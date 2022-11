Xi trifft Scholz, spricht sich gegen Abkoppelung und Blockkonfrontation aus (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202211/1278757.shtml

Staats- und Regierungschefs verleihen den Beziehungen zwischen China und Deutschland sowie zwischen China und der EU neuen Schwung und stärken das politische Vertrauen.

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping traf sich am Freitag bei seinem offiziellen China-Besuch in Peking mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und machte ihn damit zum ersten europäischen Staatschef, der China nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas besuchte. Die beiden Staats- und Regierungschefs einigten sich darauf, die Zusammenarbeit zu verstärken und den Dialog aufrechtzuerhalten und Entkoppelung und Blockkonfrontation abzulehnen, die Zusammenarbeit über traditionelle Bereiche hinaus auf neue Sektoren wie neue Energie und Digitalisierung auszudehnen und das gegenseitige politische Vertrauen für eine stabile Beziehung zwischen China und Deutschland zu stärken.

Es wird allgemein angenommen, dass der Besuch von Scholz – ein kurzer, aber fruchtbarer Besuch mit großer Bedeutung – nicht nur den Beziehungen zwischen China und Deutschland, sondern auch den Beziehungen zwischen China und Europa insgesamt neue Impulse verleihen und ein Beispiel für andere europäische Länder setzen wird, um ihre China-Politik auszugleichen. Der Weg zur Koexistenz mit China dient laut Experten auch als Prüfstein für die strategische Autonomie Europas.

Es sendet auch eine klare Botschaft an die Welt, dass die Globalisierung ein unumkehrbarer Trend ist, da die USA ihre Bemühungen verstärken, sich zur Bildung kleiner Anti-China-Cliquen zusammenzuschließen und eine gewisse politische Korrektheit in Europa zu schmieden, China als Rivalen zu definieren, und den Besuch von Scholz wird mehr westliche Länder ermutigen und inspirieren in die Kommunikation mit China zu intensivieren, stellten Experten fest.

Während des Treffens unterstrich Xi die Notwendigkeit für China und Deutschland, zwei große Länder mit großem Einfluss, in Zeiten des Wandels und der Instabilität zusammenzuarbeiten und mehr zum Weltfrieden und zur Entwicklung beizutragen. China werde mit Deutschland an einer zukunftsorientierten umfassenden strategischen Partnerschaft und an neuen Fortschritten in den Beziehungen zwischen China und Deutschland und zwischen China und Europa arbeiten, sagte Xi.

Xi betonte, dass politisches Vertrauen leicht zu zerstören, aber schwer wieder aufzubauen sei und dass es von beiden Seiten gepflegt und geschützt werden sollte. Unter Hinweis auf das hohe Maß an Stabilität und Konsistenz in Chinas Politik gegenüber Deutschland forderte Xi Deutschland auf, eine positive China-Politik zum gegenseitigen Nutzen beider Länder zu verfolgen.

In Bezug auf die Beziehungen zwischen China und Europa sagte Xi, China betrachte Europa immer als umfassenden strategischen Partner und unterstütze die strategische Autonomie der EU und wünsche Europa Stabilität und Wohlstand. China beteuert, dass seine Beziehungen zu Europa nicht auf Dritte abzielen, von diesen abhängig oder ihnen unterworfen sind.

Ein länger als geplantes Treffen zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs ist von besonderer Bedeutung, da Beamte und Beobachter der Ansicht sind, dass es unerlässlich ist, dass beide Seiten die Möglichkeit haben, sich inmitten der COVID-Pandemie persönlich zu treffen und offene Gespräche über bilaterale Beziehungen zu führen. Die erzielten Konsense zu Globalisierung, Handelsliberalisierung und einer multipolaren Welt zeigten auch die zukünftige Richtung der Beziehungen zwischen China und Deutschland, der Beziehungen zwischen China und der EU und der globalen Angelegenheiten auf.

Besondere Bedeutung

Der Besuch von Scholz mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation, darunter die Autohersteller Mercedes-Benz und Volkswagen sowie der Chemieriese BASF, zeigt auch, wie eng die chinesisch-deutsche Wirtschaftskooperation ist.

