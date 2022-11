Die lange Geschichte antijüdischer Vorurteile und Gewalt durch ukrainische Nationalisten und wie die Sowjetukraine dagegen kämpfte – Von Dmitri Kovalevich (Orinoco Tribune)

Von Dmitri Kovalevich

Während Ivy League-Professoren und Buchautoren im Westen die Sowjetunion mit Nazideutschland gleichsetzen, bekämpften die Sowjets die Nazis und beendeten gewalttätige antijüdische Pogrome .

Der folgende Artikel wurde gemeinsam vom Covert Action Magazine und New Cold War.org produziert. Die Einführung erfolgt durch die Herausgeber der beiden Publikationen

Einführung

In der London Review of Books vom 21. Juli 2022 wurde ein Essay von Abigail Green veröffentlicht, in dem das Buch von Jeffrey Veidlinger, In the Midst of Civilized Europe: The Pogroms of 1918-21 and the Onset of the Holocaust , rezensiert wurde . Das Buch analysiert die frühe Geschichte der unabhängigen Ukraine, insbesondere die Jahre der „Volksrepublik Ukraine“ von Ende 1917 bis 1920. Die „Volksrepublik“ war eine kurzlebige, prokapitalistische Regierung, die sich mit Deutschland und dem Rest der Ukraine verbündete das kapitalistische Europa, indem es sich der bolschewistischen Revolution von 1917 widersetzt und versucht, sie in Blut zu ertränken.

Der LRB -Aufsatz mit dem Titel „ Es fiel alles auseinander “ analysiert die antijüdischen Vorurteile und die extreme Gewalt, die die Volksrepublik Ukraine unter der Führung des berüchtigten Diktators Symon Petliura prägten. Diese Geschichte ist für die heutige Ukraine von großer Bedeutung, da sich die derzeitigen Herrscher dieses Landes mit der Regierung identifizieren, die dazu beigetragen hat, diese tragische Geschichte zu begehen. Heute bestreiten sie, dass Rassismus und nationaler Chauvinismus gegen Juden, Roma und andere unterdrückte Völker in der Ukraine weit verbreitet sind, und sie bestreiten, dass neonazistische und andere rechtsextreme Ideologien weit verbreitet sind, auch in den eigenen Reihen der Regierung.

Der LRB- Aufsatz ist sehr informativ, aber in einer Hinsicht sehr enttäuschend. Das liegt daran, dass es wenig Bezug auf die systematischen Bemühungen zur Bekämpfung antijüdischer und anderer Vorurteile durch die frühen Führer der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik (gegründet 1920) und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR oder „Sowjetunion“) nimmt 1921). Die Sowjetukraine wurde gegen die Volksrepublik und die von ihr verbreitete abscheuliche Ideologie des Hasses auf Juden und andere nationale Minderheiten gegründet.

Die Sowjetukraine und die Sowjetunion im weiteren Sinne kämpften während ihrer Gründung und in den folgenden Jahren gegen alle Formen von Rassismus und nationaler Diskriminierung. Diese Geschichte wird vom LRB- Aufsatz weggelassen. Diese Auslassung deutet auf eine tiefe Ambivalenz, wenn nicht Feindseligkeit gegenüber den Zielen und den bleibenden Errungenschaften der bolschewistischen Revolution von 1917 hin. Es passt auch zu den heute vorherrschenden antirussischen Vorurteilen in den westlichen Ländern infolge der antifaschistischen Militäroperation, die von der Russischen Föderation in der Ukraine initiiert wurde.

Dmitriy Kovalevich ist der Sonderkorrespondent in der Ukraine für New Cold War . Er schreibt einen monatlichen Lagebericht über die Ukraine; sein neuster Bericht (August 2022) ist hier . Der folgende Aufsatz von ihm dient dazu, die großen fehlenden Stücke im Aufsatz der London Review of Books zu ergänzen.

Die heutige Ukraine und ihre historischen Vorläufer waren lange Zeit ein Scheideweg, an dem verschiedene Kulturen, Zivilisationen und Völker lebten. Es war und ist eine zutiefst multinationale Einheit und war in den vergangenen Jahrhunderten unter verschiedenen Namen bekannt.

