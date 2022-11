Ein Jahr „Neuer Krefelder Appell“: Versuche die Covid-19 Impfpolitik in den Zusammenhang eines Völkermords zu rücken diskreditieren überaus legitime Forderungen nach Frieden mit Russland.

In einer Rundmail mit dem Titel: Ein Jahr „Neuer Krefelder Appell“ heisst es:

„… die Holocaust-Überlebende Vera Sharav hat es am 20. August 2022 am 75. Jahrestag des Nürnberger Kodex extrem zugespitzt formuliert: „Diesmal droht uns ein Völkermord von weltumspannendem Ausmaß. Diesmal ist es nicht Zyklon B-Gas, sondern sind es gentechnisch hergestellte injizierbare Biowaffen, die man als Impfstoffe getarnt hat.“ LINK



Auf Grund derartiger Äusserungen und anderer ähnlich extremer Positionen von Vertretern im Umkreis der Querdenker-Bewegung habe ich mich den Aktivitäten der Bewegung nie anschliessen können.

Im Kreis meiner lateinamerikanischen Genossen von „Frente Unido América Latina Berlin“ haben wir während unserer wöchentlichen Kundgebungen am Brandenburger Tor immer wieder auch die folgende Forderung vertreten:



Zügige weltweite Zulassung für russische, chinesische und kubanische Impfstoffe und Medikamente zur Bekämpfung von Covid-19. Für internationale Zusammenarbeit und Solidarität! LINK

Auch ich bin selbstverständlich der Meinung, dass die Impfstoffe, die ohne Konkurenz hier in Deutschland und anderen EU-Ländern zum Einsatz kommen, nicht genügend getestet wurden, und dass sie zudem völlig überteuert eingekauft wurden. Und mir ist bewusst, dass viele Menschen, die ich kenne über sehr starke und teils ungewöhnliche Nebenwirkungen klagen. Unter anderem scheint aber auch die Impftechnik, die ohne Vorsichtsmassnahmen erfolgt, für eine große Anzahl der Probleme mitverantwortlich zu sein.



Aber es gibt auch Presseberichten, dass auch China selbst teilweise auf mRNA-Impfstoffe setzt.

Hier Presseberichte:

China setzt auf mRNA, um Ausbreitung zu bremsen LINK

BioNTech und Fosun Pharma beginnen klinische Studie mit mRNA-basiertem COVID-19-Impfstoffkandidaten in China LINK

Zahlreiche führende Köpfe der Querdenker verbreiten immer wieder extrem chinafeindliche únd auch antikommunistische Standpunkte. Dies hat zuletzt etwas nachgelassen, aber ist immer noch ein großes Problem.

Insofern stehe ich weiterhin zu meinen Standpunkten. Es ist sehr traurig, wenn derart extrem zugespitze Äusserungen mit Holocaustvergleichen, verbreitet werden. Noch dazu im Zusammenhang mit der jetzt so überaus wichtigen Forderung nach Frieden mit Russland. Damit wird eine Spaltung der Friedensbewegung wissentlich in Kauf genommen.

Es sollte dringend eine Abgrenzung stattfinden. Beispielsweise von Dr. Wolfgang Wodarg, der wiederholt behauptet hat, dass in China eine Theaterinszenierung zu Corona stattfindet. LINK



Abgrenzung von Anselm Lenz ist dringend notwendig, wenn dieser jetzt von Todesspritzen, Kinderschändermasken und einem perversem Testzirkus schreibt. LINK

Und vor allem auch eine Abgrenzung von Heiko Schrang, der mit der Falun Gong Sekte und Epoch Times freundschaftlich verbunden ist und eine sehr antichinesische und antikommunistische Hetze betreibt. Er war mehrfach als Redner auf den Querdenken-Kundgebungen eingeladen. LINK

Abgrenzung muss es dringend auch geben von der Führung der Partei die Basis, zu deren Doppelspitze der Rechtsanwalt Fuellmich gehört. Dieser verbreitet ebenfalls unfassbare Dinge. LINK



Abgrenzung muss es auch geben von Michael Ballweg, der offensichtlich mit dem Reichsbürger Peter Fitzek sympathisiert. Im vergangenen Jahr hat er zahlreiche Aktivisten zu einem Treffen eingeladen, das im Restaurant von Fitzek, dem selbsternannten König von Deutschland, stattfand. LINK

Und auch die Positionen von Ulli Gellermann sollten sehr kritisch hinterfragt werden. LINK

Dr. Heiko Schöning ist Initiator der “World Doctors Alliance”, ein Sammelbecken von Impfgegnern. Neben vielen validen Fakten auch hier bizarre Erklärungen. Mitglied ist z.B. Heinrich Fiechtner, Ex-AfD-Abgeordneter. Befürworter von Corona-Impfungen bezeichnete er als „Jünger Josef Mengeles“. Ein weiteres Mitglied ist eine Dolores Cahill, die am University College in Dublin tätig ist. Sie erklärte u.a. das Folgende: „Wenn mich jemand [mit einem RNA-Impfstoff] impfen würde, würde ich ihn des versuchten Mordes anklagen.“. Sie ist gleichzeitig die Präsidentin der World Freedom Alliance.

Der Rechtsanwalt Markus Haintz hat sogar den derzeit noch amtierenden brasilianischen Präsidenten Bolsonaro interviewt. Der linke zukünftige Präsident Lula da Silva nannte Bolsonaro einen „schamlosen Lügner“, der mit Covid „herumgespielt“ habe und dabei massenhaft Todesfälle verursacht habe. LINK

Bei einer derartigen Fülle von Verstrickungen, und es könnten noch weitere aufgezählt werden, sollte ein gesundes Maß an Misstrauen deshalb durchaus angebracht erscheinen.

Dass einige der oben genannten Personen jetzt juristisch verfolgt werden ist selbstverständlich völlig inakzeptabel.

Fakt ist, dass China, Kuba und Nikaragua sehr niedrige Todeszahlen zu verzeichnen haben. Auch in Nikaragua wurde ein eigener Impfstoff entwickelt. Kinder werden dort geimpft und es wird auch das hier auch der Wirkstoff Ivermectin eingesetzt, so wie auch in China viel mit traditioneller Medizin behandelt wird. Lockdowns werden in China übrigens nur partiell, dann aber durchaus massiv eingesetzt, aber niemals für mehr als 10% der Bevölkerung. Massen-PCR Tests scheinen Herde zu lokalisieren. Dies mag für viele im Westen allzu krass wirken, aber es scheint doch sehr wirksam zu sein.



Und auch in China wird durchaus kontrovers zum Thema der Lockdown diskutiert, auch in den staatlichen Medien. In China, in Russland und in Kuba gibt es übrigens keine Impfpflicht. Und Masken werden in China als auch in Japan traditionell immer bei Wellen von Infektionskrankheiten getragen. Beispielsweise während starker Grippewellen.

von H. Bücker, Coop Anti-War Cafe Berlin





