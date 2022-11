Chinas Präsident Xi Jinping nimmt an G20 teil, APEC präsentiert Vision; Ereignisse zeigen, dass Chinas Entwicklung der Welt Möglichkeiten bietet (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279296.shtml

Das chinesische Außenministerium gab am Freitag bekannt, dass Präsident Xi Jinping nächste Woche am 17. G20-Gipfel in Indonesien und am 29. APEC-Wirtschaftsführertreffen in Thailand teilnehmen wird. Experten werten dies als Zeichen dafür, dass Chinas Ideen zur Beseitigung von Hindernissen und zur Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den Volkswirtschaften einzubringen und der Welt durch Möglichkeiten, die durch ihre Entwicklung geschaffen wurden, neue Möglichkeiten zu bieten.

Präsident Xi Jinping wird auch mit vielen führenden Persönlichkeiten der Welt zusammentreffen, darunter US-Präsident Joe Biden, was weltweit große Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird und was Chinas zunehmend herausragende Rolle in regionalen und globalen Angelegenheiten widerspiegelt.

Die Reise wird sowohl für China als auch für die Welt von entscheidender Bedeutung sein, da sie die erste Reise des chinesischen Präsidenten nach dem jüngsten erfolgreichen Abschluss des Kogresses der KP China eine inspirierende Entwicklungsbestrebungen für China und die Welt aufzeigt. Es ist auch die erste persönliche Teilnahme am G20-Gipfel und am APEC-Gipfel seit dem Ausbruch der COVID-Pandemie seit drei Jahren, und die Welt wendet sich für Stabilität und Wohlstand zunehmend an China und die gesamte asiatisch-pazifische Region.

Chinesische Experten glauben, dass angesichts zunehmender geografischer Spannungen, einer sich verschlimmernden Energiekrise, der anhaltenden COVID-19-Pandemie und wirtschaftlichen Rezession sowie der Konfrontationsmentalität und Blockpolitik der USA und ihrer Verbündeten Schwellenländer, einschließlich China, dies Chinas Rolle in der multilateralen diplomatischen Arena eine immer wichtigere Rolle zuweist. Insbesonders wenn es darum geht, die Entwicklung der Globalisierung und des Freihandels aufrechtzuerhalten, den Frieden und die Stabilität in der Region zu stärken und die Demokratisierung der internationalen Beziehungen zu fördern.

Chinas Rolle

Auf Einladung des indonesischen Präsidenten Joko Widodo wird Präsident Xi Jinping vom 14. bis 17. November am 17. G20-Gipfel in Bali, Indonesien, teilnehmen, gab die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, am Freitag bekannt. Er werde am 29. APEC Economic Leaders‘ Meeting in Bangkok, Thailand, teilnehmen und Thailand vom 17. bis 19. November besuchen, sagte Hua.

Zhao Lijian, ein weiterer Sprecher des Ministeriums, sagte am Freitag bei einer regulären Pressekonferenz, dass der G20-Gipfel in Bali der erste multilaterale Gipfel sei, an dem der oberste chinesische Führer nach dem erfolgreichen Abschluss des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) teilnehmen werde ), während Xis Teilnahme am 29. APEC-Wirtschaftsführertreffen „ein wichtiger Akt der chinesischen Staatsoberhauptdiplomatie gegenüber dem asiatisch-pazifischen Raum ist“, der „voll und ganz die hohe Bedeutung zeigt, die China der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation beimisst“. „

Angesichts wachsender Instabilität und Unsicherheiten in der Weltwirtschaft stehe die regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum vor neuen Herausforderungen, sagte Zhao.

Als führendes Forum für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit müssen die G20 die Solidarität und Zusammenarbeit stärken, die makroökonomische Politik koordinieren und gemeinsam für ein starkes, nachhaltiges, integratives und ausgewogenes Wachstum der Weltwirtschaft arbeiten, sagte Zhao.

