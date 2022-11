Nicaraguas unbequemer Sieg über Covid. Westliche Medien vertuschten diesen Erfolg – Von John Perry (Alliance for Global Justice)

https://afgj.org/nicanotes-11-24-2022

In Nicaragua, dem drittärmsten Land Lateinamerikas, haben Menschen, die nicht arbeiten, nichts zu essen. Drei Viertel der Arbeitsplätze sind in kleinen Unternehmen oder in der informellen Wirtschaft angesiedelt. Als am 18. März 2020 der erste Covid-Fall diagnostiziert wurde, wusste Nicaraguas Präsident Daniel Ortega, dass ein Lockdown für die Wirtschaft katastrophal wäre.

Er stand von allen Seiten unter Druck, strenge Beschränkungen einzuführen. Unter den Nachbarn Nicaraguas registrierte El Salvador am 18. März seinen ersten Fall und verhängte zwei Tage später eine Ausgangssperre; Honduras tat dasselbe; Costa Rica verhängte am 16. März einen Lockdown und schloss drei Tage später seine Grenzen vollständig. Diese benachbarten Regierungen, die Nicaragua alle politisch feindlich gesinnt sind, bestanden darauf, dass es sich der Schließung der regionalen Wirtschaft anschließt.

Auch in Nicaragua forderten lautstarke Oppositionsgruppen und Medien die Schließung der Wirtschaft. Doch das Land hatte sich 2018 kaum von einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen diesen Oppositionsgruppen und der sozialistischen Sandinisten-Regierung von Ortega erholt, die mehr als 200 Todesopfer gefordert hatte. Ein Lockdown würde die gespaltene Nation nur noch weiter belastet haben.

Als Ortega öffentlich erklärte, dass es keinen Lockdown geben würde, akzeptierten die meisten Nicaraguaner stillschweigend, dass seine Entscheidung zwar riskant sein könnte, er aber keine andere Wahl hatte. Unweigerlich warf ihm die rechte Opposition vor, die Pandemie zu leugnen . Schlimmer noch, sie verbreiten Angst und Misstrauen mit ihren Vorhersagen, dass das Gesundheitswesen zusammenbrechen würde. Eine oppositionelle Denkfabrik prognostizierte 120.000 Covid-Fälle bis Juni; ein lokaler rechtsgerichteter Medienkanal, 100% Noticias , übertraf das mit der Aussage, dass 23.000 Nicaraguaner innerhalb eines Monats sterben würden . Als die Regierung begann, Covid-Statistiken zu erstellen, wurde ein konkurrierendes „Bürgerobservatorium“ gegründet, die nie ihre Mitgliedschaft oder Finanzierungsquelle bekannt gab. Man begann, wöchentliche Berichte zu erstellen, in denen die Zahlen der Regierung angefochten wurden (obwohl das Kleingedruckte auf ihrer Website offenbart, dass ihre eigenen Statistiken auf Social-Media-Berichten und sogar „Gerüchten“ basierten). Viele Nicaraguaner, darunter auch einige, die ich kannte, hatten solche Angst, ins Krankenhaus zu gehen, als sie Covid-Symptome entwickelten, dass sie es zu spät verließen.

Dieses unehrliche Narrativ verbreitete sich bald im Ausland, wo Nicaraguas Oppositionelle über gute Kontakte zu den internationalen Medien verfügen. Am 4. April behauptete BBC World , die Ortega-Regierung habe „überhaupt keine Maßnahmen“ gegen die Virusbedrohung ergriffen. Es erfand ein Medienthema: Ortegas „lange Abwesenheit“ von der Öffentlichkeit. Zwei Tage später fragte die New York Times : „Wo ist Daniel Ortega?“ und sagte, dass seine Regierung „weithin wegen ihres unbekümmerten Vorgehens kritisiert“ worden sei. Der Guardian schloss sich dem Chor an und behauptete, Ortega sei „nirgends zu sehen“, und fügte vier Tage später hinzu , dass der „autoritäre“ Ortega einer von vier Weltführern in der Leugnung des Virus sei. Die Washington Post sagte, Ortega sei „verschwunden“ und habe eine Regierung hinterlassen, die einen „Laissez-faire-Ansatz“ gegenüber der Pandemie verfolge. Am 6. April veröffentlichte The Lancet einen Brief , in dem er Nicaraguas Covid-Reaktion als „vielleicht das bisher unberechenbarste aller Länder der Welt“ bezeichnete. Bis Mai war Nicaragua laut der New York Times – „eines der letzten, das die weltweit eingeführten strengen Maßnahmen ablehnte“ – zu einem Land der „Mitternachtsbestattungen“ geworden.

Die Lügen der liberalen Medien hätten nicht weiter von der Realität entfernt sein können. Ortegas Regierung hatte seit seiner Rückkehr an die Macht im Jahr 2007 den Gesundheitsausgaben Priorität eingeräumt und sie bis 2020 auf 19 % des Staatshaushalts angehoben, einen der höchsten Werte der Welt. Nicaragua war auch eine der ersten Nationen in der Region, die ihre Covid-Strategie dargelegt und am 9. Februar ein gemeinsames Protokoll mit der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (dem amerikanischen Zweig der WHO) herausgegeben hat. Die 36.000 Gesundheitshelfer hatten vor dem Eintreffen des ersten Falls eine Schulung zum Umgang mit dem Virus erhalten. Ein Krankenhaus war ausschließlich für die Behandlung von Atemwegserkrankungen bestimmt, und 18 weitere wurden mit Covid-Isolationsstationen ausgestattet. Gesundheitsbrigaden arbeiteten vor Ort und machten schließlich fünf Millionen Hausbesuche, um die Menschen aufzuklären, mögliche Covid-Fälle zu identifizieren und Fehlinformationen entgegenzuwirken. Das sind im Durchschnitt etwa vier Besuche pro Haushalt.

