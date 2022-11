Was die USA am meisten an Lula stört – BRICS-Staaten sollen bei der Suche nach einer Verhandlungslösung im Ukrainekonflikt eine Rolle spielen (consortiumnews.com)

https://consortiumnews.com/2022/11/03/what-worries-the-us-most-about-lula/

Steve Ellner sagt, dass die Opposition gegen die NATO-Position zur Ukraine einen fruchtbaren Boden für die Ausdehnung eines Blocks blockfreier Nationen geschaffen hat, jetzt möglicherweise mit einem Progressiven an der Spitze.

Von Steve Ellner, Speziell für Consortium News

Präsident Joe Biden löste ein Versprechen gegenüber Lula da Silva ein, indem er ihm zu den „freien, fairen und glaubwürdigen“ Wahlen gratulierte, nur wenige Minuten nachdem die Ergebnisse vom Sonntag Lula zum Sieger über Amtsinhaber Jair Bolsonaro erklärt hatten.

Experten haben die Äußerungen der Regierung Biden zu den brasilianischen Wahlen so interpretiert, dass sie Lula gegenüber seinem Gegner, der als „Tropical Trump“ bekannt ist, die Daumen drücken wollte. Diese Argumentation ist bestenfalls irreführend, wenn nicht sogar völlig fehlerhaft.

Was Washington tatsächlich am meisten Sorgen bereitet, ist das Wiedererstarken einer mächtigen Bewegung der Blockfreien und die Aussicht, dass ein Progressiver wie Lula an der Spitze stehen könnte. Während seiner letzten beiden Präsidentschaften hat sich Lula als Sprecher des globalen Südens profiliert.

Seitdem haben sich die Zeiten geändert. Es gibt eine wachsende Zahl ideologisch unterschiedlicher Regierungen, die früher den USA untergeordnet waren und sich jetzt mutig dem Diktat Washingtons widersetzen, was einen fruchtbaren Boden für die Ausbreitung eines Blocks blockfreier Staaten schafft, der durch die Opposition gegen die Haltung der NATO zur Ukraine neuen Auftrieb erhalten hat.

Die große Mehrheit der Weltbevölkerung, von China und Indien bis hin zu Südamerika und Afrika, hat sich den Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen und formiert sich allmählich zu einem neuen, im Entstehen begriffenen Wirtschafts-, Finanz- und Handelssystem als Alternative zum Westen.

Darüber hinaus eröffnet die völlige Tatenlosigkeit der Großmächte der Welt, insbesondere der USA und Westeuropas, bei der Vermittlung eines Abkommens zur Beendigung des Ukraine-Konflikts den Raum für eine Führungspersönlichkeit wie Lula, der in seiner gesamten Laufbahn mit Politikern unterschiedlicher politischer Ausrichtung hervorragend verhandelt hat.

Außenpolitik im Vordergrund

Lulas Sieg am Sonntag war mit 50,9 Prozent der Stimmen gegenüber 49,1 Prozent für Bolsonaro hauchdünn. Wie während seiner letzten Präsidentschaft (2003-2010) werden die Mitte und die Rechte, einschließlich Bolsonaros verbündeter Parteien, den Kongress kontrollieren. Dieses ungünstige Kräfteverhältnis wird Lula zweifellos zu innenpolitischen Zugeständnissen zwingen, etwa zur Aufweichung seines Wahlversprechens, die Reichen zu besteuern.

Außenpolitisch wird er jedoch weniger unter Druck stehen und sein Wahlversprechen, eine Schlüsselrolle in regionalen und internationalen Angelegenheiten zu spielen, einlösen können. In seiner Siegesrede am Sonntag in Sao Paulo versprach er, Brasiliens „Paria“-Status auf internationaler Ebene zu ändern, der aus Bolsonaros Verachtung für die Diplomatie und seinen unverschämten Äußerungen resultiert, wie etwa, dass er China für Covid und Leonardo DiCaprio für die Amazonasbrände 2019 verantwortlich machte.

Kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 2003 wurde Lula vom Washingtoner Establishment als verlässlicher Gemäßigter und Gegenspieler von Brandstiftern wie Hugo Chávez, Evo Morales und Néstor Kirchner eingeschätzt. Mexikos ehemaliger Außenminister, Jorge Castañeda, schrieb in seinem berühmten Buch Leftover: Tales of the Two Latin American Lefts“ (Was bleibt: Geschichten von den zwei lateinamerikanischen Linken) lobte Lula als besonnen und stellte ihn der „schlechten Linken“ von Chávez & Co. gegenüber, die er als „populistisch“ und „antiamerikanisch“ bezeichnete.

Doch die positive Charakterisierung Lulas änderte sich 2010, nicht wegen seiner Innenpolitik, sondern wegen seiner Außenpolitik, insbesondere wegen seiner Anerkennung eines palästinensischen Staates auf der Grundlage der Grenzen von 1967. Ein halbes Dutzend anderer lateinamerikanischer Regierungen folgte diesem Beispiel. Im selben Jahr verärgerte Lula laut Reuters „Washington“ wegen seiner Gespräche mit Mahmud Ahmadinedschad und seiner Verteidigung des iranischen Atomprogramms.