In den letzten 30 Jahren hat die Ukraine aktiv eine Politik der Assimilation nationaler Minderheiten verfolgt und versucht, ethnische Russen, Ungarn, Griechen und Moldauer, die in diesem historischen Gebiet leben, zu „ukrainisieren“. Diese Politik kann als einer der Gründe für den aktuellen Konflikt im Donbas angesehen werden. Sie sind ein formeller Grund für die russische Militärintervention, die im Februar dieses Jahres beginnt, weil die „Ukrainisierungs“-Politik einer Diskriminierung gleichkommt, die nicht-ukrainischen Ethnien die gleichen Rechte verweigert und sogar mörderische Gewalt gegen diejenigen ausübt, die protestieren.

Wenn heute Russen und russischsprachige Ukrainer von ukrainischen Ultranationalisten als die wichtigsten „Feinde“ des Landes angesehen werden, dann waren es in früheren Zeiten ukrainische Juden, die als Feinde betrachtet und Ziel von Diskriminierung und Gewalt wurden. Nationalistische Pogrome im frühen 20. Jahrhundert, die Jahre des Holocaust in Deutschland und den östlichen Ländern und die Migration nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel haben die Zahl der Juden in der Ukraine erheblich verringert. Die wirtschaftlichen Probleme der 1990er Jahre trugen auch zu einer beschleunigten Migration von Volksdeutschen, Griechen und Russen aus der Ukraine bei und vereinfachten die einst sehr komplexe ethnografische Landkarte des multinationalen Landes.

Zwischen Stadt und Land

Der Antisemitismus in der Ukraine hat leider lange und tiefe Wurzeln, wahrscheinlich so alt wie die jüdische Bevölkerung in diesen Ländern. Die erste bekannte Erwähnung der zukünftigen Stadt Kiew ist der sogenannte „ Kiewer Brief “ aus dem Jahr 930 n. Chr., der in Ägypten gefunden wurde. Es ist in hebräischer Sprache verfasst und von Vertretern der Einwohner Kiews mit jüdischen, türkischen und slawischen Namen unterzeichnet und spricht vom multinationalen Charakter der Stadtgemeinschaft zu Beginn.

Mindestens seit dem 16. Jahrhundert finden jedoch regelmäßig antijüdische Pogrome (gewalttätige Ausschreitungen mit dem Ziel, ethnische Minderheiten, insbesondere Juden, zu töten oder zu vertreiben) in der Ukraine statt. Diese spiegelten zunächst die Religionskriege und den kirchlichen Obskurantismus der Zeit wider. Christliche Priester riefen oft zu Pogromen gegen „Ungläubige“ auf.

1768, während des „Koliivshchyna“-Aufstands gegen polnische Grundbesitzer und das polnisch-litauische Commonwealth , fand das berüchtigte Massaker von Uman statt, bei dem die gesamte jüdische und polnische Bevölkerung der Stadt Uman im Namen des christlichen Glaubens abgeschlachtet wurde. Die Stadt liegt zwischen Kiew und Odessa, im damals äußerst östlichen Teil des Commonwealth.

Heute reisen chassidische Juden jedes Jahr nach Uman, um das neue Jahr nach dem jüdischen Kalender zu feiern. Es ist kein Zufall, dass Pilger nach Uman kommen. Der Gründer des Chassidismus, Nachman von Breslov , vermachte, seinen Leichnam am Ort des Massensterbens der Juden zu begraben, da er den Ort als heilig ansah. Koliivshchyna ist zu einer „Inspiration“ für das moderne, rechtsextreme Asow-Bataillon und die Partei Svoboda („Freiheit“) geworden. In der Vergangenheit haben sie mit Fackelmärschen an den 14. April gedacht. Die meisten Menschen in der Ukraine kennen diese Geschichte heute nicht.

Koliivshchyna wurde zu einem der Faktoren für den Zusammenbruch des polnisch-litauischen Staates im späten 18. Jahrhundert. Nach seiner Teilung und dem Eintritt eines Teils Polens in das Russische Reich definierten die russischen zaristischen Behörden die sogenannten Siedlungsgebiete (Grenzen) der Juden. Es war ihnen verboten, sich auf dem Land niederzulassen und in der Landwirtschaft zu arbeiten. Nur in einigen Städten der westlichen Teile des Russischen Reiches durften Juden wohnen.