„APEC ist eine wichtige Plattform für die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Präsident Xi wird bei dem Treffen eine wichtige Rede halten und Chinas wichtigste Vorschläge zur Vertiefung der asiatisch-pazifischen Zusammenarbeit und zur Förderung des regionalen und globalen Wirtschaftswachstums darlegen“, fügte Zhao hinzu.

Li Haidong, Professor am Institut für Internationale Beziehungen an der China Foreign Affairs University, sagte am Freitag gegenüber der Global Times, dass sich der G20-Gipfel, der darauf abzielt, den großen Volkswirtschaften der Welt dabei zu helfen, Wege zur Koordinierung der Zusammenarbeit zu finden, sich wahrscheinlich darauf konzentrieren wird, wie das geht Verbesserung des bestehenden multilateralen Finanz- und Wirtschaftssystems, um die wirtschaftlichen Probleme und die Tendenz zur Depression effektiv zu bewältigen.

Es gibt auch internationale Realitäten wie den Russland-Ukraine-Konflikt und die Klimakrise, mit denen sich die G20 wahrscheinlich ebenfalls befassen werden. Schließlich haben die oben genannten Krisen Unsicherheit in die Weltwirtschaft und die Energiestruktur gebracht, und die Länder hoffen, die G20-Plattform nutzen zu können, um einen Konsens über wichtige Themen zu erzielen, sagte Li.

Wang Yiwei, Direktor des Institute of International Affairs an der Renmin University of China, sagte der Global Times am Freitag, dass angesichts der Auswirkungen der Pandemie auf die globale Lieferkette und im Namen einiger westlicher Länder eine „Entkopplung“ gefordert werde Sicherheit wird China weiterhin ideologisch geführten kleinen Cliquen entgegentreten und die Globalisierung entschieden unterstützen, da sie ein objektives Gesetz der Entwicklung ist, das niemand aufhalten kann.

China hoffe, bei multilateralen diplomatischen Anlässen wie den G20- und APEC-Gipfeln zu demonstrieren, dass seine Entwicklung und Öffnung, insbesondere nach dem 20. Nationalkongress der KPCh, der Welt weitere neue Möglichkeiten bringen werde, sagte Wang.

Was China immer betont habe, sei, dass sowohl der G20- als auch der APEC-Gipfel eine Bühne bieten, um die von Präsident Xi vor einem Jahr vorgeschlagenen Globalen Entwicklungsinitiativen (GDI) zu fördern, von denen die Welt effektiver profitieren werde, sagte Li.

Experten sagten jedoch, es sei nicht auszuschließen, dass die USA Arenen wie die G20- und APEC-Gipfel nutzen würden, um ihr Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) und andere von Ideologien geleitete Wirtschafts- und Handelsallianzen zu fördern und andere dazu zu zwingen, Partei zu ergreifen .

Die APEC ist ein wichtiger multilateraler Mechanismus zur Überbrückung von Hindernissen und zur Förderung der Handelsliberalisierung zwischen den Mitgliedern im asiatisch-pazifischen Raum. Leider seien die größten Herausforderungen für die Handelsliberalisierung heute jedoch niemand anderes als die USA, einer der Mitbegründer der APEC, sagte Li.

China-USA im Rampenlicht



Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, kündigte am Freitag außerdem an, dass Xi auf Anfrage unter anderem bilaterale Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem US-Präsidenten Joe Biden, dem senegalesischen Präsidenten Macky Sall und dem argentinischen Präsidenten Alberto Fernández abhalten werde.

Das Treffen zwischen Xi und Biden am Rande des G20-Gipfels wurde ins Rampenlicht gerückt, da die Beziehungen zwischen China und den USA nach dem provokanten Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in der chinesischen Region Taiwan und dem Treffen mit Sezessionisten den niedrigsten Stand seit vier Jahrzehnten erreicht haben der Insel sowie eine Reihe anderer Schritte der USA, um China einzudämmen.

Bilaterale Gespräche über bestimmte Bereiche wie Verteidigung, Justiz und Klimawandel wurden als Teil von Chinas Gegenmaßnahmen zu Pelosis provokativem Besuch in Taiwan im August ausgesetzt.