Danach war Lula nicht mehr die pragmatische linke Antwort auf den unverantwortlichen Populismus, sondern wurde vielmehr selbst als Populist dargestellt. Das Wall Street Journal betitelte einen Artikel über die erste Runde der Präsidentschaftswahlen vom 2. Oktober, bei der Lula vorne lag, mit „Populismus gewinnt Brasiliens Wahl„. WSJ-Redakteurin Mary Anastasia O’Grady schrieb: „Jetzt verspricht Kandidat Lula wieder Mäßigung. Sein größter politischer Vorteil ist sein Image als wohlwollender Populist.“

Rhetorik ist ein wichtiges Element des Populismus, aber in Lulas Fall sind die USA über konkrete Maßnahmen besorgt, die er als Präsident ergreifen könnte und die die Hegemonie der USA in Frage stellen würden. Die Bedrohung geht vor allem von dem Block der fünf mächtigen Nationen aus, die die BRICS bilden: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Skeptische Beamte und Experten in Washington hatten die Gipfeltreffen der Gruppe als „Gesprächsrunden“ von Regierungen abgetan, die wenig oder nichts gemeinsam hatten. Das war der Kern des Tweets „Remember BRICS?“ des damaligen Außenministers Mike Pompeo bei seinem Ausscheiden aus dem Amt, in dem er andeutete, dass die Angst Indiens und Brasiliens vor Russland und China die Organisation nutzlos mache.Jetzt, zwei Jahre später nach der Ukraine und mit Lula als gewähltem Präsidenten, scheint diese Skepsis völlig unbegründet.

Lula wurde 2018 aufgrund von – nach Ansicht seiner Anhänger – fingierten Korruptionsvorwürfen inhaftiert. In einem Interview im Gefängnis erklärte er 2019: „BRICS wurde nicht geschaffen, um ein Instrument der Verteidigung zu sein, sondern um ein Instrument des Angriffs zu sein. Seine Verweise auf die BRICS sowie auf regionale Organisationen wie die Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) (aus der Bolsonaro ausgetreten ist) und die Union Südamerikanischer Nationen (UNASUR) verstärkten diese Botschaft. Nach einem Treffen mit Lula am Tag nach seinem Triumph am Montag sagte der argentinische Präsident Alberto Fernández: „Mit Lula haben wir jetzt einen Aktivisten für unsere Bewerbung um die Aufnahme in die BRICS.“

Washington betrachtet die Expansion der BRICS als Bedrohung, die durch die Mitgliedschaft Russlands und Chinas in der Organisation noch verschärft wird. In den letzten Wochen des brasilianischen Präsidentschaftswahlkampfes schrieb die National Endowment for Democracy (NED):

„Mit der Erweiterung der BRICS … um Argentinien, den Iran und möglicherweise Ägypten, Saudi-Arabien und die Türkei könnte Russland noch mehr Partner gewinnen, die zusammen einen bedeutenden Prozentsatz des globalen BIP und einen großen Anteil der Weltbevölkerung repräsentieren.“

Wie ’neutral‘ ist Lula?

Washington kann über Lulas Haltung zum Ukraine-Konflikt überhaupt nicht erfreut sein. Lula hat darauf bestanden, dass die BRICS-Staaten bei der Suche nach einer Verhandlungslösung eine Rolle spielen, und er hat sich verpflichtet, zu versuchen, ein Friedensabkommen zu vermitteln. Laut Telesur sagte Lula, dass „der Frieden an einem Stehtisch erreicht werden könnte, was in der diplomatischen Vertretung der Ukraine in Brasilien Unbehagen auslöste“.

Aber es ist nicht nur die Befürchtung, dass Lula Russland und China näher steht als Washington (was der Fall ist), die die US-Politiker nachts wach hält. Im Gegensatz zu Washington hat Lula die Legitimität der venezolanischen Demokratie anerkannt und laut dem Journalisten Ben Norton gegenüber den lokalen Medien erklärt, der von den USA anerkannte Präsident Juan Guaidó sei ein „kriegstreibender Krimineller, der ins Gefängnis gehört“.

Am Vorabend der Wahl sagte Lula dem Economist: „Die Leute reden nur über Nicaragua, Kuba und Venezuela. Niemand spricht über Katar. Niemand spricht über die Vereinigten Staaten.“

Eine BRICS-Währung

Seit dem Machtverlust seiner Arbeiterpartei im Jahr 2016 besteht Lula darauf, dass das größte Manko der BRICS darin besteht, dass sie es versäumt haben, eine neue Währung einzuführen, die mit dem Dollar konkurrieren kann. In einem Interview aus dem Gefängnis erinnerte sich Lula: „Als ich über eine neue Währung sprach… rief mich Obama an und fragte mich: ‚Versuchen Sie, eine neue Währung, einen neuen Euro zu schaffen?‘ Ich sagte: ‚Nein, ich versuche nur, den US-Dollar loszuwerden.'“

Die Aussichten für eine BRICS-Reservewährung im Jahr 2022 sind weitaus vielversprechender, und die fünf Mitgliedsländer stehen hinter dieser Idee. Tatsächlich haben sich die Währungen aller fünf BRICS-Staaten in diesem Jahr besser entwickelt als der Euro.