Bei dem Treffen mit Xi sagte Scholz, China sei ein wichtiger Handelspartner für Deutschland und Europa insgesamt. Deutschland unterstütze nachdrücklich die Handelsliberalisierung, die wirtschaftliche Globalisierung und lehne eine Entkopplung ab, und es sei bereit für eine engere Handels- und Wirtschaftskooperation mit China und unterstütze mehr gegenseitige Investitionen zwischen chinesischen und deutschen Unternehmen, stellte er fest.

„Wir brauchen eine multipolare Welt, in der die Rolle und der Einfluss der Schwellenländer ernst genommen werden können. Deutschland lehnt eine Blockkonfrontation ab, für die Politiker verantwortlich gemacht werden sollten. Deutschland wird seine Rolle bei der Förderung der europäisch-chinesischen Beziehungen spielen“, sagte Scholz .

Während die USA ihre sogenannte Abkopplung von China vorantreiben und die Blockkonfrontation vorantreiben, haben die beiden Führer klare Opposition dagegen zum Ausdruck gebracht, was ein wichtiges Signal für weltweite Stabilität und nachhaltige Entwicklung aussendet, sagte Jiang Feng, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Shanghai International Studies University, sagte der Global Times am Freitag.

„Nach gründlicher Überlegung, so wie die USA ihre Bemühungen intensiviert haben, ein Klima für ein gewisses Maß an politischer Korrektheit in Europa zu schaffen, kam Deutschland zu dieser Ablehnung der Entkopplung, die ein Konsens zwischen verschiedenen politischen Kräften im Land sein sollte “, sagte Jiang.

Einige westliche Beamte und deutsche Politiker haben den Besuch von Scholz „vorsichtig“ beobachtet, und einige US-Medien wiesen darauf hin, dass Scholz „unter Druck von Washington steht, das will, dass Deutschland aus China herauskommt“, sagte der NPR.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte am Donnerstag während eines laufenden Treffens der G7-Außenminister in Münster, dass die G7 bereit sei, China als „Konkurrenten“ und „Rivalen“ anzuerkennen, während Japan sich darauf vorbereitet, die Präsidentschaft der Gruppe von Nationen zu übernehmen. laut Medienberichten. Baerbocks Grüne Partei greift zu China- und Menschenrechtsthemen normalerweise eine harsche Rhetorik auf.

Deutschlands nationale Interessen laufen nun Gefahr, von bestimmten politischen Parteien und Einzelinteressen in Geiselhaft genommen zu werden, da es in früheren Präsidentschaften unüblich war, dass außenpolitische Ressorts mit einer anderen Stimme sprachen als der Leiter des Ressorts, Cui Hongjian of European Studies am China Institute of International Studies, sagte der Global Times am Freitag.

„Deutschland braucht eine Zeit, um sich selbst anzupassen. Als Bundeskanzler hat Scholz das letzte Wort, und wenn seine Ideen von chinesischer Seite positiv aufgenommen werden, dann bewegt sich China-Deutschland in die richtige Richtung, was seine Politikgestaltung im Inneren stärken wird der Regierung“, sagte Cui.

Chinesische Experten glauben auch, dass es nach dem Besuch von Scholz einen „Welleneffekt“ in Europa geben wird, da eine stabile und sich entwickelnde Beziehung zwischen China und Deutschland eine positive Rolle in den Beziehungen zwischen China und der EU insgesamt spielen wird.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe Scholz vorgeschlagen, gemeinsam nach Peking zu gehen und ein Zeichen der EU-Einheit zu setzen, sagte Reuters. Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sagte, er habe keine verfügbaren Informationen, die er weitergeben könnte, als er am Freitag zu dieser Angelegenheit befragt wurde.

„Jetzt ist die EU an dem Punkt, ihre China-Politik anzupassen. In welche Richtung wird sie sich anpassen? sagte.

Xi und Scholz sprachen während des Treffens auch über die Ukraine-Krise, und Xi bekräftigte Chinas Unterstützung für Deutschland und Europa, eine wichtige Rolle bei der Erleichterung von Friedensgesprächen zu spielen und eine ausgewogene, effektive und nachhaltige Sicherheitsarchitektur in Europa aufzubauen.

