Scott Ritter, ehem. Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, zu den Konsequenzen des Ukraine-Kriegs für Europa und die USA (seniora.org)

Der preussische Militärstratege Clausewitz hat gesagt: «Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.» Und der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass wir, wenn wir über den Konflikt in der Ukraine sprechen, verstehen müssen, dass dies viel mehr als nur ein militärischer Konflikt ist. Es geht um viel mehr als nur darum, dass sich die russische Armee gegen das ukrainische Militär aufgestellt hat.

Die Folgen dieses Konflikts für Europa und die Vereinigten Staaten hängen vom Ausgang dieses Krieges, dieses Kampfes ab. Lassen Sie mich kurz auf den Punkt kommen. Russland ist dabei zu gewinnen, und Russland wird den militärischen Konflikt gewinnen. Es gibt nichts, was die Nato oder die Vereinigten Staaten tun können, um dieses Ergebnis zu verhindern. Sie können den Prozess verlangsamen, sie können die menschlichen Kosten für die Ukraine und Russland erhöhen, aber sie werden das Ergebnis nicht ändern. Und ich glaube, der Westen beginnt, sich dieser Realität bewusst zu werden. Erst kürzlich hat der französische Botschafter bei den Vereinten Nationen eingeräumt, dass es ein Hirngespinst ist, dass die Ukraine den Donbass und die Krim befreien könnte. Immer mehr westliche Politiker werden sich der Kosten bewusst, die dieser Konflikt für Europa, die Vereinigten Staaten und die ganze Welt mit sich bringt. Und sie erkennen, dass das Ergebnis nicht so sein wird, wie sie es sich erhofft hatten.

Hier weiterlesen: https://seniora.org/politik-wirtschaft/konsequenzen-des-ukraine-kriegs-fuer-europa-und-die-usa

