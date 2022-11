Laut Presseberichten soll Chrystia Freeland jetzt neue NATO-Chefin werden. Chrystia Freeland ist die Enkelin von Michael Chomiak, der unter der direkten Kontrolle des Nazi-Propagandaministers Joseph Goebbels arbeitete, und nie seine Vergangenheit als Kollaborateur geleugnet hat. Im Gegenteil, er hat sich immer für die OUN(B) eingesetzt. In diesem Sinne erzog er seine Enkelin, die derzeitige stellvertretende Premierministerin Kanadas.

Weit davon entfernt, die Verbrechen der „Banderisten“ zu verurteilen, begann Chrystia Freeland ihre Karriere als Journalistin im Alter von 18 Jahren und arbeitete für Kubijovyë‘s Enzyklopädie der Ukraine (heute im Internet verfügbar). Dann für The Ukrainian News, die Zeitung kanadischer „Banderisten“, und The Ukrainian Weekly, die der US-amerikanischen „Banderisten“, die mit der ABN und der CIA verbunden sind.



Sie reiste in der Sowjetunion, als diese dem Ende zuging. Die sowjetischen Behörden befragten die kanadische Regierung wegen ihrer Unterstützung der „Banderisten“ und untersagten ihr die Rückkehr in die Sowjetunion. Nach der Auflösung der UdSSR wurde sie jedoch Leiterin des Moskauer Büros der Financial Times. Dann stellvertretende Herausgeberin von The Globe and Mail und Chefredakteur von Thomson Reuters Digital.

In ihren Artikeln und Büchern entwickelt Chrystia Freeland zwei Thesen, die ihrem Großvater am Herzen lagen :

Sie kritisiert die Ultrareichen, indem sie fast ausschließlich jüdische Beispiele wählt.

Sie prangert auf Schritt und Tritt die UdSSR an, und dann Russland.

