Initiative ‚Frieden mit Russland‘ – Vortragsveranstaltung Hannover am 11. November – Analyse über Genese, Fortgang und geopolitischer Entwicklung von „Der kleine Krieg, der den großen Frieden sichert“

EINLADUNG:



Vortragsveranstaltung am 11.11.22, um 18 h, im Hannoveraner Freitzeitheim Linden (R. 5) – anschliessende Diskussion.



Liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, liebe Interessierte,

bei der landesweiten Kundgebung und Demo vom 08.10.22 in Hannover anläßlich der Landtagswahlen in Niedersachsen haben wir als Initative ‚Frieden mit Russland‘ einen erfolgeichen Auftritt hingelegt. Mit unseren Transparenten und unserem Flyer konnten wir recht gut auf den Zusammenhang von aktuellen sozialen Problemen mit dem NATO-Krieg gegen Russland hinweisen – Ursache und Wirkung eben. Vgl. dazu unter https://frieden-mit-russland.com/2022/10/08/landesweiter-protest-am-08-10-in-hannover/

Gleichwohl fiel uns auf, daß selbst unter den Menschen dort, die die politisch verordnete russophobe Hetze und den Kriegsrausch in puncto Ukraine dieser Tage gewiss nicht akzeptieren, viele einfach immer noch wenig von diesem Krieg und seiner Entstehung da in der Ukraine wissen.

Wenn schon die Oppostionsführerinnen Sarah Wagenknecht und Alice Weidel von Linkspartei bzw. AfD mit ihrem Irrglauben eines angeblichen „russischen Angriffskriges“ aufwarten und Frau Wagenknecht darüberhinaus in einem Interwiew mit Bild.tv den russischen Präsidenten Putin „wie andere Kriegsverbrecher auch“ qualifiziert, dann ist Aufklärungsbedarf angesagt.

Da nimmt es auch nicht Wunder, daß unter rot-rot-grüner Beflaggung und irgendwie auch Beistand seitens einiger Gewerkschaftsspitzen ein seltsames Konglomerat („Genug ist Genug“, „Solidarischer Herbst“ etc.) mit Pro-Regierungs- und Pro-NATO-Kurs und unter peinlichem Verschweigen offizieller Sanktionspolitik gegen Russland sowie der Frage, wie und wo denn wohl die Energiekrise ihren Ausgang nahm, gelegentlich auf der Straße aufkreuzt. Denen ist zwar die Peinlichkeit ihres Auftrittes als irgendwie fragwürdig Friedensbewegte nicht so richtig bewußt, sehr wohl aber nehmen sie zur Kenntnis , daß sie mit ihren sehr bescheidenen Moblisierungen buchstäblich keinen hinter dem Ofen hervorlocken. Das kommt davon, wenn Roß und Reiter nicht genannt werden. Auch da also ist Verwirrheit angesagt, während in den neuen Bundesländern eine neue Friedensbewegung im Entatehen begriffen ist.

Unsere Initiative ‚Frieden mit Russland‘ stellt im Rahmen einer Vortragsveranstaltung am 11.11.22, um 18 h, im Hannoveraner Freitzeitheim Linden (R. 5) eine Analyse über Genese, Fortgang und geopolitischer Entwicklung von „Der kleine Krieg, der den großen Frieden sichert“ vor und lädt zur Diskussion ein.

Vgl. dazu unter https://frieden-mit-russland.com/2022/10/31/vortrag-u-diskussion-kleiner-krieg-grosser-frieden/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related