Berlin: Bedingte Radikalität – Großdemo für Umverteilung und Enteignung. NATO-Kritik war nicht erwünscht – Von Nick Brauns (junge Welt)

Auszug:

Doch auffällig war, dass die NATO-Kriegspolitik einschließlich der für die derzeitige Energiepreisexplosion wesentlich mitverantwortlichen Russland-Sanktionen keine Rolle spielten. So beklagte Stefan Natke, Vorsitzender der Berliner DKP, am Sonntag gegenüber jW »das Ausblenden jeglicher NATO-Kritik auf dieser Demonstration«. Unverständlich sei das Schweigen über die Tatsache, »dass der Wirtschaftskrieg, der laut Außenministerin Baerbock Russland ruinieren soll, für die horrenden Preissteigerungen in der BRD und somit für die Verelendung großer Teile der Bevölkerung verantwortlich ist«, so Natke, der auch im Bündnis »Heizung, Brot und Frieden« aktiv ist.

Einige Demonstranten aus diesem Bündnis, die ein Banner zur Erinnerung an das am 1. Mai 2014 von ukrainischen Faschisten verübte Massaker im Gewerkschaftshaus von Odessa trugen und ein Ende der NATO-Konfrontationspolitik forderten, wurden vor Abmarsch der Demonstration sogar von schwarzgekleideten und vermummten jungen Menschen bedrängt. Mit den Worten »verpisst euch, ihr Schwurbler« wurden die zumeist älteren Friedensaktivisten zum Verlassen der Demonstration aufgefordert. Schließlich verlangten Ordner das Einrollen des Transparentes, das sei Konsens in der Demoleitung.

den ganzen Artikel hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/438658.hei%C3%9Fer-herbst-bedingte-radikalit%C3%A4t.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related