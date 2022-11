Ukraine, Krieg und kein Ende? Runder Tisch auch über Konflikte innerhalb der Friedensbewegung. Ist eine Annäherung möglich? Wichtige Nachbesprechung der Friedensdemo vom 5. November.

Und hier nochmal der hervorragende Redebeitrag von Karl Krökel / Initiative „Handwerker für den Frieden“



Nur noch ein Nachtrag:



Friederike de Bruin hat seit dem Sommer 2020 zahlreiche Videos veröffentlicht, deren Aussagen man in viele Punkten nicht zustimmen möchte, aber vielleicht ist es an der Zeit jetzt nach vorne zu blicken und neue Perspektiven zu entwickeln. Zumal Persönlichkeiten wie Diether Dehm und Laura von Wimmersperg sicherlich einen guten Einfluss haben können.

Interessant wäre ein allerdings irgendwann auch ein weiterer Runder Tisch, der die Widersprüche innerhalb der Corona-Bewegung einmal offen diskutieren würde.

Es müsste nämlich dringend eine notwendige Abgrenzung stattfinden. Beispielsweise von Dr. Wolfgang Wodarg, der wiederholt behauptet hat, dass in China eine Theaterinszenierung zu Corona stattfindet, von Anselm Lenz, der von Todesspritzen, Kinderschändermasken und einem perversem Testzirkus schreibt. Und Abgrenzung von Heiko Schrang, der mit der Falun Gong Sekte und Epoch Times freundschaftlich verbunden ist und antichinesische Hetze betreibt. Abgrenzung auch von der Führung der Partei die Basis, zu deren Doppelspitze der RA Fuellmich gehört, der ebenfalls unfassbare Dinge verbreitet und Abgrenzung von Michael Ballweg, der den Reichsbürgern nahestehen soll.

Das einige der oben genannten Personen jetzt verfolgt werden ist selbstverständlich völlig inakzeptabel. Nur ist bei einer derartigen Fülle von Verstrickungen ein gesundes Maß an Misstrauen durchaus angebracht. Anfänglich noch sehr häufig vorgebrachte Hasstiraden gegen China und ein teils extremer Antikommunismus sind allerdings langsam rückläufig. Das belegt auch das sehr gute Gespräch am Runden Tisch am 6, November.

Fakt ist, dass China und Kuba sehr niedrige Todeszahlen zu verzeichnen haben. Lockdowns werden in China nur partiell, dann aber durchaus massiv eingesetzt, aber niemals für mehr als 10% der Bevölkerung. Massen-PCR Tests scheinen Herde zu lokalisieren. Dies mag für viele im Westen allzu krass sein, aber es scheint sehr wirksam zu sein. Auch wird in China durchaus kontrovers zu diesem Thema diskutiert. In China, in Russland und in Kuba gibt es übrigens keine Impfpflicht. Und Masken werden in China und auch in Japan traditionell immer bei Wellen von Infektionskrankheiten getragen. Beispielsweise während starker Grippewellen.

Deshalb haben wir lange Zeit immer wieder gefordert Impfstoffe und Medikamente aus Kuba, Russland und China zuzulassen. Kubas sehr erfolgreiche Coronapolitik wird übrigens auf den Coronademos meines Wissens nach nie genannt.

