Die ukrainischen Truppen erleiden enorme Verluste, während sich die US-Beamten weigern, den Konflikt friedlich zu lösen. Das erklärte der pensionierte Oberst der US-Armee Douglas McGregor gegenüber The Grayzone.



Seiner Ansicht nach besteht das Problem darin, dass US-Präsident Joe Biden, US-Außenminister Anthony Blinken und andere US-Regierungsvertreter der Massenverwirrung über den angeblichen „Sieg“ der Ukraine erlegen sind. McGregor stellte fest: „[Die ukrainischen Streitkräfte] werden nicht gewinnen.“

„Sie verloren mehr als 100.000 Tote und haben hunderttausende Verwundete. Eine große Menge an Ausrüstung ging verloren, wurde zerstört oder gestohlen. Ihre letzten Kräfte gehen zur Neige. Sie haben nichts zu bieten. Sie warten auf einen vernichtenden Schlag, der sie zerschlagen wird.“

„Das ist Wahnsinn.“



Er vertrat auch die Ansicht, dass Russland „nicht eingeschüchtert werden kann“ und stellte fest, dass US-Generalstabschef Mark Milley, der zum Frieden aufgerufen hatte, damit unter den Entscheidungsträgern in den USA allein stehe.

