Das gescheiterte Attentat auf Imran Khan könnte Pakistans von den USA unterstütztes Putschregime zum Kippen bringen (multipolarista.com)

https://multipolarista.com/2022/11/08/assassination-imran-khan-pakistan-us-coup/

Zunächst unterstützte Washington einen sanften Staatsstreich gegen Pakistans Premierminister Imran Khan. Dann verbot das nicht gewählte Regime seine Reden, beschuldigte ihn des „Terrorismus“ und verbannte ihn aus der Politik. Jetzt könnte ein gescheiterter Attentatsversuch das Fass zum Überlaufen bringen.

Pakistaner haben in den vergangenen Monaten zu Millionen auf den Straßen demonstriert. Auch wenn das Land von den verheerenden Überschwemmungen heimgesucht wurde, hat die politische Dynamik für radikale Veränderungen nicht nachgelassen.

Ein Attentat auf den ehemaligen Premierminister Imran Khan in diesem November hat die Lage an einen Wendepunkt gebracht. Heute ist Khans Popularität als politischer Führer und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens auf ihrem Höhepunkt – eine Tatsache, die selbst seine Kritiker zugeben werden.

Und genau das hat ihn in Schwierigkeiten gebracht.

Imran Khans PTI brach die Zweiparteiendiktatur



Der Fluch des Landes war, dass manchmal die zivilen Politiker an der Macht und ihre unverhohlene Ausplünderung des Landes die Militärherrschaft tatsächlich besser erscheinen ließen – oder zumindest nicht anders.

Der Sturz von Imran Khan löste Trauer und Wut in weiten Teilen der Bevölkerung aus, die glaubten, das „Khan-Experiment“ sei nun tot.

Aber der ehemalige Premierminister zeigte eine unermüdliche Entschlossenheit, sich zu wehren, was offen gesagt ein Wunder ist in einem Land, in dem Reichtum und Macht so obszön von zivilen und militärischen Eliten monopolisiert werden, die Khan verachten.

Von einer Stadt zur nächsten, im ganzen Land, hat Khan große Kundgebungen abgehalten. Seine Reden haben eine Bevölkerung aufgerüttelt, die sonst dachte, sie müssten nur in Verzweiflung leben, wenn das Ancien Régime wieder an die Macht kommt.

In den letzten Monaten, in der sengenden Hitze des Sommers und durch die verheerenden Überschwemmungen, hat Khan keinen Millimeter von seiner einfachen Kernforderung abgewichen: Wahlen, um zu bestimmen, wer das Land regieren soll.

Aber was wie eine ziemlich banale Forderung erscheint, ist den traditionellen Mainstream-Parteien ein Gräuel, insbesondere den beiden, die bei der Verarmung des Landes die musikalischen Stühle gespielt haben, der Pakistan Muslim League (PML-N) und der Pakistan People’s Party (PPP).

Insbesondere die PML-N mit ihrem derzeit nicht gewählten Premierminister Shehbaz Sharif ist in Panik geraten, weil sie es immer gewohnt war, die mächtigste und bevölkerungsreichste Provinz des Landes, Punjab, zu dominieren.

Der faszinierendste und ermutigendste Aspekt von Khans PTI ist, dass sie vielleicht die erste nationale politische Partei ist, die Wahlkreise und Unterstützung in allen Provinzen Pakistans hat.

Das ist keine Kleinigkeit für eine junge politische Partei, die den Würgegriff des Zwei-Parteien-Duopols gebrochen hat, das das politische Leben Pakistans in den letzten drei Jahrzehnten dominiert hat.

Sicherlich scheint es ein starker Hinweis darauf zu sein, dass die Pakistaner verzweifelt politische Veränderungen wollten – und viel davon.

Pakistans Militär ist intern gespalten



Während Imran Khan bei massiven Demonstrationen im ganzen Land Reden für die einfache Forderung nach Wahlen hielt, schien es, als wäre das neue Regime der PDM (Pakistan Democratic Movement) nur daran interessiert, sich lächerliche Tricks auszudenken, um Khan anzuklagen.

Die nicht gewählte Regierung hat so ziemlich alles versucht: Sie versuchte, die Stimmabgabe von Pakistanis im Ausland zu verbieten (von denen sie weiß, dass sie Khan mit überwältigender Mehrheit unterstützen). Es traf Khan mit absurden „Terrorismus“-Anklagen . Und sie nutzte ihre Wahlkommission, um Khan von der Teilnahme an Wahlen auszuschließen.

