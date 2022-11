Israels geheimer, illegaler biologischer Krieg gegen die Araber (thecradle.co)

von Kit Klarenberg

Jahrzehntelang wurde der Einsatz von verbotenen biologischen Waffen während der Nakba in den israelischen Archiven verborgen gehalten. Jüngste Entdeckungen haben nicht nur Licht auf dieses zionistische Kriegsverbrechen geworfen, sondern auch auf das finstere Motiv dahinter

Im September wurde eine höchst aufschlussreiche akademische Arbeit veröffentlicht, in der die Einzelheiten einer zuvor verborgenen Operation zionistischer Milizen während der Nakba (oder „Katastrophe“) von 1948 enthüllt wurden. Dabei wurden chemische und biologische Waffen eingesetzt, um Palästinenser, intervenierende arabische Armeen und die Bürger der Nachbarstaaten mit Typhus, Ruhr, Malaria und anderen Krankheiten zu vergiften.

Die zionistischen Kämpfer verspritzten heimlich große Mengen infektiöser Bakterien in Brunnen und Aquädukte, die Dörfer, Städte und Gemeinden mit Wasser versorgten, und verstießen damit direkt gegen das Genfer Protokoll von 1925, das „die Anwendung bakteriologischer Methoden der Kriegsführung“ strikt untersagt.

Die lokalen Epidemien, die durch diese von Menschen verursachte Katastrophe ausgelöst wurden, trugen wesentlich zur gewaltsamen Eroberung palästinensischer Gebiete durch bewaffnete jüdische Milizen bei, deren Eroberung dauerhaft gemacht wurde, und behinderten gleichzeitig das Vorrücken der vorrückenden arabischen Armeen.

Biologische Kriegsführung und die Gründung Israels

Der Krieg von 1948 ist gut erforscht, und seine Auswirkungen, vor allem die dauerhafte Vertreibung von Hunderttausenden von Palästinensern in der Nakba, wirken bis heute nach. Dennoch war das Verständnis des Konflikts bisher unvollständig.

Abgesehen von undurchsichtigen Hinweisen auf die biologische Kriegsführung in den Tagebüchern und Autobiografien zionistischer Führer und Kämpfer aus dieser Zeit und einem wissenschaftlichen Artikel aus dem Jahr 2003 wurde der Einsatz dieser illegalen Substanzen bisher nie enthüllt.

Ironischerweise wurde der zionistische biologische Blitzkrieg so erfolgreich unterdrückt, dass zahlreiche höchst belastende Dokumente, die sich auf den Namen der Operation beziehen – „Wirf dein Brot“, ein Bibelzitat aus Prediger 11,1, in dem die Juden angewiesen werden, „wirf dein Brot auf das Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden“ -, ungesäubert an der staatlichen Zensur vorbeigeschleust wurden.

Offensichtlich war selbst ihnen dieses Kriegsverbrechen, das auf die chemische Vernichtung von Millionen von Juden folgte, nicht bekannt, was eine Menge aussagt.

Es stellte sich heraus, dass diese Lücke in den historischen Aufzeichnungen sowohl absichtlich geschaffen als auch aufrechterhalten wurde. Wie die Zeitung feststellt, wurde in den Tagebüchern des ersten israelischen Premierministers David Ben-Gurion zwei Tage vor Ausbruch des Krieges am 15. Mai 1948 erwähnt, dass ein militanter Zionist kürzlich mehrere tausend Dollar für „biologisches Material“ ausgegeben hatte. Dies wurde jedoch von der Presse des Verteidigungsministeriums zensiert, als die Bände 1982 veröffentlicht wurden.

Ernsthafter und potenter Einsatz

Diese Vertuschung hält bis heute an, auch in der Zeitung selbst. Die Autoren – Benny Morris von der Ben-Gurion-Universität und Benjamin Z. Kedar von der Hebräischen Universität Jerusalem – scheinen bemüht zu sein, die Bedeutung von „Cast Thy Bread“ herunterzuspielen, indem sie auf die relativ wenigen Opfer verweisen, die der Einsatz als Zeichen seiner „Unwirksamkeit“ forderte.

Eine solche Analyse lässt eine offensichtliche alternative Interpretation außer Acht, nämlich die, dass die relativ niedrige Zahl der Todesopfer tatsächlich beabsichtigt war. Dies ist auf das seit langem verfolgte Ziel der Zionisten zurückzuführen, das im UN-Teilungsplan von 1947 für die Araber reservierte Land – nach dem das Mandatsgebiet Palästina in zwei getrennte arabische und jüdische Staaten aufgeteilt werden sollte – und Teile der benachbarten arabischen Länder zu erobern, ohne dass es zu einem Massensterben kommen würde, was somit plausibel ist.

