Russland plant gemeinsam mit dem Iran eine langfristige Strategie in der Ukraine – Von MK Bhadrakumar (indianpunchline. com)

Den Hype in den US-Medien über die Kissinginger-Diplomatie des Nationalen Sicherheitsberaters des Weißen Hauses, Jake Sullivan, über die Ukraine ignorierend, reiste der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patrushev, ehemaliger KGB-Spionageabwehroffizier und langjähriger Mitarbeiter von Präsident Putin, am vergangenen Mittwoch nach Teheran KO-Schlag in der Geopolitik.

Patrushev besuchte Präsident Ebrahim Raisi und führte ausführliche Gespräche mit Admiral Ali Shamkhani, dem Vertreter des Obersten Führers und Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran. Der Besuch markiert einen entscheidenden Moment in der russisch-chinesischen Partnerschaft und setzt einen Wegweiser für den Verlauf des Krieges in der Ukraine.

Die iranischen Staatsmedien zitierten Raisi mit den Worten: „Die Entwicklung des Ausmaßes und der Ausweitung des Ausmaßes des Krieges [in der Ukraine] gibt Anlass zur Sorge für alle Länder.“ Raisi bemerkte jedoch auch, dass Teheran und Moskau die Beziehungen auf eine „strategische“ Ebene heben, was „die entschiedenste Antwort auf die Sanktions- und Destabilisierungspolitik der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten“ sei.

Das US-Außenministerium reagierte gleich am nächsten Tag schnell mit der Warnung von Sprecher Ned Price: „Dies ist eine sich vertiefende Allianz, die die ganze Welt als eine tiefgreifende Bedrohung betrachten sollte … dies ist eine Beziehung, die Auswirkungen haben würde, Auswirkungen über jedes einzelne Land hinaus haben könnte .“ Price sagte, Washington werde mit Verbündeten zusammenarbeiten, um den russisch-iranischen Militärbeziehungen entgegenzuwirken.

Patruschews Gespräche in Teheran berührten hochsensible Themen, die Präsident Wladimir Putin veranlassten, am Samstag mit Raisi weiterzumachen. In der Kreml-Verlautbarung heißt es, die beiden Führer hätten „eine Reihe aktueller Themen der bilateralen Agenda erörtert, wobei der Schwerpunkt auf dem weiteren Ausbau der Interaktion in Politik, Handel und Wirtschaft, einschließlich Transport und Logistik, lag. Sie einigten sich darauf, die Kontakte zwischen den jeweiligen russischen und iranischen Behörden zu intensivieren.“

In diesem Zusammenhang muss Patrushevs außerordentlich starke Unterstützung für den Iran angesichts der gegenwärtigen Unruhen in diesem Land richtig verstanden werden. Patrushev erklärte: „Wir nehmen die Schlüsselrolle westlicher Geheimdienste bei der Organisation von Massenunruhen im Iran und der anschließenden Verbreitung von Desinformationen über die Lage im Land über persischsprachige westliche Medien zur Kenntnis, die unter ihrer Kontrolle stehen. Wir sehen dies als offene Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates.“

Russische Sicherheitsbehörden tauschen Informationen über feindselige Aktivitäten westlicher Geheimdienste mit iranischen Kollegen aus. Bemerkenswert ist, dass Patruschew den Verdacht des Iran bezüglich einer Beteiligung Saudi-Arabiens umgangen hat. Unabhängig davon bot auch Außenminister Sergej Lawrow öffentlich an, zwischen Teheran und Riad zu vermitteln.

All dies treibt Washington in den Wahnsinn. Auf der einen Seite bringt es nichts, auch nicht auf der Ebene von Präsident Biden, das Gespenst der iranischen Bedrohung heraufzubeschwören und die arabischen Regime des Persischen Golfs noch einmal zu versammeln.

Zuletzt griff Washington zum Theaterspiel, als es auf einen unbegründeten Bericht des Wall Street Journal über einen bevorstehenden iranischen Angriff auf Saudi-Arabien in den kommenden Tagen folgte. Die US-Streitkräfte in der westasiatischen Region erhöhten ihre Alarmstufe und Washington gelobte, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Aber merkwürdigerweise war Riad ungerührt und zeigte kein Interesse an dem US-Schutzangebot, um die Bedrohung durch den Iran abzuwehren.

Der saudisch-iranische Normalisierungsprozess, der mit einem sensiblen Austausch über ihre gegenseitigen Sicherheitsbedenken vorangetrieben wurde, hat eindeutig an Zugkraft gewonnen, und keine Seite wird zu einer reflexartigen Reaktion provoziert.

Dieser Paradigmenwechsel kommt Russland zugute. Neben seiner hochstrategischen Ölallianz mit Saudi-Arabien vertieft Russland nun seine strategische Partnerschaft mit dem Iran.

Die Panik in den Äußerungen von Sprecher Price deutet darauf hin, dass Washington geschlussfolgert hat, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheits- und Verteidigungsbehörden Russlands und des Iran intensivieren wird.

Was Washington am meisten alarmiert, ist, dass Teheran eine gemeinsame Strategie mit Moskau verfolgt, um in die Offensive zu gehen und der Militarisierung der Sanktionen durch den kollektiven Westen zu begegnen. Trotz jahrzehntelanger Sanktionen hat der Iran aus eigener Kraft eine Weltklasse-Verteidigungsindustrie aufgebaut, die Länder wie Indien oder Israel in den Schatten stellen wird.

