Lula fordert die Niederlage der extremen Rechten in Brasilien (teleSUR)

Der gewählte brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva warnte davor, dass trotz seines Sieges bei den letzten Wahlen in dem südamerikanischen Land die extreme Rechte, die den scheidenden Präsidenten Jair Bolsonaro unterstützt, immer noch präsent ist und durch Frieden besiegt werden muss.

Lula da Silva erklärte dies im Rahmen einer vom Kern der Arbeiterpartei (PT) organisierten Veranstaltung ein Treffen am Universitätsinstitut von Lissabon mit der brasilianischen Gemeinde.

Der gewählte Präsident, der sein Amt am 1. Januar 2023 antritt, sagte, dass der Bolsonarismus immer noch am Leben ist und wir ihn besiegen müssen (…) Wir wollen keine Verfolgung (…) Gewalt. Wir wollen ein Land, das in Frieden lebt“.

Er drängte darauf, Bolsonarismo „zu besiegen“, „ohne die Methoden gegen sie anzuwenden, die sie gegen die Linke angewendet haben“.

Bei dem Treffen betonte der gewählte Präsident sein Engagement für die brasilianische Bildung angesichts des Desasters während der Regierung Bolsonaro.

Lula bezog sich nicht nur auf die Situation von Millionen von Brasilianern, die hungern, eine Situation, die nicht passieren sollte, weil die südamerikanische Nation der „drittgrößte Lebensmittelproduzent der Welt“ ist, sondern erklärte, dass er die Situation umkehren werde, und beschuldigte den ausgehenden Präsidenten, weil er den Zugang zu Nahrung nicht garantiert habe.

Das Treffen findet nach dem Besuch des Vorsitzenden beim COP27-Gipfel in Ägypten statt, der seine erste Reise nach Lissabon nach seiner Wahl zum Präsidenten ist.

Das gewählte Staatsoberhaupt wurde vom portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa und vom Premierminister António Costa als Symbol für die Wiederaufnahme der während Bolsonaros Amtszeit geschwächten Beziehungen empfangen.

