„Deindustrialisierung in einem Ausmaß, das alles verändern wird“ – Tom Wellbrock zur Lage in Deutschland

Interview mit dem Journalisten und Blogger Tom Wellbrock über die Konsequenzen des Krieges in der Ukraine für Deutschland sowie den Einfluss der USA auf Deutschland. Wellbrocks Einschätzung der aktuellen Lage in und für Deutschland ist alles andere als rosig.

„Hier werden Existenzen zerstört, Insolvenzwellen ausgelöst, Lebenswerke zerstört. Depressionen, Suizide – ich weiß nicht, was noch alles kommt, aber es wird ein ganz, ganz übles Ende nehmen und die Bundesregierung ignoriert die Interessen, die Bedürfnisse und auch den Bedarf der Bevölkerung auf ganzer Linie in einem erschreckenden Ausmaß.“