Shamkhani unterstrich die Schaffung „gemeinsamer und synergistischer Institutionen zum Umgang mit Sanktionen und die Aktivierung der Kapazität internationaler Institutionen gegen Sanktionen und sanktionierende Länder“. Patrushev stimmte zu, indem er an die früheren Vereinbarungen zwischen den nationalen Sicherheitsbehörden der beiden Länder erinnerte, um den Fahrplan für die strategische Zusammenarbeit festzulegen, insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung westlicher wirtschaftlicher und technologischer Sanktionen.

Shamkhani fügte hinzu, dass Teheran den Ausbau der bilateralen und regionalen Zusammenarbeit mit Russland im Wirtschaftsbereich als eine seiner strategischen Prioritäten angesichts der US-Sanktionen betrachtet, mit denen beide Länder konfrontiert sind. Patrushev antwortete: „Das wichtigste Ziel von mir und meiner Delegation bei der Reise nach Teheran ist der Meinungsaustausch, um die Umsetzung gemeinsamer Projekte zu beschleunigen und dynamische Mechanismen bereitzustellen, um neue Aktivitäten in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Energie und Technologie zu starten.“

Patrushev bemerkte: „Die Schaffung von Synergien bei den Transitkapazitäten, insbesondere die rasche Fertigstellung des Nord-Süd-Korridors, ist ein wirksamer Schritt zur Verbesserung der Qualität der bilateralen und internationalen wirtschaftlichen und kommerziellen Zusammenarbeit.“

Patrushev und Shamkhani diskutierten einen gemeinsamen Plan von Russland und dem Iran, „eine Freundschaftsgruppe von Verteidigern der Charta der Vereinten Nationen zu gründen“, die Länder umfasst, die die Hauptlast illegaler westlicher Sanktionen tragen.

Mit Blick auf die Shanghai Cooperation Organization sagte Shamkhani, die beiden Länder sollten die austauschbaren Kapazitäten der Mitgliedsländer „intelligent nutzen“. Er sagte, die Gefahr von Terrorismus und Extremismus bedrohe weiterhin die Sicherheit der Region und betonte die Notwendigkeit, die regionale und internationale Zusammenarbeit zu verstärken.

Patruschews Besuch in Teheran war im Vorfeld der von Moskau am 16. November ausgerichteten Afghanistan-Konferenz geplant. Der Iran und Russland haben gemeinsame Bedenken in Bezug auf Afghanistan. Sie sind besorgt über die westlichen Versuche, den Bürgerkrieg in Afghanistan (wieder) anzuheizen.

In einem kürzlich erschienenen Kommentar in der Nezavisimaya Gazeta behauptete der russische Sondergesandte des Präsidenten für Afghanistan, Zamir Kabulov, dass Großbritannien einen sogenannten „afghanischen Widerstand“ gegen die Taliban finanziert (die Berichten zufolge von Panjshir aus operieren). Kabulov schrieb, dass die USA dies tun zwei zentralasiatische Staaten zu ködern, indem sie ihnen Helikopter und Flugzeuge anbieten, anstatt bei verdeckten Aktivitäten gegen die Taliban zu kooperieren.

Kabulov machte eine sensationelle Enthüllung, dass die USA die Taliban-Führer erpressen, indem sie ihnen mit einem Drohnenangriff drohen, wenn sie die Kontakte zu Russland und China nicht abbrechen. Er sagte insbesondere, dass die USA und Großbritannien verlangen, dass Kabul davon Abstand nimmt, die Aktivitäten der in Afghanistan ansässigen uigurischen Terroristen einzuschränken.

Interessanterweise prüft Moskau die Schaffung einer kompakten Gruppe von fünf Regionalstaaten, die an der Stabilisierung Afghanistans beteiligt sind und zusammenarbeiten könnten. Kabulov nannte Iran, Pakistan, Indien und China als Partner Russlands.

Der Iran ist ein „Kraftmultiplikator“ für Russland, wie es kein anderes Land – außer vielleicht China – unter den gegenwärtig schwierigen Bedingungen der Sanktionen sein kann. Patrushevs Besuch in Teheran zum jetzigen Zeitpunkt, am Tag nach den Midterms in den USA, kann nur bedeuten, dass der Kreml die Verschleierung der Friedensstiftung in der Ukraine durch die Biden-Regierung durchschaut hat, um die Dynamik der russischen Mobilisierung und des Aufbaus einer neuen Verteidigung tatsächlich zu entgleisen Linien in Richtung Kherson-Zaporozhya-Donbass.

Tatsächlich ist es kein Geheimnis, dass die Amerikaner buchstäblich am Boden des Fasses kratzen, um Waffen in die Ukraine zu liefern, da ihre Bestände versiegen und mehrere Monate oder einige Jahre benötigt werden, um die erschöpften Bestände wieder aufzufüllen. ( hier , hier , hier und hier )

Aus geopolitischer Sicht genügt es zu sagen, dass Patruschews Gespräche in Teheran – und kurz darauf Putins Anruf bei Raisi – unmissverständlich signalisiert haben, dass Russland eine langfristige Strategie in der Ukraine entwickelt.

