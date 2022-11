Nachrichtenagenturen haben aufgehört, das Asowsche Regiment als Neonazis zu bezeichnen, weil es politisch unbequem geworden ist. – Von Davide Mastracci und Alex Cosh (Passage)

https://readpassage.com/media-once-called-azov-neo-nazis-now-they-hide-that-fact/

Anfang dieses Monats veröffentlichte The Globe and Mail einen Artikel über die Frau eines Obersten des Asowschen Regiments, der bestritt, dass die Gruppe aus Neonazis besteht. Stattdessen bestand sie darauf, dass es „die motivierteste, patriotischste Einheit in der Ukraine“ sei. Die Geschichte bot keinen wirklichen Widerstand gegen diese Behauptung und kam effektiv einem Stück offener Neonazi-Propaganda gleich, ungeachtet aller Absichten, die der Reporter gehabt haben mag.

Leider war das Stück nicht ganz einzigartig und ist lediglich Teil eines breiteren Trends in den kanadischen Medien, bei dem große Medien die Ideologie der faschistischen Gruppe herunterspielen oder offen leugnen. Das war nicht immer so – zumindest nicht in gleichem Maße.

Um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Herangehensweise der kanadischen Medien an die Berichterstattung über das Azov-Regiment (früher das Azov-Bataillon) im Laufe der Jahre verändert hat, haben wir in den Archiven von Toronto Star, Globe and Mail nach jeder Erwähnung der Gruppe gesucht. und in der Zeitung Nationale Post. Wir haben auch die CBC News-Website sowie einige ihrer Sendungen durchsucht. Alle 90 eindeutigen Erwähnungen, die wir gefunden haben (Stand: 10. August), wurden zusammengestellt, wobei die Beschreibung von Asow in diesem Artikel oder dieser Sendung zum Vergleich notiert wurde.

Wir fanden heraus, dass diese Nachrichtenagenturen (und die Nachrichtendienste, auf die sich ein Großteil ihrer Berichterstattung stützte) von der direkten Anerkennung von Asows Neonazi-Ideologie zu der Andeutung übergingen, dass die Gruppe lediglich „umstritten“ sei oder eine „wechselvolle Vergangenheit“ habe. Einige Berichte enthielten überhaupt keine Qualifikationen und stellten die Gruppe einfach als eine weitere ukrainische Militäreinheit dar, die gegen Russland kämpft.

Hier ist eine Zeitleiste, wie sich die Berichterstattung im Laufe der Jahre verändert hat, gefolgt von einem Interview mit einem Experten, der behauptet, dass diese Verschiebung nicht auf Veränderungen innerhalb von Asow zurückzuführen ist, sondern eher aus politischer Bequemlichkeit für die westlichen Streitkräfte.

Die früheste Erwähnung des Asowschen Bataillons in den von uns durchsuchten Veröffentlichungen erfolgte im September 2014. Von da an bis zum Beginn der russischen Invasion in der Ukraine wurden fast alle Erwähnungen der Gruppe von Beschreibungen begleitet, die genau wiedergaben, was sie sind. Zu diesen Deskriptoren gehörten: „ Ukrainische faschistische Gruppe “; „ ultranationalistisches weißes supremazistisches paramilitärisches Regiment “; „ eine pro-ukrainische Gruppe mit offen neonazistischen Sympathien und Symbolen “; „ rechtsextreme ukrainische Gruppe “

Im Februar versuchte der russische Präsident Wladimir Putin, die Invasion der Ukraine teilweise mit der Behauptung zu rechtfertigen, sie müsse entnazifiziert werden. Einige Medienberichte achteten verständlicherweise darauf, Russlands Erzählung nicht unkritisch zu wiederholen. Doch selbst in den frühen Stadien der russischen Invasion – als die öffentliche und offizielle Empörung über Russlands Vorgehen und der Eifer, die Berichterstattung von Informationen zu vermeiden, die alles andere als die bedingungslose Unterstützung für die Bewaffnung der Ukraine erschwerten, wohl ihren Höhepunkt erreichten – gelang es diesen Nachrichtenagenturen immer noch, den Neonazismus von Asow anzuerkennen , ohne Hinweis darauf, dass dies ein Merkmal war, das der Vergangenheit der Gruppe angehört.

