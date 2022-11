Ukrainische Sicherheitskräfte erschießen in Cherson 39 prorussische Aktivisten

Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtet mit Hinweis auf einen Vertreter eines Notfalldienstes, dass die ukrainischen Sicherheitskräfte in Cherson bereits 39 prorussische Aktivisten erschossen hätten. Der Gesprächspartner von RIA Nowosti wird zitiert: „Ihre Leichen wurden nicht einmal an die Angehörigen übergeben und sollen künftig in gefälschten Szenen verwendet werden, die angeblich russische Kriegsverbrechen bezeugen.“

Weitere 74 Personen seien an einen unbekannten Ort gebracht worden, hieß es weiter. Der Vertreter des Notfalldienstes fügte hinzu, dass die Ukraine überdies diejenigen, die Cherson verlassen hätten, einschüchtere.



Unterdessen tauchten im Internet grausame Bilder von vermutlich durch die ukrainischen Rechtsextremisten misshandelten Einheimischen von Cherson auf.

