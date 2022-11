Reuters: Deutschland fordert Serbien auf, sich zwischen Russland und der EU zu entscheiden

Offenbar gibt es in der EU noch nicht genug Probleme. Berlin steigert den Druck auf Serbien. Belgrad werde mit „Konsequenzen“ rechnen müssen, wenn es weiter mit Moskau zusammenarbeiten sollte, so ein deutscher Vertreter gegenüber „Reuters“.

Serbien müsse sich entscheiden, ob es sich mit Russland oder der EU verbünden wolle, sagte ein deutscher Beamter am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Während Berlin Belgrad davor gewarnt hat, nach Osten zu schauen, bleibt die Regierung des Landes skeptisch gegenüber Brüssel und dem Westen.

„Die Notwendigkeit einer Entscheidung spitzt sich angesichts der geopolitischen Entwicklungen zu“, sagte der namentlich nicht genannte deutsche Vertreter gegenüber Reportern. Der Beamte bezog sich dabei insbesondere auf den Konflikt in der Ukraine, dessentwegen Serbien sich weigert, Russland zu sanktionieren. Darüber hinaus unterzeichneten Belgrad und Moskau im September ein Abkommen über die Ausweitung der Zusammenarbeit in außenpolitischen Fragen.

Die Angleichung an die Brüsseler Haltung in globalen Angelegenheiten ist eine Voraussetzung für den Beitritt zur Europäischen Union. Serbien ist seit 2009 ein Kandidat für die Mitgliedschaft. Sollte der serbische Präsident Aleksandar Vučić sein Abkommen mit Moskau aufkündigen und sich der EU zuwenden, werde Deutschland seine Unterstützung anbieten, sagte der Vertreter gegenüber Reuters. „Sollte er sich für den umgekehrten Weg entscheiden, wird dies umgekehrte Konsequenzen haben“, erklärte der Beamte.

Delegationen aus fünf Balkanländern – Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien – sowie der teilweise anerkannten Provinz Kosovo werden sich Ende dieser Woche in Berlin treffen.