Im März veröffentlichten The Globe and Mail zwei Meinungsartikel, in denen die Gruppe als „ Neonazi-Regiment “ bzw. als „ offensichtlich rechtsextreme Fraktion “ bezeichnet wurde. Ebenfalls in diesem Monat berichtete die National Post , dass Asow „offen Neonazi-Sympathien hegt, wobei Mitglieder oft mit Hakenkreuzen oder Fotos von Adolf Hitler posieren gesehen werden“. Im April wurde Asow in Nachrichten und Meinungsbeiträgen des Toronto Star unterschiedlich als „ rechtsextremistisch “, „ ultranationalistisch “ und „ unverfroren faschistisch “ bezeichnet. Und Podcast- und Videobeschreibungen bei der CBC bezeichneten sie als „rechtsextreme“ Gruppe.

Doch dann, Anfang Mai, änderten sich die Dinge.

In diesem Monat veröffentlichte CBC News eine Story von Associated Press (AP), in der das Asowsche Regiment als „ entstanden aus einer rechtsextremen paramilitärischen Einheit“ beschrieben wurde (Hervorhebung von uns).

Die National Post veröffentlichte zwei Meinungsartikel eines Kolumnisten, der feststellte, dass das Asowsche Regiment „sich zuvor als pro-Nazi bezeichnet hat“, und es als „problematisch“ und „kontrovers“ bezeichnete, während er die relativ geringe Größe der Gruppe betonte. Ein Nachrichtenartikel beschrieb Asow lediglich als „eine von zwei Einheiten, die immer noch Widerstand gegen die Russen in Mariupol leisten“, und zitierte einen „Anti-Kreml“-Aktivisten, der behauptete, die Einheit sei „über ihre rechtsextreme Politik hinausgegangen“.

Im gleichen Zeitraum stützte sich der Toronto Star fast ausschließlich auf AP-Berichte, die entweder überhaupt keine Qualifikanten der Gruppe enthielten oder sie als „rechtsextremen Ursprungs“ beschrieben. Eine der beiden Originalgeschichten, die der Star veröffentlichte, besagte, dass Azov „beschuldigt wurde, weiße rassistische und Neonazi-Ansichten zu vertreten“. Die zweite Star-Geschichte enthielt keine Qualifikanten.

Unterdessen beschrieb ein Globe-Artikel Asow in Anlehnung an die Sprache , die in mehreren Berichten verwendet wurde, als „rechtsextreme Wurzeln“, behauptete jedoch, dass es „in den letzten Jahren zunehmend entpolitisiert“ wurde. Zwei weitere Globe – Artikel , zusammen mit etwa einem Dutzend Reuters- und AP-Berichten, enthielten überhaupt keine qualifizierenden Beschreibungen der Einheit.

Insgesamt boten diese Nachrichtenagenturen entweder keine Beschreibung von Asow oder behaupteten, dass es in der Vergangenheit rechtsextrem gewesen sei, sich aber seitdem weiterentwickelt habe. Dieser Trend hat sich seit Mai fortgesetzt, zum Beispiel mit einer August-Sendung von CBCs The National , in der die Einheit als „umstrittene Vergangenheit“ bezeichnet wurde, und dem in der Einleitung zu diesem Artikel erwähnten August-Artikel von The Globe and Mail, in dem behauptet wird, sie habe „eine Geschichte der rechtsextremen Neigungen, ist aber jetzt Teil der ukrainischen Armee.“

Also was ist passiert? Warum gingen Beschreibungen des Asow-Regiments von fast einhelliger Erwähnung der Neonazi-Ideologie dahin, die Gruppe als genau wie jede andere Einheit darzustellen, die gegen Russland kämpfte?

Einige argumentieren, dass sich die Gruppe in den letzten Jahren verändert und deradikalisiert hat. Als solche behaupten sie, dass die Bezeichnung des Asowschen Regiments als Neonazi-Gruppe nicht mehr zutreffend sei. Aber Ivan Katchanovski, ein Politikwissenschaftsprofessor an der Universität von Ottawa, der sich auf Russland, die Ukraine und bewaffnete Konflikte spezialisiert hat, sagte gegenüber Passage, dass diese Art von Behauptungen ungenau seien.