Anstatt die gigantischen sozialen und wirtschaftlichen Probleme anzugehen, mit denen Pakistan derzeit konfrontiert ist, war es für jeden offensichtlich, dass das Regime darauf fixiert ist, Khan zu zerstören und seine überwältigende Unterstützung in der Bevölkerung zu unterdrücken.

Aber natürlich ist die derzeitige Regierung in dieser Saga nicht allein und vielleicht auch nicht die Hauptakteurin. Es gibt zwei nationale Sicherheitsstaaten, einen tief und einen noch tieferen, die in die Versuche verwickelt sind, Khan zu vernichten.

Zum ersten Mal in der Geschichte Pakistans unterstützt und glaubt die Mehrheit der Streitkräfte, der mittleren und unteren Offiziersränge und insbesondere der Soldaten Khan viel mehr als ihr Stabschef und andere Teile der Spitze Messing.

Das ist beispiellos. Und das ist der Grund, warum ein stark militarisierter nationaler Sicherheitsstaat wie der Pakistans so zögerlich war, diese Volksmobilisierungen zu unterdrücken. Top-General Qamar Javed Bajwa weiß ganz genau, dass sich die Waffen der Offiziere und Soldaten in die andere Richtung drehen könnten, wenn er solche Befehle umsetzt – und es zu einer möglichen Rebellion innerhalb des Militärs kommen könnte.

Dies sind die gleichen Streitkräfte, die in den letzten 20 Jahren gezwungen wurden, für Amerikas „Krieg gegen den Terror“ zu opfern und zu sterben. Es scheint ziemlich offensichtlich, dass sie zu diesem Zeitpunkt mehr von Khans Versprechen angezogen werden, dass er in Frieden, aber nicht im Krieg ein Freund Amerikas sein wird, als von neuen Befehlen, die das militärische Oberkommando im Einvernehmen mit Washington erlässt.

Khan kennt diese Stimmung unter den Streitkräften sehr gut. Tatsächlich meldet sich eine Flut von pensionierten Soldaten und Offizieren, zusätzlich zu gewöhnlichen Pakistanern, hauptberuflich als Khans Sicherheitsdetail. Der „Schutz“ der Regierung, den ehemalige Premierminister erhalten, ist für Khan eher eine Bedrohung als die Verwaltung seines Wohlergehens und seiner Sicherheit.

Washingtons Hand hinter den Kulissen



In diesem Zusammenhang ist der Generalstabschef der Armee, Bajwa, in Panik geraten. Sowohl er als auch die Vereinigten Staaten können sehen, dass die für Pakistan verantwortlichen Possenreißer ihre Pläne, Khan von der politischen Bühne zu eliminieren, vollständig ruiniert haben.

Kurz gesagt, ihr Regimewechsel ist offensichtlich nach hinten losgegangen.

Um seinen Stress abzubauen und „weisen Rat“ zu erhalten, reiste General Bajwa zu Treffen mit hochrangigen US-Beamten nach Washington. Dies war höchst ungewöhnlich, da der Chief of Army Staff (COAS) voraussichtlich in wenigen Wochen in den Ruhestand treten würde.

Bajwa traf sich mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, dem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und der Stellvertreterin des Außenministeriums, der stellvertretenden Außenministerin Wendy Sherman.

Laut Medienberichten und Erklärungen mehrerer Beamter, darunter des pakistanischen Botschafters in den USA, wurden bei diesen Treffen vier Hauptthemen hervorgehoben:

Das nächste COAS, das bis Ende November bestimmt werden soll, sollte pro-Washington sein und die Sicherheitszusammenarbeit wieder aufnehmen, Drohnenangriffe und amerikanische Militärstützpunkte in Pakistan genehmigen.

Pakistan muss beginnen, sich von seinem uralten Verbündeten Peking zu distanzieren, indem es die CPEC-Initiativen (China-Pakistan Economic Corridor) reduziert, insbesondere im Hafen von Gwadar; und es sollte nicht in terroristische Aktionen eingreifen, die von der extremistischen ETIM (Islamische Bewegung Ostturkestans) aus Afghanistan oder Pakistan durchgeführt werden.

Islamabad sollte die Beziehungen zum israelischen Apartheidregime „normalisieren“ und mit einer massiven PsyOps-Medienkampagne Zustimmung herstellen.

Es sollten keine Wahlen abgehalten werden, bis Khans Popularität auf die eine oder andere Weise abnimmt.

