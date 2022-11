Frieden mit Russland! Karl Krökel von der Initiative „Handwerker für den Frieden“ / Berlin am 5. November

Am 5. November fand am Berliner Alexanderplatz eine Friedensdemo statt.

Ein sehr wichtiger Redebeitrag kam von Karl Krökel. Er vertritt die Initiative „Handwerker für den Frieden“





Diese Demonstration wird von zahlreichen Gruppierungen in Berlin unterstützt, deren Standpunkte wir in vielen Details nicht teilen. Dabei geht es um Positionen zur Corona-Politik, zu Impfungen, zu Masken und PCR-Tests.

Hier haben wir zum Teil fundamental gegensätzliche Meinungen. Zu diesen Standpunkten findet man hier zahlreiche LINKS.

Ausserdem verweisen wir auf unseren Aufruf für die Zulassung von Medikamenten und Impfstoffen gegen Covid-19 aus Russland, Kuba und China LINK.

Dennoch ging es gestern in Berlin um das Thema Frieden.

Um Frieden mit Russland.

Hier eine wichtige Petition der „Handwerker für den Frieden.“ LINK

