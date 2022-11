Xi und Biden treffen sich, während die Welt nach mehr Gewissheiten sucht (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279521.shtml

Der derzeitige Stand der Beziehungen zwischen China und den USA liege nicht im grundlegenden Interesse der beiden Länder und Völker und entspreche nicht den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft, sagte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Montag bei seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Bali, Indonesien war das erste persönliche Treffen zwischen den Staats- und Regierungschefs der beiden größten Volkswirtschaften der Welt seit Bidens Amtsantritt.

Während des Treffens, das Berichten zufolge etwa drei Stunden und 12 Minuten dauerte, sagte Xi zu Biden, dass sie als Führer zweier großer Länder den richtigen Kurs einschlagen und die richtige Richtung für bilaterale Beziehungen finden und die Beziehungen verbessern müssten, so Xinhua. Xi betonte auch, dass die beiden Länder die Geschichte als Spiegel nehmen und sich von ihr in die Zukunft leiten lassen sollten.

Die beiden Staats- und Regierungschefs sind der Ansicht, dass das Treffen tiefgreifend, offen und konstruktiv ist, und sie haben die Teams der beiden Länder angewiesen, die von den beiden Staats- und Regierungschefs erzielten wichtigsten Konsens weiterzuverfolgen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Rückkehr der Beziehungen zwischen China und den USA voranzutreiben zu einer stabilen Entwicklungsspur, und die beiden Führer vereinbaren, ständig Kontakt zu halten, berichtete CCTV.

Solche Äußerungen und der Gipfel selbst bringen ein gewisses Maß an Positivität in die bilateralen Beziehungen, die aufgrund der immer breiteren Eindämmungsstrategie der USA gegen China und insbesondere nach dem provokanten Besuch der US-Repräsentantenhaussprecherin Nancy Pelosi auf der Insel in eine Abwärtsspirale geraten sind Taiwan, stellten chinesische Analysten fest und forderten die USA auf, ihren Versprechen treu zu bleiben, eine Konfrontation zu vermeiden.

Der Einsatz für den Gipfel, der einen Tag vor dem geplanten Beginn des G20-Gipfels auf Bali stattfand, könnte nicht höher sein, da die Welt mit wachsender Besorgnis über den Zustand der wichtigsten bilateralen Beziehungen der Welt aufmerksam auf positive Anzeichen dafür, dass die beiden Länder versuchen werden, Spannungen abzubauen und in globalen Fragen zusammenzuarbeiten.

Konstruktive Zeichen

Nach einem Handschlag betraten die beiden Leiter gemeinsam einen geräumigen Raum und hielten über sechs Minuten dauernde Eröffnungsworte, in denen beide die Bedeutung des persönlichen Treffens betonten.

Xi sagte, dass die beiden Führer zwar die Kommunikation über Videokonferenzen, Telefonanrufe und Briefe aufrechterhalten hätten, aber nichts davon den persönlichen Austausch wirklich ersetzen könne, so die Nachrichtenagentur Xinhua.

Xi erläuterte den 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und seine wichtigsten Ergebnisse und wies darauf hin, dass die Innen- und Außenpolitik der KPCh und der chinesischen Regierung offen und transparent sei, mit klar formulierten und transparenten strategischen Absichten und großartig Kontinuität und Stabilität.

China treibt die Verjüngung der chinesischen Nation an allen Fronten durch einen chinesischen Weg zur Modernisierung voran, indem wir unsere Bemühungen auf das Ziel stützen, die Sehnsüchte der Menschen nach einem besseren Leben zu erfüllen, Reformen und Öffnung unbeirrt voranzutreiben und den Aufbau einer offenen Welt zu fördern Wirtschaft, sagte Xi.

Biden seinerseits sagte auch, dass es laut Videomaterial mehrerer Medien „keinen Ersatz“ für solche persönlichen Treffen gebe.

Biden sagte vor der Presse vor dem Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu Xi: „China und die USA können unsere Differenzen bewältigen, verhindern, dass der Wettbewerb auch nur annähernd zu Konflikten wird, und Wege finden, um bei dringenden globalen Problemen zusammenzuarbeiten, die unsere Gegenseitigkeit erfordern Zusammenarbeit.“

„Die Welt erwartet meiner Meinung nach, dass China und die USA eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung globaler Herausforderungen spielen“, sagte er.

