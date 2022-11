Scott Ritter über die gefährliche Klippe, die die USA vor sich haben: Aufgabe der angemaßten Einzigartigkeit. Ein ‚gefährliches, blutiges und schmutziges Spiel‘ (Consortium News)

Wladimir Putins Grundsatzrede vor dem Valdai-Club in der vergangenen Woche, die auf die Veröffentlichung der Nationalen Sicherheitsstrategie der Regierung Biden folgte, zeigt, wie die Frontlinien abgesteckt worden sind.

Von Scott Ritter, Speziell für Consortium News

Die Grundsatzrede des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Valdai-Club am vergangenen Donnerstag scheint Russland auf Kollisionskurs mit der von den USA geführten „Rules Based International Order“ (RBIO) gebracht zu haben.

Zwei Wochen zuvor hatte die Biden-Regierung ihre Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) 2022 veröffentlicht, eine vollmundige Verteidigung der RBIO, die den „Autokraten“, die „Überstunden machen, um die Demokratie zu untergraben“, den Kampf ansagt.

Diese beiden Visionen von der Zukunft der Weltordnung definieren einen globalen Wettbewerb, der existenzieller Natur geworden ist. Kurz gesagt, es kann nur einen Sieger geben.

Da die Hauptakteure in diesem Wettbewerb die fünf erklärten Atommächte sind, wird die Art und Weise, wie die Welt mit der Niederlage der Verliererseite umgeht, zu einem großen Teil darüber entscheiden, ob die Menschheit in der nächsten Generation überleben wird.

„Wir befinden uns jetzt in den ersten Jahren eines entscheidenden Jahrzehnts für Amerika und die Welt“, schrieb US-Präsident Joe Biden in der Einleitung zur NSS 2022. „Die Bedingungen für den geopolitischen Wettbewerb zwischen den Großmächten werden festgelegt … die Ära nach dem Kalten Krieg ist endgültig vorbei, und zwischen den Großmächten ist ein Wettbewerb im Gange, um die Zukunft zu gestalten.“

Der Schlüssel zum Sieg in diesem Wettbewerb, so Biden, sei die amerikanische Führungsrolle: „Die Notwendigkeit einer starken und zielgerichteten amerikanischen Rolle in der Welt war noch nie so groß wie heute.“

In der NSS 2022 wurde die Natur dieses Wettbewerbs in klaren Worten dargelegt. Biden behauptete: „Demokratien und Autokratien befinden sich in einem Wettstreit, um zu zeigen, welches Regierungssystem am besten für ihre Menschen und die Welt sorgen kann.“

Die amerikanischen Ziele in diesem Wettbewerb sind klar:

„Wir wollen eine freie, offene, wohlhabende und sichere internationale Ordnung. Wir wollen eine Ordnung, die frei ist, weil sie es den Menschen erlaubt, ihre grundlegenden, universellen Rechte und Freiheiten zu genießen. Sie ist offen, weil sie allen Nationen, die sich zu diesen Grundsätzen bekennen, die Möglichkeit gibt, sich an den Regeln zu beteiligen und sie mitzugestalten.“

Der Verwirklichung dieser Ziele, so Biden, stünden die Kräfte der Autokratie im Wege, angeführt von Russland und der Volksrepublik China (VRC). „Russland“, erklärte er,

„Russland stellt eine unmittelbare Bedrohung für das freie und offene internationale System dar, da es die grundlegenden Gesetze der internationalen Ordnung rücksichtslos missachtet, wie sein brutaler Angriffskrieg gegen die Ukraine gezeigt hat. Die VR China hingegen ist der einzige Konkurrent, der sowohl die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, als auch in zunehmendem Maße über die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht verfügt, um dieses Ziel zu erreichen.“

Russland & China

Natürlich nehmen Russland und China Anstoß an Bidens Weltbild und insbesondere an ihrer Rolle darin. Dieser Einwand wurde bereits am 4. Februar geäußert, als Putin mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking zusammentraf, wo die beiden Staatsoberhäupter eine gemeinsame Erklärung veröffentlichten, die als regelrechte Kriegserklärung gegen die RBIO diente.

