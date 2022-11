Im Rahmen der allwöchentlichen Kundgebung der Lateinamerikafreunde der »Frente Unido America Latina Berlin« soll ein kräftiges Zeichen der unverbrüchlichen Solidarität mit Kuba gesetzt werden – Samstag, 5. November, ab 14 Uhr

Liebe Freundinnen und Freunde Kubas,

liebe compañeras und compañeros,



seit Kurzem steht fest: die diesjährige Hauptaktion unserer gemeinsamen Bündnisaktion wird kurz nach der Abstimmung, am Samstag, 5. November, ab 14 Uhr stattfinden!

Im Rahmen der allwöchentlichen Kundgebung der Lateinamerikafreunde der »Frente Unido America Latina Berlin« soll ein kräftiges Zeichen der unverbrüchlichen Solidarität mit Kuba gesetzt werden: Mit Länderfahnen wird das Abstimmungsergebnis in der UN-Vollversammlung veranschaulicht, um die Isolation der USA mit ihrer Blockadehaltung zu veranschaulicht werden und das Ergebnis bekanntgemacht und gefeiert. Auch werden wir symbolisch die US-Blockade gegen Kuba vor der US-Botschaft zum Einstürzen bringen!

Dieses Mal müssen und wollen wir es schaffen, dass die erwartbare, wieder eindeutige Ablehnung der US-Blockade durch die Weltgemeinschaft endlich in die Medien kommt!

Bitte streut die Einladung kräftig weiter und kommt zahlreich!

Mit solidarischen Grüßen,

Revolucionariamente

Das Unblock-Cuba-Organisationskollektiv

