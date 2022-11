China stimmt gegen eine Resolution der UN-Generalversammlung, die Russland auffordert, „Reparationen“ an die Ukraine zu zahlen (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279602.shtml

China hat am Montag gegen eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) gestimmt, die fordert, dass Russland für die angebliche „Invasion“ der Ukraine zur Rechenschaft gezogen wird, und vorschlug, Russland solle Reparationen für den Verlust während des militärischen Konflikts zahlen. Der chinesische Gesandte bei der UNGA argumentierte, dass die Resolution offensichtliche Mängel habe und nicht mit Chinas Position zu diesem Thema vereinbar sei.

„Wir verstehen die Trauer der Opfer des Konflikts und haben Verständnis für ihre Situation. China glaubt, dass Abhilfemaßnahmen und Wiedergutmachungen durch geeignete politische Kanäle und rechtliche Verfahren erreicht werden sollten, die den internationalen Willen, Fairness und Gerechtigkeit widerspiegeln“, sagte Geng Shuang, Chinas stellvertretender ständiger Vertreter an die UNO, sagte am Montag.

Bedauerlicherweise, sagte er, weist der Resolutionsentwurf einige offensichtliche Mängel auf. Das Beharren der Generalversammlung darauf, zu schnellem Handeln zu drängen, ohne substanziell auf die Bedenken der Mitgliedstaaten einzugehen, sei überhaupt nicht konstruktiv.

Geng skizzierte den Grund für Chinas Widerstand. Erstens wollte der Resolutionsentwurf über das Mandat der Generalversammlung hinausgehen, indem er sich direkt mit der Frage der internationalen rechtlichen Verantwortung befasste. Wie in der UN-Charta definiert, ist die Generalversammlung jedoch kein internationales Rechtsorgan und hat keine Befugnis, die Verantwortung für unrechtmäßige Handlungen zu verfolgen.

Zweitens beabsichtigte die Entschließung, Artikel über die Verantwortung von Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen, dafür fehlt jedoch eine Rechtsgrundlage. Darüber hinaus sollte die Entschließung die Einrichtung eines Mechanismus zur Entschädigung durch Länder außerhalb des Rahmens der Vereinten Nationen unterstützen, was nicht der üblichen Praxis entspricht.

„Die Frage der Rechtsbehelfe und Wiedergutmachung ist von großer Bedeutung. Jene Länder, die einst von unrechtmäßigen Handlungen wie Kolonialismus, externer Intervention, einseitigen Sanktionen und Wirtschaftsblockaden betroffen waren, haben das Recht, Wiedergutmachung zu verlangen“, sagte Geng. „Die heute von der Generalversammlung ergriffenen Maßnahmen sollten dazu beitragen, die richtige Orientierung für die Zukunft zu geben.“

Experten sagten, dass einer der Gründe, warum China gegen die Resolution war, darin besteht, dass ihr wahrer Zweck darin besteht, Russland zu belasten, indem es die Tatsachen der russischen Aggression gegen die Ukraine bestätigt, sagte Cui Heng, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentrums für russische Studien der Ostchinesischen Normaluniversität , sagte der Global Times am Dienstag.

„Dies zwingt die Länder, Partei zu ergreifen, aber Tatsache ist, dass das Thema in der internationalen Gemeinschaft immer noch umstritten ist“, sagte Cui. „Der Westen hält es für eine ‚Invasion‘, aber Entwicklungsländer wie China und Indien bleiben skeptisch gegenüber diesem Konzept.“

„Der wichtigste Punkt ist, dass es keinen Präzedenzfall gibt, wenn man dieser Logik folgt,

Die am Montag verabschiedete Resolution wurde von 94 der 193 Mitglieder der Versammlung unterstützt. Etwa 14 Länder, darunter Russland, China und der Iran, stimmten gegen die Resolution, während sich 73 der Stimme enthielten, darunter Brasilien, Indien und Südafrika, berichtete Al Jazeera.

Es sei die niedrigste Unterstützung für die fünf von der Generalversammlung verabschiedeten Resolutionen zur Ukraine, heißt es in dem Bericht.

Nach der Verabschiedung der Resolution über Russlands Reparationen an die Ukraine sagte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, am Montag: „Sie sollten dieselbe Empfehlung zur vollständigen Reparation des Schadens verabschieden, den die Vereinigten Staaten Korea, Vietnam, Irak, Jugoslawien und Russland zugefügt haben viele andere Länder, die unter den US-Amerikanern und der NATO gelitten haben.“

Ansonsten „sieht es aus wie der Beginn der Agonie der Vereinten Nationen als wichtige internationale Institution für Versöhnung“, betonte er. „Das Ende wird für die gesamte internationale Gemeinschaft schmerzhaft sein. Wir werden auf eine solche Organisation der ‚Vereinten Nationen‘ verzichten“, wurde er in einem TASS-Bericht zitiert.

Die Krise in der Ukraine ziehe sich bisher fast neun Monate hin, habe enorme Auswirkungen auf die internationale Gemeinschaft und bringe mehr Unsicherheit und Instabilität in unsere ohnehin schon chaotische Welt, sagte der chinesische Gesandte.

Die Verlängerung des Konflikts ist nicht im Interesse irgendeiner Partei und schadet insbesondere den Entwicklungsländern. China fordert alle betroffenen Parteien erneut auf, zum Dialog zurückzukehren und auf den richtigen Weg der politischen Lösung zurückzukehren.

Die internationale Gemeinschaft, einschließlich der Generalversammlung, sollte diesbezüglich positive Anstrengungen unternehmen, anstatt Konfrontationen zu provozieren, Konflikte zu verschärfen und Spaltungen zu verschärfen, bemerkte Geng.

Die Unvoreingenommenheit der UNGA im Umgang mit der Ukraine sei fraglich, weil der Westen nun den Diskurs dominiere, sagte Cui.



Die Verabschiedung einer solchen Resolution würde die Autorität und Glaubwürdigkeit der VN-Generalversammlung in der internationalen Gemeinschaft stark untergraben. Beobachter bemerkten, dass mehr Länder es als bloßes politisches Instrument des Westens und nicht als Symbol internationaler Gerechtigkeit ansehen würden.