Washingtons politische Bewaffnung des Dollars geht über die Supermacht-Rivalität mit Russland und China hinaus, da die von den USA verhängten internationalen Sanktionen den Menschen im globalen Süden, darunter Kuba, Venezuela, Iran und Nicaragua, Elend gebracht haben.

Ein Pol gegen viele

Die von Lula häufig beschworene Idee einer „multipolaren Welt“ sieht die Entstehung verschiedener Blöcke vor, darunter auch die der blockfreien Nationen. Ein Artikel von Shivshankar Menonor, einem Experten für nationale Sicherheit, in der diesjährigen Sommerausgabe von Foreign Policy steht stellvertretend für die Denkweise vieler in Washington, die der Blockfreiheit misstrauen.

„Wenn das internationale System versagt oder nicht vorhanden ist …, ist es keine Überraschung, dass die Führer sich der Blockfreiheit zuwenden. Je mehr die Vereinigten Staaten, Russland, China oder weitere Mächte andere Länder unter Druck setzen, sich für eine Seite zu entscheiden, desto mehr werden sich diese Länder zu strategischer Autonomie hingezogen fühlen, was zu einer ärmeren und grausameren Welt führen könnte, da die Länder ihre Abhängigkeit von außen verringern und ihre eigene Position festigen.“

Einige Linke sind ebenfalls beunruhigt. Der langjährige politische Aktivist Greg Godels nennt Multipolarität „einen Begriff, der zuerst von bürgerlichen Akademikern diskutiert wurde, die nach Werkzeugen suchten, um die Dynamik der globalen Beziehungen zu verstehen“, und fügt hinzu: „Es gibt keine Garantien dafür, dass die Pole, die sich herausbilden oder den Superpol nach dem Kalten Krieg herausfordern, ein Schritt nach vorn oder ein Schritt zurück sind, nur weil sie alternative Pole sind.“

Die Präsenz der rassistischen Regierung von Indiens Narendra Modi in den BRICS und der Wunsch Saudi-Arabiens, der Organisation beizutreten, lassen Zweifel an der Fortschrittlichkeit der Organisation aufkommen.

Die jüngste überraschende Entscheidung Saudi-Arabiens, sich den USA zu widersetzen, indem es Bidens Appell, mehr Öl zu pumpen, um die internationalen Preise zu senken und Russland zu schaden, ablehnte, macht das Land nicht weniger reaktionär. Aber genau deshalb ist die Führungsrolle eines fortschrittlichen Mannes wie Lula auf internationaler Ebene so wichtig – und sorgt in Washington für Unruhe.

Die ursprüngliche Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM) wurde in den 1950er Jahren von Führern wie Josip Broz Tito, Gamal Abdel Nasser und Kwame Nkrumah gegründet, die alle linksorientiert und dem Sozialismus verpflichtet waren. Die Bewegung spielte eine Schlüsselrolle bei der Entkolonialisierung, der Abrüstung und dem Widerstand gegen Rassismus und Apartheid.

Die NAM gibt es immer noch, aber die Sowjetunion ist nicht mehr dabei, eine der beiden Mächte, mit denen die Bewegung nicht verbündet war. Nur die USA sind geblieben. Lula hat aus seiner Kritik an den USA keinen Hehl gemacht und sogar den Verdacht geäußert, dass US-Ermittler mit brasilianischen Staatsanwälten zusammengearbeitet haben, um ihn hinter Gitter zu bringen – eine Anschuldigung, die von der Nachrichtenagentur Brasilwire gut dokumentiert wurde.

Lula ist auf dem besten Weg, der Anführer der progressiven Welle zu werden, die Lateinamerika erfasst hat, angefangen mit dem Sieg von Andrés Manuel López Obrador in Mexiko im Jahr 2018.

Die eigentliche Frage ist, ob Lula sein politisches Geschick unter Beweis stellen wird, indem er in einer weltweit wachsenden Bewegung, die die Hegemonie der USA in Frage stellt und das gesamte politische Spektrum umfasst, eine Führungsrolle zugunsten einer progressiven Form der Multipolarität übernimmt – und wie Washington darauf reagieren wird.

Steve Ellner ist Professor im Ruhestand an der venezolanischen Universidad de Oriente und derzeit stellvertretender Chefredakteur von Latin American Perspectives. Sein neuestes Buch ist der von ihm mit herausgegebene Band Latin American Social Movements and Progressive Governments: Creative Tensions between Resistance and Convergence (Rowman and Littlefield, 2022).