In der Zeit des Feudalismus galt Land als die wertvollste Ressource, während städtische Unterschichten als niedrigste Bürgerkategorie galten. Es war die Entwicklung des Kapitalismus, die das Zentrum des Wirtschaftslebens in die Städte verlagerte. Eine weitere Komponente des ukrainischen Antisemitismus war also der Widerspruch zwischen Stadt und Land. Seit dem 19. Jahrhundert wird der zentrale Teil der meisten ukrainischen Städte als jüdisches Viertel bezeichnet. In der Regel sind dies enge, krumme Gassen mit ein- oder zweistöckigen Häusern. Solche Viertel gibt es noch in Kiew, Uman, Schytomyr, Tscherkassy, ​​Krementschug und anderen Städten.

Gefährlich gebildet

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann die gebildete Gesellschaft des Russischen Reiches, sich revolutionären und liberalen Ideen zuzuwenden. Die ersten revolutionären Ideen wurden in der Regel von den gebildeten Schichten der Gesellschaft wahrgenommen, dh von Menschen, die zumindest lesen und schreiben konnten, während die meisten Bauern Analphabeten waren. Jüdische Gemeinden in der Ukraine brachten ihren Kindern im Gegensatz zu den meisten ukrainischen und russischen Bauern das Lesen und Schreiben bei, wodurch die Juden früher als der Rest der Gesellschaft revolutionäre Ideen annahmen. Trotz ihrer Ausbildung galten sie jedoch auf der sozialen Leiter als niedriger als ein ungebildeter ukrainischer Bauer.

Während dieser Zeit gießen die zaristischen Lokalbehörden, um Dissens zu bekämpfen, Öl ins Feuer antijüdischer Vorurteile, indem sie Juden und einfach gebildete Studenten zu „Schädlingen“ erklären, die die soziale Ordnung und das Christentum untergraben. In unserer Zeit mit universeller Alphabetisierung ist es schwierig, die Ideen von Gemeinschaften zu verstehen, in denen totaler Analphabetismus herrschte, wie in den bäuerlichen Gemeinschaften in den meisten Teilen des Russischen Reiches. Glaube an Zauberer und Hexen; Menschen Verletzungen und Krankheiten zufügen, indem man den „bösen Blick“ auf sie richtet; Misstrauen gegenüber der Medizin und gebildeten Menschen, die als fähig angesehen wurden, magische Riten durchzuführen, die Schaden anrichteten – solche Überzeugungen waren weit verbreitet und sehr schädlich für das soziale Gefüge.

Im 19. Jahrhundert fegten massive Cholera-Aufstände durch das Russische Reich und die Westukraine (die damals Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie war). Auch Großbritannien wurde getroffen. Viele der Opfer waren frühe Mediziner und Ärzte (obwohl es damals nur wenige wirklich gebildete Mediziner gab). Es gab einen weit verbreiteten Glauben, dass die Mediziner absichtlich christliche Gläubige infizierten. Maßnahmen zur Desinfektion von Cholera-Brunnen und anderen Wasserquellen führten zu gewalttätigen Aufständen, da man glaubte, dass die Sanitäranlagen die Brunnen nicht reinigten, sondern vergifteten.

Kartoffelunruhen fegten auch über das Imperium. Versuche der Regierung, Bauern zum Kartoffelanbau zu zwingen, stießen auf massive Ignoranz und Widerstand. Nach Vergiftungsfällen, die durch den versehentlichen Verzehr von Kartoffelbeeren verursacht wurden, kamen viele Bauern zu der Überzeugung, dass gebildete Menschen Kartoffeln verwenden wollten, um die einfachen Leute zu vergiften. Kartoffeln wurden im Volksmund „Äpfel des Teufels“ genannt und galten als Omen für das Kommen des Antichristen.

