Brasiliens designierter Vize-Präsident fordert Zugang zu Amazonas-Abholzungsdaten (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/Brazils-VP-Elect-Demands-Access-to-Amazon-Deforestation-Data-20221114-0012.html

Brasiliens gewählter Vizepräsident und Koordinator des Übergangsteams der Regierung von Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, bat die Regierung von Jair Bolsonaro um Zugang zu vollständigen Daten über die Entwaldung im Amazonas, da diese Zahlen seiner Meinung nach bereits existieren und sollte bekannt sein.

„Wir bitten sie, uns die vollständigen Berichte der „Prodes Amazon“- und „Prodes Cerrado“-Daten für den Zeitraum von August 2021 bis Juli 2022 zuzusenden, damit wir die von ihnen übermittelten Informationen analysieren und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen können (…) diese Nummern existieren bereits und wir müssen informiert werden“, sagte der designierte Vizepräsident auf einer Pressekonferenz.

Prodes“ ist eines der Satellitensysteme, mit denen das Nationale Institut für Weltraumforschung (INPE) die Entwaldung sowohl im Amazonas als auch in der brasilianischen tropischen Savanne „Cerrado“ überwacht.

Letztes Jahr wartete die Bolsonaro-Regierung bis zum Ende der COP26, um den Bericht zu veröffentlichen, der zu dem Schluss kam, dass der Amazonas in diesem Jahr die schlimmsten Entwaldungsraten seit 15 Jahren erlebte.

Letzte Woche zeigten Daten von Deter (einem anderen INPE-System), dass der Amazonas-Regenwald im vergangenen Oktober mehr als 900 Quadratkilometer Vegetation verloren hat, die schlimmste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen.

Der Druck auf vollständige Daten für das letzte Jahr kommt kurz vor Lulas Ankunft in Sharm el Sheikh (Ägypten), wo er an der COP27, der 27. Konferenz der Vertragsparteien (COP27) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, teilnehmen wird.

Vor seiner Einreise nach Ägypten versicherte der zukünftige Präsident Brasiliens in einer Nachricht in seinen sozialen Netzwerken, dass der Kampf gegen den Klimawandel eine Verpflichtung des brasilianischen Staates sein muss.

