Fortgesetzte Provokationen gegen das Coop Anti-War Café Berlin – Meinungsfreiheit? Wir fordern: Frieden mit Russland! Verhandeln JETZT!

„Frieden mit Russland“ muss man in Berlin sagen dürfen!

NEIN zur Russophobie!

NEIN zum Rassismus gegen Russen!

NEIN zu jeglichem Rassismus!

Verhandeln JETZT!

Frieden!

Wir werden es im Coop Anti-War Café weiterhin sagen und sind bereit zu diskutieren! Einige sehen das offensichtlich anders. Meinungsfreiheit sieht aber anders aus. Wir lassen uns nicht einschüchtern!

Es gab eine ganze Reihe von Provokationen gegen uns. Schmiereren an der Eingangstür, immer wieder Aufkleber und Plakate, Zahlreiche negative Bewertungen bei Google, Bei Facebook viel negatives und entsprechende E-mails. Dann vor drei Wochen der Versuch die Frontscheibe einzuschlagen. Und zuletzt ein bizarres Plakat, das auf diese „Spezialoperation“ gegen die Eingangstür Bezug nimmt.

Wir fordern: Verhandeln JETZT!

Jetzt gab es noch ein Plakat vor der Tür.