„Die beiden Seiten [d.h. Russland und China] beabsichtigen, sich Versuchen zu widersetzen, allgemein anerkannte Formate und Mechanismen, die mit dem Völkerrecht im Einklang stehen [d.h. die auf dem Recht basierende internationale Ordnung (LBIO)], durch Regeln zu ersetzen, die von bestimmten Nationen oder Blöcken von Nationen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgearbeitet wurden [d.h. die RBIO], und wenden sich gegen die indirekte und konsenslose Lösung internationaler Probleme, gegen Machtpolitik, Einschüchterung, einseitige Sanktionen und die extraterritoriale Anwendung der Rechtsprechung“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Weit davon entfernt, eine Konfrontation zu suchen, betonten Russland und China in ihrer gemeinsamen Erklärung die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Nationen:

„Die Seiten bekräftigen die Notwendigkeit der Konsolidierung, nicht der Spaltung der internationalen Gemeinschaft, die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, nicht der Konfrontation. Die Seiten lehnen die Rückkehr der internationalen Beziehungen zu einem Zustand der Konfrontation zwischen Großmächten ab, in dem die Schwachen den Starken zum Opfer fallen.“

Russland und China sind der Ansicht, dass die Probleme, mit denen die Welt konfrontiert ist, auf den Druck zurückzuführen sind, den der kollektive Westen unter der Führung der Vereinigten Staaten ausübt. Dieser Punkt wurde von Putin in seiner Valdai-Rede hervorgehoben.

„Man kann sagen“, so Putin, „dass der Westen in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten Monaten eine Reihe von Schritten in Richtung Eskalation unternommen hat. Streng genommen setzt er immer auf Eskalation, das ist nicht neu. Das sind die Anzettelung des Krieges in der Ukraine, die Provokationen um Taiwan und die Destabilisierung der globalen Lebensmittel- und Energiemärkte.“

Laut Putin kann man wenig tun, um diese Eskalation zu vermeiden, da die Wurzel des Problems in der Natur des Westens selbst liegt. Er sagte:

„Das westliche Modell der Globalisierung, das in seinem Kern neokolonial ist, beruhte ebenfalls auf Standardisierung, auf finanziellem und technologischem Monopolismus und auf der Auslöschung aller Unterschiede. Die Aufgabe war klar: die bedingungslose Vorherrschaft des Westens in der Weltwirtschaft und -politik zu stärken und zu diesem Zweck die natürlichen und finanziellen Ressourcen, die intellektuellen, menschlichen und wirtschaftlichen Kapazitäten des gesamten Planeten unter dem Deckmantel der sogenannten neuen globalen Interdependenz in seinen Dienst zu stellen.“

Westliche Vorherrschaft

Von einer Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Westen könne keine Rede mehr sein, da der amerikanisch dominierte Westen unbeirrt an der Vorherrschaft seiner eigenen Werte und Systeme festhalte und alle anderen ausschließe, so Putin.

Putin nahm diese Exklusivität aufs Korn. „Westliche Ideologen und Politiker“, sagte er, „erzählen der ganzen Welt seit vielen Jahren: Es gibt keine Alternative zur Demokratie. Sie sprechen jedoch über das westliche, so genannte liberale Modell der Demokratie. Alle anderen Varianten und Formen der Demokratie lehnen sie mit Verachtung und – ich möchte das betonen – Arroganz ab.“

Darüber hinaus stellte Putin fest: „Das arrogante Streben nach Weltherrschaft, nach Diktat oder Aufrechterhaltung der Führung durch Diktat, führt zum Niedergang der internationalen Autorität der Führer der westlichen Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten“.

Die Lösung, so Putin, besteht darin, die Exklusivität des amerikanischen RBIO-Modells abzulehnen. „Die Einheit der Menschheit beruht nicht auf dem Befehl ‚Mach es wie ich‘ oder ‚Werde wie wir'“, sagte Putin, sondern „sie wird unter Berücksichtigung und auf der Grundlage der Meinung aller und unter Achtung der Identität jeder Gesellschaft und Nation gebildet. Dies ist das Prinzip, auf dem ein langfristiges Engagement in einer multipolaren Welt aufgebaut werden kann“.

Kampf wird durch Ideen bestimmt

Die Fronten sind abgesteckt – auf der einen Seite die von den USA geführte Singularität, auf der anderen Seite eine von Russland und China geführte Multipolarität.

Ein direkter militärischer Zusammenstoß zwischen den Befürwortern der RBIO und den Befürwortern der LBIO würde im wahrsten Sinne des Wortes nuklear werden und genau die Welt zerstören, um deren Kontrolle sie konkurrieren.

