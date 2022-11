Das russische Verteidigungsministerium hat die Videoaufnahmen des Massakers an unbewaffneten russischen Kriegsgefangenen kommentiert, über das RT DE zuvor berichtete. Die Behörde erklärte, dass der Vorfall den animalischen Charakter des von Wladimir Selenskij geführten Kiewer Regimes bestätige, und hob hervor:

„Es wird dem Kiewer Regime nicht gelingen, die vorsätzliche und methodische Tötung von mehr als zehn bewegungsunfähigen russischen Soldaten durch Kopfschüsse durch den ukrainischen Abschaum als ‚tragische Ausnahme‘ vor dem Hintergrund der angeblichen universellen Achtung der Rechte von Kriegsgefangenen zu präsentieren.“

Diese brutale Tötung russischer Kriegsgefangener sei nicht das erste und nicht das einzige unter den ukrainischen Kriegsverbrechen. Es handele sich um eine weit verbreitete Praxis in den ukrainischen Truppen, die vom Kiewer Regime selbst aktiv unterstützt und von dessen westlichen Gönnern eklatant ignoriert wird. Das Ministerium betonte außerdem: „Selenskij und seine Schergen werden sich für jeden gefolterten Gefangenen verantworten müssen.“