Das bevorstehende Treffen zwischen Xi und Biden ist auch das erste, seit China Gegenmaßnahmen zugeschlagen hat.

Es wird auch die erste persönliche Begegnung zwischen den beiden Führern seit Bidens Aufstieg ins Weiße Haus im Jahr 2021 sein.

Der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, sagte, China betrachte und baue seine Beziehungen zu den USA in Übereinstimmung mit den drei Prinzipien des gegenseitigen Respekts und des Friedens aus Koexistenz und Win-Win-Kooperation, wie von Präsident Xi vorgeschlagen.

Der Sprecher forderte die USA auch auf, mit China zusammenzuarbeiten, um Differenzen angemessen zu bewältigen, eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit voranzutreiben, Missverständnisse und Fehleinschätzungen zu vermeiden und die Beziehungen zwischen China und den USA wieder auf den richtigen Weg einer soliden und stetigen Entwicklung zu bringen, was „den Interessen beider dient Seiten und erfüllt die Erwartungen der Welt.“

Vor Chinas Ankündigung kündigte das Weiße Haus das Xi-Biden-Treffen am Donnerstag (ET) an und sagte, die Staats- und Regierungschefs würden eine Reihe regionaler und globaler Themen erörtern sowie Bemühungen zur „Aufrechterhaltung und Vertiefung der Kommunikationswege“, zur verantwortungsvollen Steuerung des Wettbewerbs und gemeinsam an „transnationalen Herausforderungen arbeiten, die die internationale Gemeinschaft betreffen.

Unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten der Biden-Regierung berichtete CNBC, dass das Weiße Haus erwarte, dass das Treffen ein tiefgreifendes und substanzielles Gespräch sein werde, aber Biden werde ehrlich zu „Bedenken“ wie dem Russland-Ukraine-Konflikt und den sogenannten „Menschenrechten“ sein „-Fragen sowie die Taiwan-Frage.

Im Gegensatz zu Chinas stabilem politischem Umfeld nach dem 20. Nationalkongress der KPCh läuft Biden Gefahr, zur „lahmen Ente“ zu werden, da die Republikaner sehr wahrscheinlich mindestens eine der Kammern des Kongresses gewinnen werden. Viele Experten gehen davon aus, dass die Biden-Administration nach den Zwischenwahlen eine härtere Linie gegenüber China verfolgen wird.

Die APEC- und G20-Mitglieder seien besorgt über die Unsicherheiten in den aktuellen wirtschaftlichen Interaktionen in der asiatisch-pazifischen Region, insbesondere die US-Politik gegenüber China, sagte Li.

Immer mehr Länder im asiatisch-pazifischen Raum werden sich jedoch der innenpolitischen Instabilität und des Mangels an kohärenter Politik in den USA bewusst. Die bestehenden politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in den USA bedeuten, dass Washington nicht viele Ressourcen aufwenden kann, um seine Versprechen zu erfüllen, sagte Li.

Die Bemühungen seitens der USA, die IPEF während der G20- und APEC-Gipfel anzupreisen, werden wahrscheinlich nicht gut ankommen, sagte Li und fügte hinzu, dass die asiatisch-pazifische Region eine der wirtschaftlich dynamischsten Regionen der Welt sei und die meisten Länder hier sich weigern würden, ihre zu haben Wohlstand durch amerikanische Einmischung gestört.

Die direkte Kommunikation zwischen den beiden Präsidenten könne den maßgeblichsten Ton für die Ausrichtung der bilateralen Beziehungen auf höchster Ebene angeben, sagte Li und stellte fest, dass die Führer wahrscheinlich mehr Anstrengungen unternehmen würden, um Differenzen zu bewältigen, so dass Länder in der asiatisch-pazifischen Region und der Welt mehr Gründe haben, angesichts der großen globalen Sorgen unter dem Einfluss der Beziehungen zwischen China und den USA optimistisch zu sein.