Zur Untermauerung dieser Theorie wird in dem Papier aufgezeigt, dass die Wasserversorgung mehrerer arabischer Dörfer, Städte und Ortschaften bereits vor dem Krieg von zionistischen Kämpfern ins Visier genommen wurde und dass die biologische Kriegsführung von den zionistischen Kämpfern damals als zentraler Faktor für die dauerhafte Eroberung palästinensischen Landes und die Vertreibung der Einwohner angesehen wurde.

Ein Beispiel dafür ist die zionistische Vergiftung eines lebenswichtigen Aquädukts in Kabri, einer Hauptquelle für die Wasserversorgung der nahe gelegenen palästinensischen Siedlungen, die von den Autoren der Studie als „schwerster und wirkungsvollster Einsatz“ biologischer Waffen während des Krieges von 1948 bezeichnet wird, obwohl er vor dem offiziellen Beginn des Konflikts stattfand.

Herstellung von Epidemien und Vertreibung

Die historische Stadt Akkon im Norden des Landes, die von den Vereinten Nationen als Teil eines künftigen arabischen Staates anerkannt wurde, war in hohem Maße von der Wasserversorgung über das Aquädukt abhängig. Morris und Kedar berichten, dass die Moral der Einwohner bereits ins Wanken geriet, als die örtlichen Wasservorräte vergiftet wurden, weil die Zionisten kurz zuvor die nahe gelegene Hauptstadt Haifa erobert hatten.

Der Fall der Stadt führte dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung floh und sich in Akkon niederließ, das von anderen wichtigen regionalen Zentren und dem benachbarten Libanon abgeschnitten war. Dies und der bevorstehende Abzug der Briten, die die Araber vor den zionistischen Angriffen schützen sollten, führte zu einem Stimmungseinbruch in der Zivilbevölkerung. Der Ausbruch einer Typhusepidemie versetzte sie in einen „Zustand extremer Verzweiflung“, wie der Bürgermeister der Stadt am 3. Mai desselben Jahres sagte.

13 Tage später griffen die zionistischen Streitkräfte die Stadt an und stellten ein brutales Ultimatum, falls die Einwohner Akons nicht widerstandslos kapitulierten: „Wir werden euch bis auf den letzten Mann vernichten“. Stunden später kapitulierten die örtlichen Anführer, was dazu führte, dass drei Viertel der arabischen Bevölkerung Akons – 13 510 Zivilisten – für immer vertrieben wurden.

Einen Monat später kam ein Bericht des militanten zionistischen Geheimdienstes zu dem Schluss, dass die künstliche Auslösung der Epidemie im Vorfeld wesentlich zum überstürzten Zusammenbruch Akons beigetragen hatte. Derselbe Bericht kam zu dem Schluss, dass Typhusausbrüche und die „durch Gerüchte über die Ausbreitung der Krankheit ausgelöste Panik“ in ähnlicher Weise „ein verschlimmernder Faktor bei der Evakuierung“ mehrerer palästinensischer Gebiete waren.

Die biologischen Waffen sorgten also nicht nur für eine niedrige Sterblichkeitsrate, sondern ließen die Massensäuberung der Palästinenser auch als selbstverschuldet erscheinen.

Andere Araber im Visier

Am 26. September begannen die zionistischen Agenten eine breit angelegte Kampagne der „Belästigung mit allen Mitteln“ gegen Soldaten und Zivilisten in ganz Palästina und auf dem Boden der arabischen Länder, die am Krieg von 1948 beteiligt waren. Die Vertreibung der Bewohner der von der UNO für Juden vorgesehenen Gebiete, die Beschlagnahmung des Westjordanlandes und die Verhinderung der Rückkehr von Flüchtlingen waren allesamt Ziele des zionistischen Projekts.

Zionistische Kämpfer hatten schon seit einiger Zeit arabische Soldaten direkt mit biologischen Waffen angegriffen. Ende Mai desselben Jahres übermittelte der ägyptische Außenminister dem UN-Generalsekretär ein Telegramm, in dem er die kürzliche Verhaftung von zwei „zionistischen Agenten“ ankündigte, die zugaben, dass sie angewiesen worden waren, die Quellen zu verseuchen, aus denen die ägyptischen Truppen in Gaza ihr Wasser beziehen.

Die beiden gaben zu, Typhus- und Ruhrkeime in nahegelegene Brunnen geworfen zu haben, und waren im Besitz von „mehreren Flaschen mit einer Flüssigkeit, die nachweislich Ruhr- und Typhuskeime enthielt“, sowie einer „Feldflasche mit einer Flüssigkeit, die eine hohe Konzentration von Typhus- und Ruhrkeimen enthielt“.

Diese hochgradige Gefährdung hat die Ausführung von „Cast Thy Bread“ nicht verhindert. Im Gegenteil, was die beschönigte Darstellung von Morris und Kedar noch weiter untergräbt: Die Angriffe auf arabische Nachbarstaaten wurden bis in die Endphase des Krieges fortgesetzt, als der zionistische Sieg so gut wie unvermeidlich war.