Katchanovski bemerkte, dass trotz formeller Änderungen an Asows Struktur, als es Teil der ukrainischen Nationalgarde wurde, es weiterhin von Neonazis dominiert wird. Er stellte fest, dass die bewaffnete Gruppe auch einen zivilen Flügel namens National Corps hat, eine politische Neonazi-Organisation, die von Asows erstem Kommandeur Andriy Biletsky geführt wird. „Vor der russischen Invasion waren sie sehr aktiv an einer Vielzahl von Angriffen beteiligt, darunter Angriffe auf Roma und Angriffe auf die Präsidialverwaltung von [Wolodymyr] Selenskyj“, erklärte Katchanovski. Er fügte hinzu, dass das Asowsche Regiment auch an der Aufstellung anderer von Nazis geführter Einheiten beteiligt gewesen sei.

Also nochmal, warum die Änderung? Katchanovski ist in seiner Einschätzung unverblümt: „Das ist eine politische Wende. Es basiert nicht auf Fakten. Die Berichterstattung in den Medien wird oft von politischen Erwägungen bestimmt und nicht von dem, was tatsächlich vor Ort passiert.“

Die politische Überlegung, die hier für den Krieg im Allgemeinen im Spiel ist, ist, dass es den westlichen Interessen schadet, darauf hinzuweisen, dass diese Länder Neonazi-Formationen wie Asow sowie andere weniger bekannte bewaffnete rechtsextreme Gruppen unterstützen. Genauer gesagt fand im Mai ein wichtiges Kriegsereignis statt: die Schlacht im Stahlwerk Azovstal. In dieser wochenlangen Schlacht kämpften die Russen gegen ukrainische Streitkräfte, die fast ausschließlich aus Angehörigen des Asowschen Regiments bestanden. Dieser Kampf dominierte die westliche Berichterstattung und ist auch die Zeit, in der in kanadischen Medien veröffentlichte Nachrichtenberichte begannen, die Beschreibungen der faschistischen Einheit abzuschwächen. Dies hat zu einer irreführenden Berichterstattung geführt.

Katchanovski fügt hinzu: „Dies wird auch gefährliche Auswirkungen auf die Ukraine und möglicherweise andere Länder haben, weil Nazis in der Ukraine jetzt im Grunde genommen zu Nationalhelden gemacht werden.“ Er stellte auch fest, dass Asow ( wie auch westliche Regierungen) Selenskyj – auch mit Drohungen und sogar vor dem Einmarsch Russlands – konsequent unter Druck gesetzt habe, kein Friedensabkommen mit Russland anzustreben oder Truppen aus der Donbass-Region abzuziehen. Im Februar brandmarkte Asow Selenskyj als „Diener des russischen Volkes“, nachdem er vorgeschlagen hatte, mit Moskau zu verhandeln.

Katchanovski sagte, die Aufwertung des Asowschen Regiments sei vergleichbar damit, wie der Westen in den 1980er Jahren zunächst die Vorgänger der Taliban in ihrem Kampf gegen die Intervention der Sowjetunion im Krieg in Afghanistan unterstützte, und riskiere auch, noch mehr rechtsextreme Aktivisten zu inspirieren andere Länder, sich dem Konflikt in der Ukraine anzuschließen, um militärische Erfahrung zu sammeln, was möglicherweise einen Rückschlagseffekt verursachen könnte, wenn sie es nach Hause schaffen.

Während die Darstellung der Ukraine als Nazi-Staat durch den Kreml falsch ist, sagte Katchanovski, gingen westliche Regierungen und Medien in die entgegengesetzte Richtung: „Sie haben begonnen, jede Präsenz von Neonazis zu leugnen.“

Der schamlose Wechsel hin zu einer sympathischen Berichterstattung über das Asowsche Regiment ist eine weitere nützliche Erinnerung daran, dass die kanadischen Medien gerne jeden aufwerten, einschließlich Nazis, solange dies den Interessen des Westens dient. Diese Medien sollten ständig daran erinnert werden, wie sie Faschisten verhätscheln, auch wenn sich die düsteren Folgen davon in den kommenden Jahren als Rückschlag erweisen sollten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related