Medienbericht: Uneinigkeit unter US-Republikanern über Hilfe für Ukraine wächst

Die Kontroverse über die Hilfe für die Ukraine wächst in den Reihen der Republikanischen Partei der USA, meldet The Washington Post.

Die Zeitung berichtet, dass der Widerstand oder die Skepsis gegenüber weiteren US-Geldern für Kiew in den vergangenen Wochen zunehme, nachdem der republikanische Minderheitenführer im US-Repräsentantenhaus Kevin McCarthy gewarnt habe, dass seine Partei die Hilfe für die Ukraine einstellen oder einschränken würde, falls sie bei den Zwischenwahlen die Kontrolle über das US-Repräsentantenhaus erlangen sollte. Die Zeitung behauptet:

„Eine seltene Spaltung in der Republikanischen Partei ist entstanden. Eine, die wahrscheinlich zu einem offeneren Kampf eskalieren wird, wenn die Republikaner die Kontrolle über den Kongress erlangen und mit eindringlichen Forderungen von Biden und emotionalen Bitten des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij konfrontiert werden.“

Eine Gruppe republikanischer Abgeordneter hatte sich zuvor gegen eine von den Demokraten eingebrachte Bestimmung in einem verbindlichen Gesetzesentwurf ausgesprochen, die es dem US-Justizministerium ermöglicht hätte, der Ukraine Millionen von US-Dollar aus den von Russland beschlagnahmten Vermögenswerten zukommen zu lassen. Der Zeitung zufolge formulierten die meisten Republikaner ihre Einwände unter dem Gesichtspunkt der fiskalischen Verantwortung und sagten, es sei besser, mehr Geld für die Lösung innenpolitischer Probleme auszugeben.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related