Das sich abzeichnende Armageddon wird also kein Kampf um militärische Macht sein, sondern eher ein Kampf um Ideen – darum, welche Seite die Meinung des Rests der Welt auf ihre Seite ziehen kann. Hier liegt der Schlüssel zur Entscheidung, wer gewinnen wird – die etablierte RBIO oder die aufstrebende LBIO?

Die Antwort scheint immer klarer zu werden – es ist die LBIO mit großem Abstand.

Amerika ist im Niedergang begriffen. Das amerikanische Demokratiemodell scheitert im eigenen Land und ist als solches nicht in der Lage, auf der Weltbühne als etwas Nachahmenswertes dargestellt zu werden. Die RBIO bricht an den Nähten auseinander.

An allen Fronten wird sie mit Organisationen konfrontiert, die sich die Vision der LBIO zu eigen machen und scheitert daran.Die G-7 verliert gegen die BRICS; die NATO zerbricht, während die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit expandiert. Die Europäische Union bricht zusammen, während die russisch-chinesische Vision einer trans-eurasischen Wirtschaftsunion floriert.

„Macht über die Welt“, erklärte Putin in Valdai, „ist genau das, worauf der so genannte Westen gewettet hat. Aber dieses Spiel ist sicherlich ein gefährliches, blutiges und, ich würde sagen, schmutziges Spiel



Der kommende Konflikt lässt sich nicht vermeiden. Aber, wie Putin in Anlehnung an die Bibelstelle aus Hosea 8,7 bemerkte: „Wer Wind sät, wird, wie das Sprichwort sagt, Sturm ernten. Die Krise ist in der Tat global geworden; sie betrifft jeden. Wir brauchen uns keine Illusionen zu machen.

Dem ist Matthäus 24,6 hinzuzufügen: „Und ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, dass ihr euch nicht beunruhigt; denn dies alles muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht gekommen.“

Alle Dinge müssen geschehen.

Aber das Ende ist noch nicht gekommen.

Der Niedergang der amerikanischen Hegemonie in globalen Angelegenheiten erfordert nicht, dass die vier Reiter der Apokalypse auf dem Planeten entfesselt werden.

Amerika hat seine Momente gehabt. Wie Paul Simon in seinem Klassiker American Tune sang: „Wir [Amerika] kommen in der unsichersten Stunde des Zeitalters“.

Die Geschichte wird das amerikanische Jahrhundert nie vergessen, in dem die Stärke seiner Industrie und seines Volkes der Welt nicht nur einmal, sondern zweimal „in ihrer unsichersten Stunde“ zu Hilfe kam.

Aber das Zeitalter der amerikanischen Vorherrschaft ist vorbei, und es ist an der Zeit, sich der Zukunft zuzuwenden – einem neuen Zeitalter der Multipolarität, in dem Amerika nur einer unter vielen ist.

Wir können natürlich beschließen, uns diesem Übergang zu widersetzen. In der Tat ist Bidens NSS 2022 buchstäblich ein Fahrplan für einen solchen Widerstand. Wir können uns, wie der Dichter Dylan Thomas schrieb, dafür entscheiden, nicht „sanft in die gute Nacht zu gehen“, sondern vielmehr „Rasen, rasen gegen das Sterben des Lichts“.

Aber zu welchem Preis? Das Ende der amerikanischen Einzigartigkeit muss nicht das Ende Amerikas bedeuten. Der amerikanische Traum kann, wenn er einmal von der Notwendigkeit befreit ist, die Welt zu beherrschen, um ihn aufrechtzuerhalten, eine realisierbare Möglichkeit darstellen.

Die Alternative ist düster. Sollten sich die USA dafür entscheiden, sich den Gezeiten der Geschichte zu entgegenzustellen, wird die Versuchung groß sein, die letzte Waffe des existenziellen Überlebens – Amerikas Atomwaffenarsenal – einzusetzen.

Und niemand wird überleben.

Letztendlich liegt die Entscheidung, ob man „das Dorf niederbrennen soll, um es zu retten“, beim amerikanischen Volk.

Wir können uns auf den fehlerhaften Selbstmordpakt „Demokratie gegen Autokratie“ einlassen, der der NSS 2022 innewohnt, oder wir können darauf bestehen, dass unsere Führer das, was von der amerikanischen Führung und Autorität übrig geblieben ist, dazu nutzen, den Planeten in eine neue Phase des Multilateralismus zu führen, in der unsere Nation als eine unter Gleichen existiert.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

