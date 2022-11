Russlands Außenministerium gibt Erklärung zur Verhinderung eines Atomkriegs ab

Moskau hat die Atomwaffenstaaten aufgefordert, die globale strategische Stabilität zu gewährleisten und Provokationen mit Massenvernichtungswaffen zu unterlassen. Das geht aus einer Erklärung des russischen Außenministeriums hervor.

Die Behörde erinnerte daran, dass sich Russland im Bereich der nuklearen Abschreckung von dem Postulat der Unzulässigkeit eines Atomkriegs leiten lasse, denn in einem solchen Krieg könne es keine Gewinner geben. Außerdem betonte das Ministerium, die Leitlinien der russischen Atomdoktrin seien ausschließlich defensiv ausgerichtet und ließen keine expansive Auslegung zu.

