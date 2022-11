Polen: Restaurant in Krakau muss sich von „Czerwona Kalina“ in „Ukrainisches Restaurant“ umbenennen. Bezüge zu einem Lied der sogenannten „Ukrainischen Aufständischen Armee“ 

Der Namen des Restaurants bezieht sich auf die Blume des Roten Schneeballs, der Nationalblume der Ukraine. Internetnutzer hatten sich über ein ukrainisches Militärlied, das eine Hymne der Ukrainischen Aufständischen Armee darstellen soll.



In Polen ist auch der Bandera-Kult verboten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related