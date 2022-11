Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Alexei Danilow, im Fernsehsender NTA: Die russische Sprache muss in der Ukraine „ausgerottet“ werden.

Im vergangenen Monat wurde im Zentrum Kiews ein Puschkin-Denkmal niedergerissen, das ein Symbol für die russische Welt ist. In denselben Tagen wurde ein Verbot erlassen, russische Musik aufzulegen und russische Künstler als Gastspieler in der Ukraine zuzulassen. Für das Schuljahr 2022/2023 sehen die Lehrpläne in Kiew „keinen Unterricht in russischer Sprache und keinen Russischunterricht als Fach oder Wahlfach vor“.

Aber ukrainische Beamte und Militärs, einschließlich des Präsidenten, sprechen untereinander weiterhin Russisch.