Vielleicht fühlte sich General Bajwa durch sein Treffen mit dem Mafia-Don in Washington ermutigt und ermächtigt, dem Militär- und Geheimdienstapparat eine gewisse Autorität zu verleihen, offen gegen Khan zu sprechen. Das war ein fataler Fehler.

In einer sehr törichten und infantilen Pressekonferenz des Generaldirektors (DG) des ISI (Pakistans militärischer Geheimdienst, vielleicht der zweitgrößte nach dem COAS selbst in Bezug auf die Macht im Land) ging der DG wild und los mit Kritik an Khan .

General Bajwa hat die ganze Zeit behauptet, dass das Militär im politischen Prozess des Landes völlig „neutral“ sei. Diese Pressekonferenz zerstörte diesen Mythos.

Dann, in einem weiteren beispiellosen Schritt, schlug Khan direkt auf den GD des ISI zurück und beschämte ihn vernichtend.

Mit der GD des ISI herumzuspielen ist einfach nicht getan. Doch Khan tat es.

Am wichtigsten und außergewöhnlichsten ist, dass dies zu einer weit verbreiteten Verurteilung der obersten Ränge des Militär- und Geheimdienstapparates durch gewöhnliche Pakistaner geführt hat.

Und das, obwohl das Regime Menschen, die das Militär in den sozialen Medien kritisieren, sieben Jahre Gefängnis angedroht hat.

Die echte Angst der Pakistaner vor ihrem nationalen Sicherheitsstaat schien über Nacht verschwunden zu sein.

Unterdessen schweigen die politischen Parteien in der Regierung, die sich in der Vergangenheit als Vorreiter im Kampf gegen das Militär-Establishment präsentiert haben, nicht nur, sondern machen sich mitschuldig an dem, was dieses Establishment Kritikern antut.

Illegale Festnahmen, Folter und Morde finden unter der Aufsicht dieser Regierung statt. Der hochkarätige Journalist Arshad Sharif, der die Korruption im Regime aufgedeckt hatte, wurde unter seltsamen Umständen ermordet, nachdem er nach Kenia geflohen war.

Aber die PDM-Regierung, die sogenannten „Anti-Establishment“-Kräfte, sehen einfach zu, wie das alles passiert.

Das einzige positive Ergebnis davon ist, dass diese politischen Gruppen wegen ihrer Heuchelei, Lügen und ihres Opportunismus gründlich entlarvt wurden.

China übt selten Kritik an Pakistan

Nachdem General Bajwa seine Reise unternommen hatte, um Washington zu versichern, dass seine Forderungen erfüllt würden, besuchte Premierminister Shehbaz Sharif China in einer Zeit ungewöhnlicher Spannungen zwischen den beiden Ländern.

Obwohl immer wieder von sich gegeben wurde, „Allwetter-Freunde“ zu sein, erklärte Präsident Xi Jinping auf höchst ungewöhnliche Weise, dass Pakistan mehr tun müsse, um chinesische Arbeiter zu schützen.

„Präsident Xi drückte seine große Besorgnis über die Sicherheit chinesischer Staatsangehöriger in Pakistan aus und äußerte seine Hoffnung, dass Pakistan ein zuverlässiges und sicheres Umfeld für chinesische Institutionen und Personal bieten wird, die dort an Kooperationsprojekten arbeiten“ , berichtete das Außenministerium von Peking .

Diese Art öffentlicher Kritik hatte es noch nie gegeben. Es scheint darauf hinzudeuten, dass Peking sehr gut weiß, wie Islamabad sich darum bemüht, die Beziehungen zu Washington zu verbessern, anstatt die tiefen Beziehungen aufrechtzuerhalten, die es seit Jahrzehnten mit China pflegt.

Eine Reihe von Terroranschlägen hat chinesische Bürger in Pakistan getötet und verwundet, insbesondere gegen geostrategische Infrastrukturprojekte, die Teil der „Gürtel und Straße“-Initiative sind.

Peking hat um die Erlaubnis gebeten, seine eigenen Sicherheitskräfte zum Schutz seiner Bürger zu entsenden, aber Islamabad hat offenbar Washingtons Anweisungen befolgt, diese Anfrage abzulehnen.

Pakistan ist wohl Chinas mächtigster Verbündeter, aber wir sehen jetzt Spannungen entstehen, die es in der Vergangenheit nie gegeben hat.

Trotz der Zusicherungen von Premierminister Sharif weiß Peking sehr gut, dass die wirkliche Macht in den Händen von General Bajwa und dem militärischen Oberkommando liegt. Und die erneute Liebesaffäre des Letzteren gilt Washington, nicht Peking.