Soviel dazu, „überhaupt keine Maßnahmen“ gegen das Virus zu ergreifen. Ein „Track and Trace“-System war vorhanden, und an den Grenzübergängen wurden Gesundheitskontrollen durchgeführt, Monate bevor ähnliche Maßnahmen in Großbritannien oder den USA ergriffen wurden. Während der Tourismus eingestellt und Hotels und Restaurants geschlossen wurden, blieben viele andere Geschäfte mit Vorsichtsmaßnahmen geöffnet. Das Tragen von Masken, das nie gesetzlich vorgeschrieben wurde, wurde fast universell. Private Schulen wurden geschlossen, aber öffentliche blieben offen, mit freiwilligem Besuch, weil viele Kinder auf die kostenlose Schulverpflegung angewiesen sind, die jedem Schüler serviert wird.

Was war das Ergebnis? Zwischen Mai und Juli 2020 gab es einen intensiven Höhepunkt von Covid-Fällen und Todesfällen, aber bis August gingen die Zahlen allmählich zurück, obwohl sie Mitte 2021 erneut ihren Höhepunkt erreichten. Mein örtliches Krankenhaus, eines der 19 für Covid ausgestatteten, konnte im August 2020 eine kleine Feier für entlassene Patienten veranstalten.

Keiner dieser frühen Erfolge dämpfte die Kritik. Der Lancet -Artikel lobte die Lockdown-Politik von El Salvador und Honduras. In ersterem zwang Präsident Nayib Bukele die Menschen, sich selbst zu isolieren, und bot einen Zuschuss von 300 US-Dollar pro Familie an, was zu massiven, unregulierten Warteschlangen und dann zu heftigen Protesten vor Regierungsbüros führte. In einigen Gegenden wurde die Abriegelung Berichten zufolge von Banden mit Baseballschlägern durchgesetzt . Unterdessen führte in Honduras eine „militarisierte Quarantäne“ laut der Menschenrechtsgruppe COFADEH zu Polizeigewalt, mehr als 1.000 Festnahmen und der Beschlagnahme von fast 900 Fahrzeugen . Die honduranischen Schulen blieben zwei Jahre lang geschlossen. Beide Länder hatten jedoch höhere gemeldete Infektionsraten als Nicaragua. So auch Costa Rica, das heftigste Kritik an seinem Nachbarn einstecken musste und über viele Wochen sogar Lebensmitteltransporte zwischen den beiden Ländern verhinderte.

Die internationalen Medien stellten nicht in Frage, ob Lockdowns im besten Interesse Nicaraguas liegen oder ob sie überhaupt machbar sind. Die Wahrheit kam erst gegen Ende der Pandemie ans Licht, als die Weltgesundheitsorganisation , The Economist und Amnesty International unterschiedliche Schätzungen über die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid erstellten. Alle zeigten, dass Nicaragua im Vergleich zum Rest Lateinamerikas (und sogar zu Großbritannien und den USA) relativ gut abgeschnitten hatte. Die WHO stufte die Zahl der Todesfälle auf Platz 14 von 19 Ländern in der Region ein, besser als alle vier ihrer unmittelbaren Nachbarn.

Bei Impfstoffen war Nicaragua zunächst im Nachteil, da es im Gegensatz zu seinen Nachbarn keine frühen Impfstoffspenden aus den USA oder China erhielt. Als die Lieferungen jedoch über den Covishield-Mechanismus der WHO eintrafen, ging es schnell voran. Seine gemeindenahen Gesundheitsteams haben dafür gesorgt, dass 86 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind, die höchste Rate in Mittelamerika, und 91 % mindestens eine Impfung erhalten haben. Dies alles wurde ohne die Zwangsimpfungsmandate vieler westlicher Länder erreicht.

Indem er sich weigerte, abzuriegeln, rettete Präsident Ortega sein Land vor einer wirtschaftlichen Katastrophe. Nicaraguas Wirtschaft hat sich schnell von der Pandemie erholt, wobei das BIP im Jahr 2021 um mehr als 10 % gewachsen ist und in diesem Jahr voraussichtlich 4 % betragen wird. Die Regierung nahm ihre Investitionsprogramme wieder auf und hat nun 24 Krankenhäuser gebaut oder kurz vor der Fertigstellung, investiert in erneuerbare Energien, Pflasterung von Landstraßen, Umbau von Schulen und erreicht die höchste Stromversorgungsdichte in der Region.

Lateinamerikas Erfahrungen mit Covid waren sehr unterschiedlich: Brasilien, Mexiko und Peru gehörten – wie Großbritannien und die USA – zu den 20 Ländern mit den höchsten Zahlen an Covid-bedingten Todesfällen. Im Gegensatz dazu hatte Nicaragua laut der Johns Hopkins University eine der niedrigsten Sterblichkeitsraten pro 100.000 Einwohner der Welt – 189 im Vergleich zu 276 für Großbritannien und 374 für die USA. Aber die internationalen Medien haben nichts getan, um die unausgewogene Berichterstattung über die ersten Monate der Pandemie zu korrigieren. Bis heute hat niemand gefragt, warum Nicaraguas Leistung besser war und was man aus seinen Erfahrungen lernen könnte. Es würde sich lohnen, dies vor der nächsten Pandemie herauszufinden.