Wie sich P. Pawlow, ein Kantonist einer der niedergelassenen Kompanien des preußischen Regiments in der russischen Armee, erinnert: „Die alten Leute glaubten, dass diese gebildeten Leute die Diener des Antichristen sind, denn sie sind gebildet, aber auf den Punkt übergebildet dass sie Gott vergessen haben .“

Wenn wir heute Pommes Frites bestellen und gereinigtes Wasser trinken, fällt es uns schwer, das Bewusstsein unserer analphabetischen Vorfahren zu verstehen.

In einem solchen Umfeld gediehen die lächerlichsten Vorurteile. Das Erscheinen eines Fremden in einem Dorf könnte mit dem Tod eines Kindes an Tuberkulose, dem Verlust von Vieh oder einem Hagelschlag zusammenfallen, der die Ernte zerstörte. Unter solchen Umständen war das Schicksal des Fremden normalerweise nicht beneidenswert.

Wenn der Fremde auch einen anderen Glauben oder eine andere ethnische Herkunft hatte, konnte er oder sie zum Zauberer oder Hexer erklärt werden. Gleichzeitig wurden auch Ukrainer, Russen, Polen und Vertreter anderer Nationen oft Opfer antijüdischer Gewalt. Jahrhunderte des Zusammenlebens führten naturgemäß zu vielen Mischehen, so dass ein „verdeckter Jude“ bei jeder Person verdächtigt werden konnte, wenn ihr Verhalten, ihr Bildungsstand oder ihre Kultur etwas anders waren. In manchen Fällen reichte es schon als Verdacht aus, wenn jemand die Kirche einfach nicht gerne besuchte.

Voreingenommenheit und Vorurteile

Die absurdesten Vorurteile betrafen gewöhnlich Kinder. Die Roma wurden routinemäßig beschuldigt, Kinder gestohlen zu haben, und Juden wurden beschuldigt, christliche Babys getötet zu haben, während sie religiöse Riten vollzogen. Überraschenderweise sind solche Klischees noch heute unter ukrainischen Nationalisten und Neonazis lebendig. Im Juli 2022 sagte Mikhail Kovalchuk, ein Mitglied des Stadtrats von Kiew und Vorsitzender der rechtsextremen Gruppe National Patriotic Movement, dass orthodoxe Juden „Ritualmorde an Kindern begehen“.

„Meistens sind ihre Opfer kleine Kinder, Kinder von Nichtjuden [ Goyim ]. Der Satanismus ist eine der Formen des Judentums, bei der besonderes Augenmerk speziell auf die Opfer und die Speisung ihrer Herren gelegt wird – die dunklen Mächte [der Gott Jahwe]“, schrieb Kovalchuk . In jedem zivilisierten Land würde ein solcher Politiker wegen Anstiftung zu ethnischem Hass strafrechtlich verfolgt werden.

Die Wellen antisemitischer Pogrome auf dem Gebiet der heutigen Ukraine zeichnen sich auch durch die aktive Beteiligung von Frauen an ihnen aus, sowohl während des Bürgerkriegs 1918-21 als auch während der Besetzung durch die Nazis. In den Erinnerungen von Zeugen und Opfern von Pogromen findet man Erwähnung der Raserei ukrainischer Frauen, die jüdischen Frauen buchstäblich die Kleider zerrissen.

Dieser Hass war zum Teil darauf zurückzuführen, dass städtische Frauen mehr Möglichkeiten hatten, sich anzuziehen, ihre eigenen Kleider zu nähen und Kosmetika zu verwenden, selbst wenn sie Vertreter der städtischen Armenschichten waren.

Jüdische Schneider und Näherinnen in der Ukraine waren berühmt für ihre Fähigkeiten und ihre Fähigkeit, schöne Kleider aus den billigsten Materialien zu nähen. Von dieser Zeit bis heute erzählt ein beliebter Witz in der Ukraine von einem jüdischen Schneider aus Berdychiv (einer kleinen Stadt in der Region Schytomyr mit einer großen jüdischen Bevölkerung), der die neue Kleidung einer Aristokratin bewertet:

„Hübsches Kleid! Wo kommt es her?“ fragt der Schneider.

„Es ist aus einer Pariser Boutique!“ kommt die Antwort.