Das gescheiterte Attentat auf Imran Khan geht nach hinten los

Ein Schütze versuchte am 3. November, Iman Khan zu ermorden, als er aus Protest durch Wazirabad marschierte.

Der Möchtegern-Attentäter feuerte mehrere Schüsse ab; einer traf Khan am Schienbein; einer tötete einen PTI-Beamten; und mehrere andere wurden verletzt.

Khan selbst behauptete, er habe Informationen von Unterstützern innerhalb der Geheimdienste, die zeigten, dass Premierminister Shehbaz Sharif und seine Verbündeten das Attentat befohlen hätten .

An dieser Stelle kann man nur über die Gedanken hinter dieser Gräueltat spekulieren. Viele Pakistaner glauben, wenn ein ausgebildeter Schütze der Geheimdienste Khan töten wollte, hätte er es tun können.

Aber General Bajwa wird in wenigen Wochen in den Ruhestand gehen und ist nicht allzu begeistert von der Möglichkeit, einen Bürgerkrieg oder zumindest erhebliche soziale Unruhen auszulösen.

Viele Beobachter glauben, dass die Schießerei eine Warnung an Khan und seine Anhänger war.

Aber diese Erklärung scheint schwach, denn inzwischen weiß die ganze Welt, dass Khan steinhart ist, und praktisch nichts hat ihn davon abgehalten, sich offen den Machthabern zu stellen – seien sie in Islamabad oder Washington.

Dieser Attentatsversuch kann wieder einmal nach hinten losgehen.

Die groteske Aktion fand inmitten des von Khan ausgerufenen „Langen Marsches“ statt, der in Lahore begann und in Islamabad endete.

Es ist wichtig anzumerken, dass Khan nicht nur nachdrücklich betont hat, dass seine Kundgebungen und Märsche friedlich bleiben müssen, sondern dass diese zig Millionen Pakistaner, die herausgekommen sind, in ihren Protesten tatsächlich unglaublich diszipliniert und friedlich waren.

Diese Tatsache sollte westliche Orientalisten zum Schweigen bringen, die die Idee verbreiten, dass große „Mozlem“-Mengen sich an rasender Gewalt beteiligen, wenn sie losgelassen werden.

Der Mythos, dass Imran Khan die Marionette des Militärs war



Das Routine-Mantra, das bis zum Erbrechen wiederholt wurde, lautet, dass Imran Khan zuvor ein Liebling des militärischen Establishments gewesen war, sich aber später Ende 2021 mit dem Oberkommando zerstritten hatte, und das war es, was General Bajwa und seine geführt hatte Kollegen, um Khan fallen zu lassen und ihn zu bestrafen.

Diese Denkweise stammt von dem sehr nützlichen Begriff der Propaganda, der verwendet wird, um Khans Aufstieg zur Macht zu beschreiben: das sogenannte „hybride Regime“.

Obwohl es praktisch unmöglich ist, eine konsistente Definition dessen zu finden, was dieser Begriff tatsächlich bedeutet, können wir vermuten, dass es sich um eine liberale Verleumdung handelte, die Khan als Marionette des Militärs implizierte, die gehorsam seinem Drehbuch folgen würde.

Während es zweifellos stimmt, dass das pakistanische Militär die beiden anderen politischen Parteien bestrafen wollte, indem es sie daran erinnerte, wer wirklich für die nationale Sicherheitspolitik des Landes verantwortlich ist, ist es gleichzeitig wahr, dass Imran Khan der beliebteste Politiker des Landes war – und mit einem langen Schuss.

Es ist völlig irrig zu behaupten, dass die obersten Offiziere der Armee das Gefühl hatten, ihre Marionette an die Macht zu bringen. Tatsächlich brauchte das Militär Khan mehr als Khan es brauchte, da Khan und seine politische Partei die einzigen waren, die populär genug waren, damit die Armee die Macht zurückerobern konnte.

Das wichtige Detail ist, dass das militärische Oberkommando wusste, dass es ein Wagnis war, einen äußerst unabhängigen Imran Khan zu stärken – aber es war ein Risiko, von dem sie glaubten, dass sie keine andere Wahl hatten, als es einzugehen.

Zumindest wussten die Militärs, dass Khan sich nicht auf verschwörerische Pläne mit den Amerikanern einlassen würde, um das Militär zu untergraben, wie es die anderen Parteien getan hatten.

