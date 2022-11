22. November 2022

Die Abgeordneten der russischen Staatsduma rufen die Parlamente der Länder der Welt auf die ukrainischen Nazis für die Erschießung russischer Kriegsgefangener eindeutig zu verurteilen.

Noch einmal fordern wir den kollektiven Westen auf, die Neonazi-Ideologie und die Umsetzung ihrer Prinzipien in den Aktivitäten der heutigen Ukraine, deren Führer die Welt durch ihre Provokationen und Eskalation der Gewalt in eine globale Katastrophe treiben, abzulehnen.“

Die Staatsduma verurteilte die ukrainischen Nazis scharf, weil sie russische Kriegsgefangene erschossen hatten

Am 22. November hat die Russische Staatsduma, das Unterhaus der Russischen Föderalen Versammlung, einstimmig die Erklärung angenommen, in der die Parlamente der Länder der Welt aufgefordert werden, die Verbrechen des Kiewer Regimes unmissverständlich zu verurteilen. Der vollständige Text ist unten veröffentlicht:

„Die Abgeordneten der Staatsduma der Bundesversammlung der Russischen Föderation waren empört über die Nachricht von einem weiteren blutigen Verbrechen des Kiewer Regimes: der Erschießung russischer Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft geraten waren. Die kaltblütigen Mörder, die das Feuer auf unbewaffnete, lügende Gefangene eröffneten, waren von ihrer Straflosigkeit so überzeugt, dass sie ihre Verbrechen auf Video aufzeichneten. Die öffentlich gewordenen Aufnahmen des sadistischen Massakers bestätigten einmal mehr den nationalsozialistischen Charakter der Kiewer Regierung, die seit langem Mord, Folter und Verhöhnung von Zivilisten und Kriegsgefangenen fördert.

Die vorsätzliche Tötung von Kriegsgefangenen ist eine grobe Verletzung des humanitären Völkerrechts durch die Ukraine, einschließlich der Genfer Konvention von 1949 über die Behandlung von Kriegsgefangenen, und internationaler Menschenrechtsstandards, einschließlich der Konvention von 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung.

Die Abgeordneten der Staatsduma rufen die Parlamente der Länder der Welt auf , die Verbrechen des Kiewer Regimes unmissverständlich zu verurteilen und dabei zu helfen, die direkten Täter des unmenschlichen Mordes und ihre Hintermänner vor Gericht zu bringen.

Während der Debatte versprachen die Abgeordneten, nicht nur die Mörder dieser Kriegsgefangenen zu bestrafen, sondern auch die Kommandeure der Mörder, einschließlich des C-in-C der AFU. Russland werde nach den Mördern russischer Kriegsgefangener suchen, sie müssten gefunden und bestraft werden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am 21. November. „Natürlich wird Russland selbst nach denen suchen, die dieses Verbrechen begangen haben. Sie müssen gefunden und bestraft werden“, sagte Peskov gegenüber Reportern.

Vyacheslav Volodin, der Vorsitzende der Staatsduma, sagte, dass solche Verbrechen von Faschisten begangen werden und Präsident Selenskyj vor ein Sondergericht gestellt werden sollte.

Das russische Untersuchungskomitee leitete am 18. November eine strafrechtliche Untersuchung der Hinrichtung russischer Kriegsgefangener durch das ukrainische Militär ein. Das Komitee sagte, dass russische Militärermittler auch Maßnahmen ergreifen, um Personen zu identifizieren, die das Filmmaterial der Hinrichtung aufgenommen haben.

UN-Sprecher Farhan Haq sagte am selben Tag, die Vereinten Nationen forderten eine umfassende Untersuchung aller gemeldeten Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit mehr als zehn brutal hingerichteten russischen Kriegsgefangenen durch die ukrainische Seite.

Russland hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres einen Brief über die unmenschliche Behandlung russischer Kriegsgefangener durch die Ukraine geschickt und den Spitzenbeamten gebeten, ihn als offizielles Dokument des UN-Sicherheitsrates und der UN-Generalversammlung zu verteilen.

Durch den Vergleich der Videos mit Satellitenbildern bestätigte The NYT, dass die Videos in einem Bauernhaus im Dorf Makeevka gedreht worden waren. Einige der Videos sind Teil einer Serie von vier Drohnenvideos, die am 12. November von einem pro-ukrainischen Telegrammkanal verbreitet wurden, der über die Rückeroberung von Makeevka berichtet, sagte die Zeitung am 20. November.

„Es sieht so aus, als hätten die meisten von ihnen in den Kopf geschossen“, sagte Dr. Rohini Haar, medizinischer Berater bei Physicians for Human Rights, der Zeitung und fügte hinzu: „Es gibt Blutlachen. Das deutet darauf hin, dass sie dort einfach tot zurückgelassen wurden. Es scheint keine Bemühungen gegeben zu haben, sie aufzunehmen oder ihnen zu helfen.“ Sie gelten als Hors de Combat oder Nichtkombattanten – effektiv als Kriegsgefangene, betonte der medizinische Berater.

