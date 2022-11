Ami Go Home ! von Ernst Busch 1951 – Von Diether Dehm

Ami go home

Intro:

Es kennt, was ein wirklicher Freund ist

den Zeitpunkt, wo man sich verpisst:

Refr

Amigo, Amigo, Ami go home

von Ramstein bis Rom:

Singen wir:

Ami go home

1.

Muhammed Ali war für uns der Größte

sagte damals zu dir: besser gehste

mit deinen GIs, where you come from

und die Welt sang mit: Ami go home!

Refr.

2.

Wir sehn uns bestimmt mal wo wieder

paar Hollywoodfilme warn schön

wir sing’n deine und unsere Lieder

doch Du, Ami, musst leider gehn

Refr.

3.

Dein Starbucks, ja und Dein Amazon

zahl`n nicht Steuern, zahln kein `n echten Lohn

Dein Fracking-Gas – die CIA

komm´n zu teuer uns und tun uns weh

Refr.

4.

Wir sind kein Amiland sondern Deutschland

Vom Alten Fritz geht das bis Marx

Von Luther bis Beethoven, Kant

den Sozialstaatsgesetzen Bismarks

Refr.

5.

Zwar wurd´ hier viel Scheiss‘ auch gebaut

doch im Arsch Andrer ist`s auch nicht schön

die kleinen Leut warn hier zu kleinlaut

aber heut´ singen wir souverän:

Refr.

6.

Wollen kein fremdes Öl mehr befreien

nie Rampe für`n Weltkrieg mehr sein

statt Raketen gefüllt mit Atom

wolln wir Frieden, drum: Ami go home!

Refr

… Servus, Goodby, Shalom

Ami go home

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related