Die Tatsache, dass sowohl Khan als auch das Militär ähnliche Ansichten über die Beendigung des Krieges in Afghanistan hatten, berechtigte Khan kaum dazu, als Marionette bezeichnet zu werden.

Tatsächlich waren die Militärs und ihre Freunde am Persischen Golf lange vor dem Gerangel zwischen Khan und General Bajwa darüber, wer der nächste Generaldirektor des ISI Ende 2021 sein soll, irritiert über Khans ständigen Hinweis auf die chinesische Art der Eliminierung Armut und die Notwendigkeit eines Wohlfahrtsstaates, als er vor einer Menge reicher Araber in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien sprach.

Darüber hinaus führte Khans unerschrockene und lautstarke Unterstützung der Palästinenser und seine konsequente Verurteilung des Apartheid-Israels dazu, dass das Establishment ihn als eine „lose Kanone“ betrachtete, die nicht kontrolliert werden konnte, einen zivilen Politiker, der nicht einfach Befehle in nationalen Angelegenheiten entgegennehmen würde Sicherheit.

Wenn der Begriff „Hybridregime“ einfach zivile Politiker meinte, die nicht bereit sind, sich dem Militär- und Geheimdienstapparat ihrer Staaten – oder Deep States – zu widersetzen, dann kann praktisch jede US-Regierung als Hybridregime bezeichnet werden.

Der einzige amerikanische Führer, der während des Kalten Krieges versuchte, sich dem Konsens des nationalen Sicherheitsstaates zu widersetzen, war John F. Kennedy – und wir kennen den Preis, den er dafür bezahlt hat.

Somit war diese ganze Erzählung eine Farce. Wenn überhaupt, existierten in Pakistan während der gesamten 1990er Jahre und danach so genannte Hybridregime.

Die „fortschrittliche“ Regierung der verstorbenen Benazir Bhutto zum Beispiel plünderte das Land zusammen mit ihrem Ehemann zu Hause, während sie dem militärischen Establishment erlaubte, den Machtantritt der Taliban in Afghanistan uneingeschränkt zu unterstützen. Das klingt mehr als alles andere nach einem Hybridregime unter Khan.

Pakistans Rolle im neuen Kalten Krieg der USA



Es ist schwierig, über diese politischen Entwicklungen zu schreiben, die in der Geschichte Pakistans ihresgleichen suchen.

Die schiere Kühnheit von Imran Khan und den zig Millionen Demonstranten, die das derzeitige Regime und Teile der Spitzenkräfte des Militärs verabscheuen, ist ziemlich außergewöhnlich.

Dennoch dürfen wir die größeren geopolitischen Machtspiele, die hier am Werk sind, nicht aus den Augen verlieren.

Wir haben gesehen, wie Washington von seinen eigenen ehemaligen Marionetten wie Saudi-Arabien und Indien gedemütigt wurde, die sich geweigert haben, sich diesem „neuen Kalten Krieg“ anzuschließen, den die USA gegen China und Russland führen.

Unter solchen Bedingungen scheint Washington seine alte Beziehung aus dem Kalten Krieg mit dem beeindruckenden pakistanischen Militär wiederbeleben zu wollen.

In seinem Kreuzzug, den Fortschritt von Chinas Belt and Road-Initiative aufzuhalten, die Expansion der BRICS zu verhindern und ganz allgemein die eurasische Integration zu behindern, will Washington, dass der neue pakistanische Armeechef alte Spiele des Kalten Krieges mit Subversion, Terrorismus usw. spielt Hybride Kriegsführung.

Khan ist kein revolutionärer Sozialist. Aber man muss kein revolutionärer Sozialist sein, um zu glauben, dass Ihr Land das Recht auf eine eigene unabhängige Außenpolitik hat.

Und weil Khan sich dem verschrieben hat, sei es zur Verteidigung seiner Beziehungen zu China und Russland und insbesondere seiner robusten Verteidigung von Kaschmiris und Palästinensern, wird er ein Hindernis für den Paten in Washington bleiben.

Der Ausgang dieser chaotischen Situation in Pakistan ist zutiefst ungewiss. Aber eines ist glasklar: Der politische Kampf findet zwischen Khan und der überwältigenden Mehrheit der Pakistanis auf der einen Seite statt; und andererseits die mächtigen und wohlhabenden zivilen und militärischen Eliten Pakistans und ihr Sponsor Washington.

Trotz berechtigter Kritik daran, wie Khan regierte, als er an der Macht war, sollten die Progressiven eindeutig in der Lage sein, herauszufinden, wo sie jetzt stehen.

