Der libanesische Minister für öffentliche Arbeiten und Verkehr, Ali Hamieh, sagte der Nachrichtenagentur RIA Novosti , dass der Libanon 25.000 Tonnen Weizen und 10.000 Tonnen Treibstoff kostenlos von der Russischen Föderation erhalten werde.

„Russland wird den Libanon mit 25.000 Tonnen Weizen und 10.000 Tonnen Brennstoff für die Kraftwerke des Landes beliefern“, sagte der Minister.

Der Libanon erlebt seit über drei Jahren eine tiefgreifende finanzielle, wirtschaftliche und politische Krise. Das Bankensystem ist fast vollständig lahmgelegt, die Landeswährung hat gegenüber dem Dollar mehr als das 20-fache abgewertet und als Folge sind mehr als 70 Prozent der Bevölkerung unter die Armutsgrenze gefallen.

Der Minister stellte später auf Twitter klar, dass der russische Botschafter im Libanon ihn über die Anweisungen des russischen Präsidenten über die Entsendung von Hilfe an den libanesischen Staat informiert habe.

Die Termine für die Lieferung von Weizen und Treibstoff werden ihm zufolge zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Der russische Landwirtschaftsminister Dmitri Patruschew wiederum sagte zuvor, dass Moskau bereit sei, in den nächsten vier Monaten kostenlos bis zu 500.000 Tonnen Getreide an die ärmsten Länder zu liefern und ukrainisches Getreide vollständig zu ersetzen, indem es zu vernünftigen Preisen in alle interessierten Länder exportiert Preise.

Der Minister sagte, in diesem Jahr seien in Russland bereits 150 Millionen Tonnen Getreide geerntet worden. Das Exportpotenzial für die laufende Saison schätzt das Ministerium auf mehr als 50 Millionen Tonnen.

Wie der russische Präsident Wladimir Putin zuvor sagte, stimmte Russland einem Getreideabkommen zu, um den ärmsten Ländern zu helfen, aber nur drei bis fünf Prozent gingen an die Bedürftigen.

Die USA hatten den Libanesen im August 2021 über ihre Botschafterin in Beirut, Dorothy Shea, versprochen, dass sie dem Libanon helfen würden, bis spätestens März letzten Jahres Strom und Gas aus Ägypten und Jordanien über syrisches Territorium zu importieren. Doch das Versprechen ist noch nicht eingelöst.

Letzte Woche schlossen der Libanon und Israel die von den USA vermittelten Verhandlungen ab, die 2020 zur Festlegung der Seegrenze begannen, indem sie ein historisches Abkommen zum Abschluss brachten und unterzeichneten .

