Das Kiewer Regime setzte seine Provokationen fort, die darauf abzielten, eine mögliche technologische Katastrophe im Kernkraftwerk Zaporozhye (ZNPP) herbeizuführen. Dies tat es am 19. und 20. November 2022.

Genau, am 19. November hat die AFU-Artillerie 11 großkalibrige Granaten auf das Kernkraftwerk abgefeuert. Am Morgen des 20. November starteten ukrainische Streitkräfte zwei Angriffe auf die Einrichtung.

Von 9.15 Uhr bis 9.45 Uhr waren zu diesem Zeitpunkt 12 großkalibrige Granaten abgefeuert worden. Acht von ihnen explodierten zwischen dem fünften Stromgenerator und dem Spezialgebäude Nr. 2, drei von ihnen trafen den Bereich zwischen dem vierten und dem fünften Stromgenerator und einer von ihnen traf das Dach des Spezialgebäudes Nr. 2, das mit frischem Kernbrennstoff gefüllt war . Von 10.00 Uhr bis 10.10 Uhr wurden zwei weitere Granaten registriert, die auf die Stromübertragungsleitung abgefeuert wurden, die die Anlage versorgt.

Das russische Verteidigungsministerium sagte, dass in diesen zwei Tagen insgesamt fünfundzwanzig Granaten auf die Anlage abgefeuert wurden.

Die Streiks wurden aus dem von der AFU kontrollierten Gebiet der Stadt Marganetz (Gebiet Dnepropetrowsk) geführt. Die feindliche Feuerkraft wurde durch den Gegenangriff der russischen Artillerie neutralisiert.

Die Folgen der Schäden durch die Artillerieangriffe der AFU wurden nach Begehung des Werksgeländes durch Experten von Rosatom und der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA abgeklärt.

Das IAEA-Team, das die Situation vor Ort überwacht, sagte, dass am Sonntag, dem 20. November „innerhalb kurzer Zeit mehr als ein Dutzend Explosionen gehört wurden“. Es fügte hinzu, dass Experten einige der Explosionen von ihren Fenstern aus sehen konnten.

Am 21. November 2022 gab das russische Außenministerium eine Erklärung zum ZNPP-Beschuss durch die AFU ab

Darin hieß es, das Kiewer Regime spiele weiterhin mit dem Feuer, indem es grobe, unverantwortliche Provokationen im Kernkraftwerk Zaporozhye inszeniert. Nach einer vorübergehenden Einstellung nahmen die ukrainischen Streitkräfte den Artilleriebeschuss ihres Territoriums innerhalb des Perimeters wieder auf. Die kritische Infrastruktur des Werks sowie das Leben und die Gesundheit seiner Arbeiter sind erneut in Gefahr.

Am Abend des 19. November wurde das Werksgelände durch zahlreiche Artillerieangriffe mit Munition des Kalibers NATO 155 beschossen. Der Beschuss wurde am folgenden Tag, dem 20. November, fortgesetzt und traf unter anderem ein Atommülllager. Glücklicherweise vermied die Anlage ernsthafte Schäden und es wurde kein radioaktives Material freigelegt. Aber die Situation stand am Rande einer technogenen Katastrophe.

Seit Beginn der Angriffe auf die Anlage haben wir engen Kontakt zum IAEO-Sekretariat gehalten. Wie zuvor haben wir alle Informationen zu diesem jüngsten Angriff gesendet, einschließlich Fotos und Videos von den Folgen des Beschusses. Wir haben das Sekretariat gebeten, die IAEO-Mitglieder unverzüglich darüber zu informieren. Die internationale Gemeinschaft sollte wissen, wer hinter den Anschlägen steht. Das ist umso wichtiger, weil Kiewer Propagandisten wieder absurde Behauptungen aufstellen, Russland beschieße seine eigene Stellung.

Kiews Aktionen sehen besonders zynisch aus, weil sie fast unmittelbar auf eine reguläre Sitzung des IAEA-Gouverneursrates in Wien folgten, auf der die Situation in Bezug auf Nuklearanlagen in der Ukraine überprüft wurde. Finnland und Kanada legten für diese Sitzung die Vorlage eines weiteren antirussischen Resolutionsentwurfs fest. Dieses Dokument erwähnt nicht die wahre Quelle dieser Bedrohungen, die Ukraine, die seit einiger Zeit wütend und gezielt die Infrastruktur von Europas größtem Kernkraftwerk zerstört.

Auf diese Weise haben Kiews westliche Sponsoren erneut ihre Duplizität gezeigt, stellte der russische diplomatische Dienst fest, indem er hinzufügte:

Sie gaben dem Zelensky-Regime einen Freibrief , seine sinnlosen Versuche fortzusetzen, das Werk irreparabel zu beschädigen. Tatsächlich sind sie Komplizen bei von Kiew begangenen Verbrechen, die nicht zu rechtfertigen sind.

Es scheint, dass die ukrainischen Behörden, inspiriert von der grenzenlosen Unterstützung ihrer westlichen Kuratoren, keinerlei Beschränkungen haben. Sie kümmern sich nicht einmal darum, das Leben der IAEO-Vertreter einer tödlichen Bedrohung auszusetzen. Wir sind davon überzeugt, dass die Spitzendirektoren des IAEO-Sekretariats unter solch beispiellosen Umständen eine verantwortungsvolle Position einnehmen müssen. Als maßgebliches und unabhängiges internationales Gremium sollte es aufhören, den Beschuss der Anlage anzuprangern und zu fordern, dass er gestoppt wird, ohne die verantwortliche Partei zu benennen . Es sollte klar sein, wer für diese Angriffe verantwortlich ist.

Es ist an der Zeit, die Dinge beim Namen zu nennen – sonst ist es unmöglich, diese ukrainischen Nationalisten aufzuhalten. Dies erfordert Entschlossenheit und Verantwortung. Wir hoffen, dass diese Qualitäten gezeigt werden, schloss das russische Außenministerium.

