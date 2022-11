Wird Biden auf eine Ukraine-Koalition setzen? Das Washingtoner Establishment erwägt eine riskante und schlecht definierte Intervention in Europa. – Von Douglas Macgregor (theamericanconservative.com)

https://www.theamericanconservative.com/will-biden-gamble-on-a-ukraine-coalition/

Als Napoleon Bonaparte 1812 seinen Feldzug zur Eroberung Russlands begann, führte er die größte „ Koalition der Willigen “ der Geschichte an. Neben dem französischen Kern bestand Bonapartes über 400.000 Mann starke Armee aus italienischen, holländischen, deutschen und polnischen Soldaten. Sie waren bestenfalls lustlos. Ehrlich gesagt waren außer den Franzosen nur die polnischen Verbündeten Napoleons wirklich erpicht darauf, nach Moskau zu marschieren.



Als Bonapartes multinationale Streitmacht Moskau erreichte, reduzierten lähmende Kälte, ruinöse Schlachten, Erschöpfung, Krankheit und schlechte logistische Planung die ursprüngliche Invasionstruppe auf weniger als die Hälfte ihrer ursprünglichen Stärke. Es dauerte nicht lange, bis Preußen und seine norddeutschen Verbündeten zu den Russen überliefen während der Rest (abzüglich der Polen) desertierte oder auf dem Heimmarsch starb.

Heute scheint das Weiße Haus und US-Präsident Biden den Einsatz einer multinationalen Truppe gegen Russland in Erwägung zu ziehen. Das NATO-Bündnis ist nicht in der Lage, eine einstimmige Entscheidung zu treffen, um die Ukraine in ihrem Krieg mit Russland militärisch zu unterstützen. Aber wie kürzlich von David Petraeus signalisiert, prüfen der Präsident und seine Generäle ihre eigene „Koalition der Willigen“. Die Koalition würde angeblich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, aus polnischen und rumänischen Streitkräften mit der US-Armee im Kern bestehen, um in der Ukraine eingesetzt zu werden.

Alle Militärkampagnen sind erfolgreich oder scheitern auf der Grundlage strategischer Annahmen, die die operative Planung und Ausführung untermauern. Ohne die Details der laufenden Diskussionen zu kennen, ist es immer noch möglich, Fragen zum vorgeschlagenen operativen „Zweck, zur Methode und zum Endzustand“ der Koalition zu stellen.

Erstens, was ist das Ziel der Koalition? Besteht das Ziel darin, die russischen Streitkräfte vom ukrainischen Territorium zu vertreiben? Ist das Ziel, die ukrainischen Verteidigungslinien zu verstärken und einen Waffenstillstand für Verhandlungen zu erreichen? Oder ist die Koalition nur ein Mittel, um den Rest des NATO-Bündnisses in einen Krieg mit Russland zu ziehen, den nur sehr wenige Europäer unterstützen werden?

Zweitens, was werden US-Luft- und Bodentruppen tun, wenn sie von dem Moment an, in dem sie die polnische und rumänische Grenze in die Westukraine überqueren, entschlossen eingesetzt werden? Das russische Oberkommando wird zweifellos die US-Militärkomponente als Gravitationszentrum der Koalition ausmachen. Daraus folgt, dass sich die russische Militärmacht in erster Linie auf die Zerstörung der US-Kriegsführungsstruktur zusammen mit ihren weltraumgestützten Kommando-, Kontroll-, Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten konzentrieren wird.

Drittens: Bildet Washington aus politischen Gründen eine „Koalition der Willigen“ oder weil es ein ressourcenintensives Engagement erwartet und regionale Verbündete zur Lastenteilung braucht? Da es unwahrscheinlich ist, dass die konventionelle US-Militärmacht die konventionelle russische Militärmacht allein besiegen würde, kann die von den USA geführte Koalition die verschiedenen militärischen Fähigkeiten zusammenbringen, die erforderlich sind, um die russischen Streitkräfte mit genug Schlagkraft zu dominieren, um eine Änderung des russischen Verhaltens zu erzwingen? Ebenso wichtig, können die USA und ihre Verbündeten Europas zahlreiche Transportnetze sowie Luft- und Marinestützpunkte vor russischen Luft- und Raketenangriffen schützen?

Viertens: Wird die Operationsführung der Koalition Einschränkungen unterliegen, die von den verbündeten Partnern als wesentlich erachtet werden? Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten darüber, wie man den Gegner bekämpft, wie weit man sich bewegt und wie viel man riskiert. Unklarheit über spezifische Ziele kann schwerwiegende Folgen haben. Mit anderen Worten, wie viel Befehlseinheit können US-Militärkommandeure wirklich von ihren Verbündeten im Krieg erwarten und wird die Forderung nach Befehlseinheit rein nationale Interessen überwiegen? Es ist nützlich, sich daran zu erinnern, dass Moskau die volle Autorität über alle seine Streitkräfte genießt, einschließlich derer seiner Partner und Verbündeten . Die russische Befehlseinheit ist absolut. Moskau ist nicht gezwungen, sich mit abweichenden Präferenzen und Meinungen der Koalitionsmitglieder auseinanderzusetzen.

Schließlich besteht NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg darauf, dass das Scheitern der Ukraine, sich in ihrem Krieg mit Russland durchzusetzen, als Niederlage für die NATO ausgelegt würde. Würden schwere Verluste, die den US-Bodentruppen in einer Konfrontation mit der russischen Militärmacht zugefügt werden, nicht auch Washingtons Niederlage signalisieren? Wie schnell könnten die US- und alliierten Streitkräfte ihre Verluste ersetzen? Würden schwere US-Verluste das Gespenst einer US-Atomreaktion heraufbeschwören? Wann gefährdet die Unterstützung der Ukraine die Sicherheit und das Überleben der NATO?

Washingtons kürzlich angekündigte Wiederholung der strategischen Unklarheit bezüglich des „Ersteinsatzes von Atomwaffen“ wirft zusätzliche Fragen auf. Sprecher der Biden-Regierung weisen darauf hin, dass der Präsident sein Versprechen für 2020 nicht einhalten wird, und erklären, dass der einzige Zweck von Atomwaffen darin besteht, einen nuklearen Angriff auf die Vereinigten Staaten oder ihre Verbündeten abzuschrecken.

Stattdessen billigte Präsident Biden eine Version der Politik der Obama-Regierung, die den Einsatz von Atomwaffen nicht nur als Vergeltung für einen nuklearen Angriff, sondern auch als Antwort auf nichtnukleare Bedrohungen erlaubt. Die Entscheidung von Präsident Biden ist für die US-amerikanischen und alliierten Ziele mindestens genauso gefährlich und zerstörerisch wie der Morgenthau-Plan: ein Plan zur Deindustrialisierung Deutschlands, der, obwohl er abgelehnt wurde, den Krieg gegen Nazideutschland wahrscheinlich um mindestens ein halbes Jahr verlängerte. Glaubt irgendjemand in Washington, DC, wirklich, dass diese neue Politik einen Atomkrieg mit Russland weniger wahrscheinlich macht?

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related