Putin nimmt US-Fehlleistungen auf die Schippe – Von Ray McGovern (informationclearinghouse.info)

http://www.informationclearinghouse.info/57319.htm

November 01, 2022: Information Clearing House — “ Anti-Krieg“ – In einer Rede am 27. Oktober im Valdai International Discussion Club stellte der russische Präsident Wladimir Putin die Vernunft derjenigen in Frage, die „die Beziehungen zu China verderben würden, während sie gleichzeitig Waffen im Wert von Milliarden an die Ukraine im Kampf gegen Russland liefern“.

In seiner Antwort auf eine Frage zu den „wachsenden Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten wegen Taiwan“ bezeichnete Putin Besuche hochrangiger US-Beamter in Taiwan als „Provokation“. Putin fügte hinzu:

„Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum sie das tun. … Sind sie zurechnungsfähig? Es scheint, dass dies dem gesunden Menschenverstand und der Logik völlig zuwiderläuft … Das ist einfach verrückt.

„Es mag den Anschein haben, dass dahinter ein subtiler, tiefgreifender Plan steckt. Aber ich glaube, da ist nichts dahinter, kein subtiler Gedanke. Es ist nur Unsinn und Arroganz, sonst nichts. … Solche irrationalen Handlungen wurzeln in Arroganz und einem Gefühl der Straflosigkeit.“

Elite, Ausnahme-Menschen

Was für Menschen stecken hinter dem, was Putin beschreibt? Es stellt sich heraus, dass sie aus demselben Stamm weißer, privilegierter, außergewöhnlicher, mit Efeu ummantelter „Bester und Klügster“ stammen, der uns damals Vietnam beschert hat. Diesmal ist es Präsident Joe Biden, der sie angeschleppt hat. Ich glaube, dass Biden nicht klug genug war/ist, um zu verstehen, dass sie ein großes Durcheinander angerichtet haben.

Das sind die Studenten, die in völliger Unkenntnis der Entwicklung der Beziehungen zwischen Russland und China auf dem Genfer Gipfel am 16. Juni 2021 zu Biden sagten: „Russland befindet sich derzeit in einer sehr, sehr schwierigen Lage … wird von China unter Druck gesetzt. …“, was Biden vor seiner Abreise aus Genf im Flugzeug wiederholte.

In seiner Valdai-Rede zitierte Putin aus einer Harvard-Antrittsrede von Alexander Solschenizyn:

„Eine ständige Blindheit der Überlegenheit ist typisch für den Westen; er hält den Glauben aufrecht, dass sich weite Regionen überall auf unserem Planeten auf das Niveau der heutigen westlichen Systeme entwickeln und reifen sollten.“

Putin fügt hinzu:

„Solschenizyn hat das 1978 gesagt. Daran hat sich nichts geändert. … Der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit ist sehr gefährlich; er ist nur einen Schritt entfernt von dem Wunsch der Unfehlbaren, diejenigen zu vernichten, die sie nicht mögen. … „Sie lehnten arrogant alle anderen Varianten und Formen der Regierung durch das Volk ab, und, das möchte ich betonen, taten dies mit Verachtung und Geringschätzung … als ob alle anderen zweitklassig wären, während sie eine Ausnahme darstellen.“

Am Tag nach Putins Rede wurde der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, um einen Kommentar gebeten und sagte: „Wir schätzen die positiven Äußerungen von Präsident Putin zu den chinesisch-russischen Beziehungen sehr; sie haben den Schwung einer robusten Entwicklung beibehalten.“ Der Sprecher des Außenministeriums fügte hinzu, dass der chinesische Außenminister Wang Yi an dem Tag, an dem Putin in Valdai sprach, ein Telefonat mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow führte und dass die beiden Diplomaten „Ansichten über die Ukraine-Krise austauschten“.

‚Auf Regeln basierende internationale Ordnung‘

Putin machte sich über die von Antony Blinken und Jake Sullivan ausgedachte „regelbasierte Ordnung“ lustig. Was die Idee betrifft, „das Völkerrecht durch ‚Regeln‘ zu ersetzen“. scherzte Putin zu Beginn seiner vorbereiteten Ausführungen in Valdai:

„Ich war versucht zu sagen: ‚Wir sind uns darüber im Klaren, wer sich diese Regeln ausgedacht hat‘, aber das wäre vielleicht nicht die richtige Aussage. Wir haben keine Ahnung, wer sich diese Regeln ausgedacht hat, worauf diese Regeln beruhen oder was in diesen Regeln enthalten ist.

„Es sieht so aus, als ob wir Zeugen eines Versuchs werden, nur eine einzige Regel durchzusetzen, mit der die Machthaber … leben könnten, ohne irgendwelche Regeln zu befolgen, und mit allem davonkommen könnten.“

Später, während der Fragerunde, änderte Putin den Begriff „regelbasiert“ etwas ab:

„Sie sprechen von Regeln – welche Regeln? Wo sind sie geschrieben und wer hat sie genehmigt? Das ist Unsinn … nichts weiter als Unsinn. Trotzdem trommeln sie es immer wieder in die Köpfe der Menschen. Und wer sich nicht an diese Regeln hält, muss mit Einschränkungen und Sanktionen rechnen.

Entspannt, scherzhaft, unter Kontrolle

Putin wirkte während seiner dreieinhalbstündigen Rede auf der Valdai-Bühne energisch und hellwach, mit einem erstaunlichen Gespür für Details. Er erzählte sogar ein paar Witze … einen darüber, dass Russland für alles verantwortlich gemacht wird – einschließlich kaputter Toiletten. In diesem Zusammenhang könnte den Lesern dieses kurze Video gefallen, das zeigt, wer an der Sabotage der Nord Stream-Pipelines schuld ist. (Vielleicht war Putin auch deshalb so gut gelaunt, weil er dieses Video bereits gesehen hatte).

Nichtsdestotrotz war es Putin in seinen vorbereiteten Ausführungen todernst, als er mehrfach die „tektonische Verschiebung“ im weltweiten Kräfteverhältnis ansprach.

„Die historische Periode grenzenloser westlicher Vorherrschaft im Weltgeschehen geht nun zu Ende. Die unipolare Welt wird der Vergangenheit angehören. Wir befinden uns an einem historischen Scheideweg. Wir stehen vor dem wahrscheinlich gefährlichsten, unvorhersehbarsten und gleichzeitig wichtigsten Jahrzehnt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Westen ist nicht in der Lage, die Menschheit im Alleingang zu regieren, und die Mehrheit der Nationen will sich das auch nicht mehr gefallen lassen. Dies ist der Hauptwiderspruch der neuen Ära. Das ist, um einen Klassiker zu zitieren, in gewisser Weise eine revolutionäre Situation – die Eliten können und die Menschen wollen so nicht mehr leben.“

Ray McGovern arbeitet bei Tell the Word, einem Verlagszweig der ökumenischen Church of the Saviour in der Innenstadt von Washington. In seiner 27-jährigen Laufbahn als CIA-Analyst war er u. a. Leiter der Abteilung für sowjetische Außenpolitik und Berichterstatter für den „President’s Daily Brief“. Er ist Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related