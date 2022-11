Di 8.11. um 19 Uhr – BAIZ Kultur- und Schankwirtschaft – Die Linken und der heiße Herbst – wie die Sozialproteste organisieren?

So darf es nicht weitergehen! Am 8.10 mobilisierte die AfD zur bislang größten Demo gegen die soziale und wirtschaftliche Krise. 10.000 Menschen folgten ihrem Aufruf. Hingegen kamen zu den Gegendemonstrationen nur 1400 Leute. In Berlin hat bisher nur das Protestbündnis „Heizung, Brot und Frieden“ gezeigt, dass Protest gegen die Ampel-Politik auch von links auf die Straße gebracht werden kann. Zentraler Punkt war wie man sich klar gegen rechts abgrenzt und sich vor ungebetenen Gästen schützt. Das teilweise feindselige Belauern der unterschiedlichen Bündnisse in dieser Frage lähmt und schreckt ab. Die PdL verlangt darüber hinaus bei Sozialprotesten im voraus die bedingungslose Unterstützung des Kriegskurses gegen Russland und den Sanktionen. Damit stellt sie sich ins Abseits anstatt diese zu organisieren. Wie will die Linke mit diesem „unappetitlichen“ Volk eigentlich Sozialproteste organisieren? Wie kann die gesellschaftliche Linke es schaffen, gemeinsam einen starken Protest auf die Straße zu bringen ?

Darüber wollen wir mit euch diskutieren. Eingeladen sind u.a. Alexander King (MdA) , Marcus Staiger ( eh. Royal Bunker), u.v.am.

https://www.baiz.info/wie-ihr-uns-findet/