Im Fall des Libanon erkundeten zionistische Agenten in Beirut schon vor Beginn der Kampagne der „Belästigung mit allen Mitteln“ mögliche Ziele für Sabotageaktionen im Libanon, darunter „Brücken, Eisenbahnstrecken, Wasser- und Stromquellen“. Sie waren begierig darauf, das Netz von „Cast Thy Bread“ weiter auszuwerfen.

Noch im Januar 1949, zwei Monate bevor das Land einen Waffenstillstand mit den Zionisten unterzeichnete, wurden die Aktivisten damit beauftragt, „Wasserquellen [und] zentrale Reservoirs“ in Beirut zu untersuchen und „Karten von Wasserleitungen“ in größeren libanesischen und syrischen Städten zu erstellen.

Nach dem Ende des Krieges von 1948 wurde aus der informellen zionistischen Einheit für biologische Kriegsführung das Institut für biologische Forschung in Ness Ziona, Zentralisrael. Sein erster Direktor war Alexander Keynan, ein ehemaliger Kämpfer, der eng in die Planung und Durchführung von „Cast Thy Bread“ involviert war. Seine hervorragende Arbeit machte ihn eindeutig zu einem führenden Kandidaten für die Erforschung künftiger offensiver biologischer Kriegsführungsstrategien.

Warnung aus der Geschichte?

Wohin Keynans Nachforschungen führten und wie groß das biologische und chemische Arsenal des modernen Israels heute ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen – obwohl das Land eines von nur 13 der 184 von den Vereinten Nationen anerkannten Gebiete ist, das das Übereinkommen über biologische Waffen von 1975 nicht unterzeichnet hat, und einer von nur vier Staaten, die dem Übereinkommen über chemische Waffen von 1997 nicht beigetreten sind.

Dies könnte darauf hindeuten, dass die israelische Forschung auf diesem Gebiet noch nicht abgeschlossen ist. Es könnte auch ein weiterer Grund dafür sein, dass „Cast Thy Bread“ so streng geheim gehalten wird, denn die berüchtigte Operation hat immer noch eine Bedeutung für die Gegenwart, die die israelischen Behörden geheim halten wollen.

Im November 1998 berichtete die britische Sunday Times unter Berufung auf israelische Militär- und westliche Geheimdienstquellen, Tel Aviv arbeite „an einer biologischen Waffe, die Arabern, aber nicht Juden schaden würde“, indem sie „die Opfer nach ihrer ethnischen Herkunft auswählt“.

„Bei der Entwicklung ihrer ‚Ethno-Bombe‘ versuchen israelische Wissenschaftler, den medizinischen Fortschritt auszunutzen, indem sie besondere Gene identifizieren, die einige Araber in sich tragen, und dann ein genetisch verändertes Bakterium oder Virus herstellen“, so die Zeitung.

„Es geht darum, die Fähigkeit von Viren und bestimmten Bakterien zu nutzen, die DNA in den lebenden Zellen ihrer Wirte zu verändern. Die Wissenschaftler versuchen, tödliche Mikroorganismen zu entwickeln, die nur diejenigen angreifen, die die charakteristischen Gene tragen.“

Das Programm soll in einem „biologischen Institut“ in Ness Iona angesiedelt sein, wo sich auch das Institut für biologische Forschung befindet. Ein Wissenschaftler des Instituts wurde mit den Worten zitiert, es sei seinen Kollegen „gelungen, ein bestimmtes Merkmal im genetischen Profil bestimmter arabischer Gemeinschaften, insbesondere des irakischen Volkes, auszumachen“, und dass „die Krankheit durch Versprühen der Organismen in die Luft oder durch Einbringen in die Wasserversorgung verbreitet werden könnte“.

Kritiker prangerten den Times-Bericht damals als „Blutverleumdung“ an und bezogen sich dabei auf den erfundenen, antisemitischen Mythos, dass Juden junge christliche Jungen ermorden, um ihr Blut für religiöse Rituale zu verwenden.

Als der Vertreter Syriens bei der UNO am 27. Mai 1948 das ägyptische Telegramm an den Generalsekretär der Organisation über die Ergreifung „zionistischer Agenten“ verlas, die versuchten, ägyptische Truppen in Gaza zu vergiften, warf sein Amtskollege von der Jewish Agency Kairo und Damaskus vor, sie hätten sich „der verkommensten Tradition mittelalterlicher antisemitischer Hetze angeschlossen – der Anschuldigung, Juden hätten christliche Brunnen vergiftet“.

Laut The Palestine Chronicle sind die jüngst ausgegrabenen Dokumente eines von vielen historischen Kriegsverbrechen, die der damalige Besatzungsstaat gegen das palästinensische Volk begangen hat, doch ein Großteil der Geschichte der Nakba bleibt geheim und kommt langsam wieder ans Tageslicht.