Unter den gegenwärtigen Umständen sollte die internationale Gemeinschaft alle Bemühungen unterstützen, die einer friedlichen Beilegung der Ukraine-Krise förderlich sind, und die relevanten Parteien auffordern, vernünftig zu bleiben und Zurückhaltung zu üben, so schnell wie möglich mit einem direkten Engagement zu beginnen und Bedingungen für die Wiederaufnahme der Gespräche zu schaffen, sagte Xi.

Xi sagte, es solle sich der Androhung oder dem Einsatz von Atomwaffen widersetzen, dafür eintreten, dass Atomwaffen nicht eingesetzt werden können und dass Atomkriege nicht geführt werden dürfen, und eine Atomkrise in Eurasien verhindern.

Praktische Zusammenarbeit

Der Präsident der EU-Handelskammer in China, Jörg Wuttke, sagte der Global Times am Freitag in einer schriftlichen Erklärung, dass die Kammer der Ansicht ist, dass Deutschland einen maßgeschneiderten Ansatz verfolgen und versuchen sollte, sein Engagement mit China dort zu vertiefen, wo sich Interessen überschneiden – etwa in Bezug auf China Bekämpfung des Klimawandels, Förderung der internationalen Standardisierung und Aufrechterhaltung des multilateralen Handelssystems – und dabei auch Bereiche ansprechen, in denen kritische Abhängigkeiten bestehen.

„Der Besuch von Scholz wird ein Beispiel für andere europäische Länder sein“, sagte Wang Yiwei, Direktor des Institute of International Affairs an der Renmin University of China, am Freitag der Global Times. Inmitten der Ukraine-Krise sei Deutschland nicht nur wirtschaftlich in Europa, sondern auch sicherheitspolitisch wichtig, sagte Wang. „Angesichts der steigenden Energiepreise und Produktionskosten ist es wichtig, praktische Zusammenarbeit zu haben und neue Komplementarität zu finden. Europa wird vor größeren Schwierigkeiten stehen, wenn es die Zusammenarbeit mit China aufgibt“, sagte er.

Am Freitag traf sich auch der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang mit Scholz und bezeichnete die Wirtschafts- und Handelskooperation als Ballast für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen.

China ist bereit, die Zusammenarbeit mit Deutschland in Handel und Investitionen, Fertigung, Impfstoffen und anderen wichtigen Bereichen zu verstärken, auf die Schaffung eines kooperativen Mechanismus zur Bewältigung des Klimawandels zu drängen und Direktflüge zwischen den beiden Ländern zu verstärken, um den Austausch von Mensch zu Mensch zu erleichtern. sagte Li laut dem chinesischen Staatssender CCTV.

In den letzten fünf Jahrzehnten hat sich die bilaterale praktische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern weiter vertieft, wobei der Handel in beide Richtungen um fast das Tausendfache gewachsen ist, was der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in beiden Ländern dient.

Xi sagte zu Scholz, beide Seiten sollten den Kuchen der gemeinsamen Interessen noch größer machen. Während in traditionellen Bereichen mehr Kooperationspotenziale erkundet werden, sollten Anstrengungen unternommen werden, um die Zusammenarbeit in aufstrebenden Bereichen wie neue Energie, künstliche Intelligenz und Digitalisierung zu stärken.

China sei ein wichtiger Partner für Deutschland, da seine zukünftige Entwicklung vorhersehbar sei, egal wie gespalten Deutschland in Bezug auf Ideologie oder Anerkennung unseres Systems sei, bemerkte Jiang. „Sie sehen deutlich die Stabilität, Kontinuität und Nachhaltigkeit von Chinas Entwicklung, da sie wissen, dass sie Chinas Rolle für Wirtschaftswachstum, Klimawandel und andere globale Probleme nicht loswerden können.“

Chinesische Experten gehen jedoch davon aus, dass die USA weiterhin Einfluss auf Europa ausüben werden. So zeigte es kürzlich mit dem Finger auf ein chinesisches Unternehmen, weil es eine Mehrheitsbeteiligung am deutschen Hamburger Hafenterminal übernommen hatte.

„Europas China-Politik wird ein Prüfstein für seine strategische Autonomie sein“, sagte Jiang, da es immer noch eine Herausforderung bleibt, seine China-Politik so zu definieren, dass sie die wahren Interessen des Kontinents widerspiegelt.