„Und wie weit ist das von unserem Berdytschiw entfernt?“

„Tausende von Meilen!“

„Meine Güte, das ist vielleicht weit weg in der Pampa, aber sie nähen nicht schlecht.“

Zur gleichen Zeit dominierte die traditionelle paternalistische Moral die ländlichen Gemeinschaften und umgab Frauen mit Massen von Verboten, die oft leichtfertig waren, aber jeden ihrer Schritte reglementierten. In einer ländlichen Gemeinde wurde eine Frau, die es wagte, außerhalb eines Urlaubs grelle Farben zu tragen, die einfachste Kosmetik benutzte oder ihren Kopf in der Öffentlichkeit nicht bedeckte, als Prostituierte gebrandmarkt und geächtet. Im Gegenzug galten junge städtische Jüdinnen, die im städtischen Umfeld typischerweise größere Freiheiten genossen, als gefährliche „Konkurrentinnen“, die in der Lage waren, Ehemänner von der Familie zu stehlen und eine Mutter mit vielen Kindern ohne Ernährer zurückzulassen. In solchen Situationen war es nach traditioneller Moral nicht der Mann, der mit einer anderen Frau davonlief, sondern die Frau, die zu attraktiv aussah.

Alkoholmissbrauch war eine weitere häufige Quelle antijüdischer Vorurteile. Juden war es verboten, Landwirtschaft zu betreiben, daher eröffneten viele von ihnen Kneipen und Bars in städtischen Gebieten. Dort würden die städtischen Unterschichten und Bauern ihr Geld verschlingen. Der Hass der Trunkenbolde und ihrer Frauen, die durch Trunkenheit mittellos und ohne Lebensunterhalt zurückgelassen wurden, ergoss sich oft gegen die Besitzer von Bars und Kneipen und eskalierte manchmal zu einem antisemitischen Pogrom. In einer Zeit wachsender sozialer Spannungen könnte jeder Funke, jede betrunkene Schlägerei in einer Bar zu einem irrationalen und sinnlosen Aufruhr führen, in dessen Folge eine ganze Stadt niedergebrannt werden könnte. Das Leben der einfachen Leute hat sich dadurch kaum verbessert.

Wenn man die Wurzeln des Antisemitismus analysiert, sollte man verstehen, dass er auch von reaktionären Kräften geschickt eingesetzt wurde, wenn es darum ging, „Dampf abzulassen“ und Unzufriedenheit abzulassen. Wut und Wut würden sich nicht gegen die Reichen und Regierenden richten, sondern gegen „die Anderen“. In der ukrainischen Gesellschaft wurde der Antisemitismus um die Wende zum 20. Jahrhundert künstlich geschürt, als die Unzufriedenheit mit dem herrschenden Gesellschaftssystem zunahm.

„Die Oktoberrevolution hat endlich den gordischen Knoten aller Verleumdungen durchschlagen und mit eigenen Augen gezeigt, dass unter dem Deckmantel antisemitischer und anderer nationaler und religiöser Pogrome die revolutionäre Bewegung tatsächlich geschlagen wurde, das Klassenbewusstsein der Arbeiter und Bauern Die Bevölkerung wurde verdeckt und die Reaktion künstlich gefördert. Das alte Regime konnte nicht ohne eine Pogromdroge leben, ohne religiöse und Stammesvorurteile zu schüren, ohne ein Volk gegen das andere aufzuhetzen“, schrieb der sowjetische Professor Samuel Lozinsky in seinem 1929 veröffentlichten Werk Social Roots of Anti-Semitism .

Um antisemitischen Ressentiments nach der Bildung der Ukrainischen Sowjetrepublik entgegenzuwirken, war es zunächst notwendig, die Ursachen zu überwinden, die sie hervorgebracht hatten. Zunächst ging es um die Beseitigung des Analphabetismus. In einem Land, in dem die meisten Bauern Analphabeten waren und der größte Teil der gebildeten Bourgeoisie migrierte (weiße Emigranten), beinhaltete eine solche Aufgabe zunächst die Ausbildung von Zehntausenden von Lehrern und ihre Ausbildung – die Gründung von Dutzenden neuer Universitäten, was ebenfalls erforderlich war ihr Lehrpersonal. Das Alphabetisierungsprogramm erstreckte sich jedoch nicht auf die Westukraine, die bis 1939 zu Polen gehörte. In diesem Teil blieb bis in die 1950er Jahre ein hohes Maß an Analphabetismus und Klerikalismus.

