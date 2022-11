Abkehr von NATO-Kurs gefordert. Keine weiteren Waffen: Zehntausende Kriegsgegner demonstrieren in Italien (junge Welt)

Nach Angaben der Organisatoren mehr als 100.000 Menschen, laut Polizei rund 40.000. Veranstalter waren die Gewerkschaften und mehr als 500 Organisationen, Verbände und Gruppen. Darunter das Disarmament Network, der größte Kulturverein ARCI und der Partisanenverband ANPI, deren Aufrufen Menschen unterschiedlicher politischer Ansichten folgten – von Christen und Pazifisten über Grüne und Anhänger der Sternepartei M5S bis zu Sozialdemokraten und Kommunisten.



weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/438178.keine-weitere-aufr%C3%BCstung-abkehr-von-nato-kurs-gefordert.html