Seit Bidens Amtsantritt haben die beiden Führer fünf Mal telefonisch oder per Videoverbindung miteinander gesprochen. Zuletzt trafen sie sich 2017 während des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos persönlich.

Das Treffen am Montag fand auf Wunsch der US-Seite im Mulia Resort auf Bali mit Blick auf den Pazifischen Ozean statt. Die China Media Group sagte, dass das Treffen in dem Hotel stattfand, in dem die chinesische Delegation bei den G20 übernachtet habe.

Laut der vom Weißen Haus veröffentlichten Anzeige blieb Biden hartnäckig bei Themen, die Chinas innere Angelegenheiten betreffen, darunter Taiwan, Hongkong, Xinjiang und Xizang (Tibet). Chinesische Analysten sagten, die USA hätten nicht erkannt, dass es ihre einseitige, arrogante und feindselige Strategie gegenüber China war, die die bilateralen Beziehungen in Gefahr brachte, außer Kontrolle zu geraten und zu direkten Konflikten zu führen, und in Zukunft das Risiko einer Konfrontation zwischen den beiden Großen Macht wird noch bestehen, wenn die USA sich weigern, ihre arrogante Haltung und feindselige Strategie zu ändern.

Die Beziehungen zwischen China und den USA sollten kein Nullsummenspiel sein, bei dem eine Seite die Konkurrenz übertrifft oder auf Kosten der anderen gedeiht, sagte Xi. Die Erfolge Chinas und der USA sind Chancen, keine Herausforderungen füreinander. Die Welt sei groß genug, damit sich die beiden Länder entwickeln und gemeinsam gedeihen könnten, fügte er hinzu.

Die beiden Seiten sollten sich eine korrekte Wahrnehmung der Innen- und Außenpolitik und der strategischen Absichten des jeweils anderen bilden, sagte Xi und fügte hinzu, dass die Interaktionen zwischen China und den USA durch Dialog und Win-Win-Kooperation definiert werden sollten, nicht durch Konfrontation und Nullsummenwettbewerb.

Chinesische Analysten sagten, der Xi-Biden-Gipfel habe ein positives Signal an die Welt gesendet, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt trotz bestehender Spannungen in Kommunikation bleiben und den Konsens teilen, direkte Konflikte zu vermeiden, und auch versuchen, die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zu suchen.

Rote Linien und Leitplanken

Vor dem Treffen mit Xi gaben Biden und die US-Seite Informationen an die Presse heraus, dass sie versuchen, im ersten persönlichen Gespräch mit den Chinesen einen „Boden“ oder „Leitplanken“ für die Beziehungen zwischen den USA und China aufzubauen Mit anderen Worten, die US-Seite will zeigen, dass sie sich bemüht, zu verhindern, dass die bilateralen Beziehungen außer Kontrolle geraten, sagten Analysten.

Die USA sind jedoch diejenigen, die für die Verschärfung der Spannungen verantwortlich gemacht werden sollten, da ihre Strategie des „Wettbewerbs“, der Konfrontation, Chinas Souveränität in sensiblen Fragen wie der Taiwan-Frage und Chinas Entwicklung in Wissenschaft und Technologie ernsthaft untergraben hat , insbesondere in der Halbleiterindustrie, daher nutzt China auch die Chance, „rote Linien“ für die USA zu ziehen und die Opportunisten und kämpferischen Politiker in Washington vor der Gefahr zu warnen, Chinas Kerninteressen herauszufordern, sagten Experten.

Xi gab einen vollständigen Bericht über den Ursprung der Taiwan-Frage und Chinas prinzipielle Position. Er betonte, dass die Taiwan-Frage den Kern von Chinas Kerninteressen ausmacht, das Fundament der politischen Grundlage der Beziehungen zwischen China und den USA die erste rote Linie, die in den Beziehungen zwischen China und den USA nicht überschritten werden darf .

Jeder, der Taiwan von China trennen wolle, verstoße gegen die grundlegenden Interessen der chinesischen Nation, sagte Xi und fügte hinzu, dass das chinesische Volk dies absolut nicht zulassen werde.