Der Siedlungspalast, der es Juden untersagte, sich in Hauptstädten, ländlichen Gebieten und landwirtschaftlichem Land niederzulassen, wurde unmittelbar nach der Februarrevolution von 1917 abgeschafft. Während des Bürgerkriegs in der Ukraine musste die Bevölkerung jüdischer Viertel Selbstverteidigungseinheiten bilden schützen sich vor Nationalisten und zahlreichen Räuberbanden. Ein erheblicher Teil dieser Abteilungen schloss sich später der Roten Garde an. Die Prinzipien des Internationalismus machten die Roten zur ungefährlichsten politischen Kraft im Bürgerkrieg. In der Westukraine entstand 1920 die kurzlebige galizische Sowjetrepublik, in der gleich drei Sprachen für offiziell erklärt wurden: Ukrainisch, Polnisch und Jiddisch.

Bekämpfung der Ungleichheit in der frühen Sowjetzeit

Nach dem Ende des Bürgerkriegs und der Flucht der Bourgeoisie 1921 herrschte ein akuter Mangel an Fachkräften und einfach Gebildeten. Es war unmöglich, Personal für Verwaltungsaufgaben oder Offiziere der Roten Armee, die noch nicht lesen, schreiben und rechnen konnten, zu ernennen oder zu wählen. Ernennungen erforderlich, um berufliche Fähigkeiten zu berücksichtigen. Aus diesem Grund war in den frühen Jahren der Sowjetmacht der Prozentsatz der Ukrainer jüdischer Herkunft in der Regierung höher als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Diese Tatsache wurde später von der NS-Propaganda ausgenutzt.

Ab April 1923 begannen die Bolschewiki in der Ukraine, eine Politik der Indigenisierung („Korenisierung“) zu verfolgen. Damals betrachteten die Führer der regierenden bolschewistischen Partei den großrussischen Chauvinismus als ein Haupthindernis für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, weil er die nationalen/sozialen Bestrebungen der vielen Völker und Nationalitäten in der Sowjetunion ignorierte. In der Praxis drückte sich die Korenisierung in der Beförderung von Vertretern nationaler Minderheiten in führende Positionen in der bolschewistischen Partei und im Staatsapparat aus; bei der Schaffung nationaler Autonomien; und in der beschleunigten Entwicklung nationaler (ethnischer) Kulturen.

Die Korenisierungspolitik in der Ukraine brachte beachtliche Ergebnisse. 1926 machten ethnische Ukrainer 54 % der Beamten der Ukrainischen SSR aus. Noch schneller entwickelte sich die Ukrainisierung der Bolschewistischen Partei. 1920 machten die Ukrainer 20,1 % der Kommunisten im neuen Land aus; 1925 waren es bereits 52 % und 1933 60 %. Auf der Grundlage dieser Daten erscheinen spätere internationale Behauptungen antisowjetischer Stimmen über einen „Völkermord“ an Ukrainern durch die Regierung der Sowjetunion in Moskau (ein sogenannter „Holodomor“) unsinnig. Jede Politik der Regierung der Sowjetunion in der Ukrainischen SSR würde zwangsläufig weitgehend von ethnischen Ukrainern durchgeführt werden. Sie stellten damals die Mehrheit des Personals im Staatsapparat der Ukraine und der Bolschewistischen Partei der Ukrainischen Sowjetrepublik.

1924 wurden in der Sowjetunion das Komitee für die Landesorganisation jüdischer Arbeiter ( KomZET ) und die Gesellschaft für die Landesordnung jüdischer Arbeiter gegründet. Sie hatten den Auftrag, einen Teil der jüdischen Bevölkerung auf dem Land anzusiedeln. Sie taten dies in Zusammenarbeit mit der American Jewish Joint Agricultural Cooperation („Agro-Joint Project“).

