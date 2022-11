Bericht: Einige US- und westliche Beamte glauben, dass der Winter eine Chance für Diplomatie in der Ukraine bieten wird. – Von Dave DeCamp (antiwar.com)

Einige US- und westliche Beamte glauben, dass dieser Winter eine Gelegenheit für Diplomatie zwischen Russland und der Ukraine bieten wird, da sie glauben, dass keine Seite ihre Ziele im Krieg vollständig erreichen kann, berichtete NBC News am Mittwoch unter Berufung auf anonyme Quellen.

„Im Winter verlangsamt sich alles“, sagte ein westlicher Beamter. „Das Potenzial für Gespräche, das würden wir gerne sehen.“ Dem Bericht zufolge glauben westliche Militärs nicht daran, dass die Ukraine Russland aus dem gesamten eroberten Gebiet vertreiben kann.

Ebenfalls am Mittwoch gab Russland seinen Rückzug aus der südukrainischen Stadt Cherson bekannt. US- und westliche Beamte sagten NBC , dass die Rückeroberung von Cherson durch die Ukraine die Regierung von Wolodymyr Selenskyj in eine „bessere Verhandlungsposition“ bringen könnte.

Die italienische Zeitung La Repubblica berichtete diese Woche, dass die USA und die NATO Friedensgespräche für möglich halten könnten, wenn die Ukraine Cherson zurückerobert. Die Zeitung sagte, die Westmächte erwägen Diplomatie aufgrund der Gefahr, dass taktische Atomwaffen eingesetzt werden, und der Tatsache, dass Russland China näher kommen könnte, wenn es in der Ukraine besiegt wird.

Die Beamten sagten NBC auch, dass Russlands Verlust von Kherson die Wahrscheinlichkeit verringern könnte, dass die Regierung von Wladimir Putin verhandelt, aber Moskau bekräftigte am Mittwoch erneut, dass man für Verhandlungen offen sei. „Wir sind natürlich bereit zu verhandeln, unter Berücksichtigung der Realitäten, die sich im Moment abzeichnen“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova.

Während des gesamten Krieges haben die USA behauptet, sie würden die Ukraine nicht an den Verhandlungstisch drängen. Die USA und ihre Verbündeten rieten auch von Friedensgesprächen mit Russland ab, als nach persönlichen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland Ende März in Istanbul eine Einigung in Reichweite war .

Der frühere britische Premierminister Boris Johnson reiste nach den Gesprächen in Istanbul nach Kiew und forderte die Ukraine auf, nicht mit Russland zu verhandeln, und die Verhandlungen scheiterten schließlich. Aber jetzt scheint es eine Verschiebung in der westlichen Herangehensweise zu geben, wobei die USA zumindest die Idee der Diplomatie in Betracht ziehen.

Ein ukrainischer Beamter sagte gegenüber NBC , dass der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan bei seinem Besuch in Kiew letzte Woche die Idee angesprochen habe, wann der Konflikt mit Selenskyj enden werde und ob er eine diplomatische Lösung beinhalten könne. Dem Bericht zufolge wollte Sullivan die Ukraine nicht zu Verhandlungen drängen, sagte aber, Kiew solle seine Haltung zu den Verhandlungen ändern, um die Unterstützung seiner westlichen Unterstützer aufrechtzuerhalten.

Präsident Biden bekräftigte am Mittwoch die öffentliche Haltung der Regierung, dass es Sache der Ukraine ist, wann mit Russland verhandelt wird. „Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine“, sagte er gegenüber Reportern.

Selenskyj unterzeichnete kürzlich ein Dekret, das Friedensgespräche mit Russland ausschließt, solange Putin Präsident ist, schien diese Forderung aber diese Woche nach dem Vorschlag von Sullivan fallen zu lassen. Selenskyj sagte, er sei offen für Gespräche mit Russland, behielt jedoch Bedingungen bei, die für Verhandlungen nicht in Frage kommen, einschließlich eines vollständigen russischen Rückzugs und der Zahlung von Kriegsschäden durch Moskau.

Während Diplomatie diskutiert wird, treffen die USA und die NATO auch Vorbereitungen, um die Ukraine in ihrem Krieg für die kommenden Jahre zu unterstützen, und Russland hat seine Positionen verstärkt, nachdem es 300.000 neue Truppen mobilisiert hat, was eine bevorstehende Offensive signalisiert. Laut NBC plant der Kongress die Verabschiedung eines neuen Hilfspakets für die Ukraine im Wert von 40 bis 60 Milliarden Dollar.

von Dave DeCamp