China hoffe auf Frieden und Stabilität über die Taiwanstraße hinweg und setze sich seit jeher dafür ein, aber Frieden und Stabilität über die Taiwanstraße hinweg und „Unabhängigkeit Taiwans“ seien so unversöhnlich wie Wasser und Feuer, sagte Xi und drückte die Hoffnung aus, dass die US-Seite dies tun werde seinen Worten Taten folgen lassen und sich an die Ein-China-Politik und die drei gemeinsamen Kommuniques halten.

Xi sagte: „Präsident Biden hat bei vielen Gelegenheiten gesagt, dass die USA die ‚Unabhängigkeit Taiwans‘ nicht unterstützen und nicht die Absicht haben, Taiwan als Instrument zu benutzen, um Vorteile im Wettbewerb mit China zu suchen oder China einzudämmen. China hofft, dass die US-Seite handeln wird.“ auf dieser Zusicherung zur tatsächlichen Wirkung.“

Jin Canrong, stellvertretender Dekan der School of International Studies an der Renmin University of China, sagte gegenüber der Global Times, dass „die USA China in der Taiwan-Frage weiterhin provozieren werden Der neue Sprecher des Republikanischen Repräsentantenhauses wird sehr wahrscheinlich dem folgen, was Pelosi getan hat, um die Insel zu besuchen, um zu zeigen, dass die Republikaner es wagen, hart gegen China vorzugehen.“

Abgesehen davon werden die beiden großen US-Parteien den Taiwan Policy Act vorantreiben, um das Weiße Haus weiterhin zu zwingen, strategische Unklarheiten in der Taiwan-Frage aufzugeben, und dies werde dann eine neue Runde schwerwiegender Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen China und den USA mit sich bringen, sagte Jin.

„Deshalb ist es wichtig, dass der chinesische Führer die US-Seite erneut davor warnt, wo die rote Linie verläuft und was passieren würde, wenn die USA die rote Linie überschreiten. Auf diese Weise unternimmt China Anstrengungen, um einen direkten Konflikt zu verhindern, während die USA provozieren“, sagte der sagte ein anonymer Experte.

Biden bekräftigte, dass ein stabiles und wohlhabendes China gut für die USA und die Welt sei, und sagte, dass die USA Chinas System respektieren und nicht versuchen, es zu ändern.

Die USA streben keinen neuen Kalten Krieg an, versuchen nicht, Allianzen gegen China wiederzubeleben, unterstützen nicht die „Unabhängigkeit Taiwans“, unterstützen nicht „zwei Chinas“ oder „ein China, ein Taiwan“ und haben nicht die Absicht, einen zu haben Konflikt mit China, sagte er und fügte hinzu, dass die US-Seite nicht die Absicht habe, eine „Abkopplung“ von China anzustreben, Chinas wirtschaftliche Entwicklung zu stoppen oder China einzudämmen.

Die Suche oder Erkundung von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit ist eine Möglichkeit, Konflikte zu vermeiden, sagten Experten. Tatsächlich teilen China und die USA in vielen Aspekten Gemeinsamkeiten, vom Klimawandel bis zur Nuklearfrage auf der koreanischen Halbinsel und im Iran sowie bei der Bewältigung der COVID-19-Pandemie, der Ukraine-Krise und der Bewältigung der Nahrungsmittel- und Energiekrise. sagte Jin.

Während des Treffens gelobten die beiden Seiten, eine ständige strategische Kommunikation zwischen den diplomatischen Teams der beiden Seiten aufrechtzuerhalten, und vereinbarten, dass die Teams für Finanzangelegenheiten der beiden Länder Dialoge und Koordination über makroökonomische Politik und Handelsfragen führen würden. Die chinesische und die US-Führung einigten sich auch darauf, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um die UN-Klimakonferenz COP27 zum Erfolg zu führen.

Die beiden Seiten einigten sich auch darauf, die Zusammenarbeit und den Dialog in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit zu fördern sind sich einig, dass der persönliche Austausch sehr wichtig ist, und stimmen zu, die Ausweitung des Austauschs zwischen Personal aus verschiedenen Bereichen der beiden Länder zu fördern, so China Central Television.

