie von Entwicklungsstrategien und den Austausch von Regierungserfahrungen mit Kuba zu stärken, und Kuba weiterhin im Rahmen seiner Möglichkeiten Hilfe und Unterstützung leisten werde.

Beide Seiten sollten Kooperationsmechanismen wie den gemischten Wirtschafts- und Handelsausschuss sinnvoll nutzen, um ein nachhaltiges Wachstum des bilateralen Handels zu fördern, die Zusammenarbeit in traditionellen Bereichen wie Landwirtschaft und Infrastruktur zu vertiefen und aktiv neue Bereiche der Zusammenarbeit wie E-Commerce und E-Commerce zu erkunden saubere Energie, um Win-Win-Ergebnisse zu erzielen, sagte Li.

Diaz-Canel dankte China für die starke Unterstützung Kubas bei der Wahrung der nationalen Souveränität und Unabhängigkeit, der Arbeit für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie.

Er drückte seine Bereitschaft aus, die Zusammenarbeit mit China in Schlüsselbereichen wie Wirtschaft, Handel, Finanzen, Fischerei, digitale Wirtschaft, saubere Energie und Infrastruktur zu vertiefen, um komplexe Situationen und schwerwiegende Herausforderungen besser zu bewältigen und die bilateralen Beziehungen auf einen neuen Höhepunkt zu bringen.

Am Freitag traf sich Diaz-Canel auch mit Li Zhanshu, dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses (NVK). Der NPC-Gesetzgeber stellte fest, dass China und Kuba gute Freunde, Kameraden und Brüder seien, und sagte, China unterstütze Kuba entschieden in seinen Bemühungen, seine Souveränität und Unabhängigkeit zu verteidigen und sich ausländischer Einmischung zu widersetzen.

China sei bereit, mit Kuba zusammenzuarbeiten, um den wichtigen Konsens der beiden Staatsoberhäupter vollständig umzusetzen und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und Parteien weiter voranzutreiben, betonte Li und fügte hinzu, dass NPC bereit sei, den Austausch und die Zusammenarbeit mit der kubanischen Legislative weiter zu verbessern rechtliche Garantien für die bilaterale Zusammenarbeit in allen Bereichen zu bieten.

Diaz-Canel sagte, Kuba sei bereit zu sehen, dass China durch die chinesische Modernisierung eine nationale Verjüngung erreiche, und hoffe, die freundschaftliche Zusammenarbeit mit China in verschiedenen Bereichen weiter zu vertiefen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related