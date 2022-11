Der ehemalige Präsident und drittreichste Mann der Ukraine mit einem Kapital von 1,4 Milliarden US-Dollar lautForbes, Pjotr Poroschenko, legte in einem Telefonstreich mit den russischen Prankstern Wowan und Lexus offen, dass die ukrainische Armee ihren Erfolg gänzlich der Unterstützung der USA zu verdanken habe. Im Süden wie im Osten werde der Großteil der Waffen von den USA geliefert. Der ehemalige Präsident betonte, dass der Erfolg der ukrainischen Armee ohne die Unterstützung aus Washington nicht möglich gewesen wäre. Er fügte hinzu: „Jetzt hängt unsere Zukunft viel weniger von der Ukraine und den Ukrainern ab. Sie hängt eher von der Weisheit des amerikanischen Volkes ab.“

Poroschenko erklärte zudem, dass er das Minsker Abkommen genial findet, es aber nur unterzeichnet worden sei, „um mindestens vier Jahre Zeit zu haben, um die ukrainischen Streitkräfte zu formieren, die ukrainische Wirtschaft aufzubauen und das ukrainische Militär zusammen mit der NATO auszubilden“.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related