Die meisten der so geschaffenen jüdisch betriebenen Farmen befanden sich in der Ukraine und auf der Krim. Die ersten jüdischen Siedlungen/Gemeinden wurden in der Region Cherson organisiert. 1926 wurden in der Steppe der Krim und in der Nähe der Städte Krivoy Rog und Zaporozhye in der Ukraine jüdisch betriebene Farmen gegründet. In den Jahren 1927-1930 wurden auf diesen Gebieten jüdische Nationalbezirke geschaffen, in denen nicht nur die alltägliche Kommunikation, sondern auch die Büroarbeit sowie der Unterricht auf Jiddisch abgewickelt wurden. In denselben Jahren wurden in der UdSSR Dutzende anderer nationaler Regionen gebildet – polnische, deutsche, finnische, bulgarische und andere.

Es sollte auch beachtet werden, dass die Kommunistische Partei der Ukraine von 1925 bis 1928 von einem Bolschewisten jüdischer Herkunft und einem Eingeborenen aus der Region Kiew, Lazar Kaganovich, geleitet wurde.

In den späten 1920er Jahren waren in der Ukraine 100.000 Juden in der Landwirtschaft beschäftigt. Dies war vor 1917 verboten.

Die Teilung des Territoriums der Sowjetrepubliken in nationalautonome Regionen und nationale Regionen sicherte die groß angelegte Entwicklung der Kultur in der jiddischen Sprache, die innerhalb der jüdischen nationalen Regionen in Weißrussland und der Ukraine offiziellen Status erhielt.

In einigen Regionen der Ukraine wurden Gerichtsverfahren auf Jiddisch geführt. Es gab ein Netz von Theatern in Jiddisch in Kiew, Odessa und anderen Städten. An den Universitäten von Moskau, Kiew, Charkow, Minsk und anderen Städten wurden jüdische Abteilungen und Klassenzimmer eröffnet, während Forschungsinstitute zum Studium der jüdischen Folklore, Sprache und Linguistik gegründet wurden.

Ein jüdischer Schriftsteller aus Warschau, Israel Joshua Singer , schrieb 1926 über Minsk (Weißrussland): „Vier Sprachen – Weißrussisch, Russisch, Polnisch und Jiddisch – trafen mich am Bahnhof. Sie sahen von einer grauen Wand über mir auf mich herab … Ich begegnete ihnen auf Schritt und Tritt, in jedem Volkskommissariat, in jedem Büro – überall.“

1939 gab es 98.216 jüdische Studenten an den Universitäten der UdSSR (11,1 % der Gesamtzahl der Studenten). Gleichzeitig betrug der Anteil der Juden an der Bevölkerung der UdSSR 1,78 %.

1934 wurde im Fernen Osten die Jüdische Autonome Region gegründet, in der Jiddisch Amtssprache war. In dieser Zeit wurde in der Ukraine eine Kampagne durchgeführt, in der für die Migration zu dieser ersten jüdischen nationalen Einheit geworben wurde (dies war vor der Gründung des Staates Israel).

Ein Jüdisches Staatstheater wurde eröffnet und die Regionalbibliothek nach Sholem Aleichem, einem jiddischen Autor und Dramatiker, benannt. Die Sammlung der Bibliothek umfasste eine bedeutende Literatur zu jüdischen Themen. 1939 gab es etwa 18.000 jüdische Siedler im Jüdischen Autonomen Gebiet. Aber die Migration in den Fernen Osten stieß bei den ukrainischen Juden nicht auf große Begeisterung. Jüdische religiöse Organisationen unterstützten dieses Projekt nicht. Der Städtebau stand gerade erst am Anfang.

Gleichzeitig fühlte sich die jüdische Bevölkerung in ukrainischen Städten und Dörfern vor dem Angriff Nazideutschlands recht sicher. Tragischerweise waren es die wenigen tausend jüdischen Familien aus der Ukraine, die vor 1941 in die Jüdische Autonome Region zogen, die dem darauffolgenden Holocaust entkamen.

Das Ergebnis der Korenisierungspolitik war die Schaffung eines multiethnischen Bildungssystems. In der Ukrainischen SSR gab es im Frühjahr 1938 21.656 Schulen, und der Unterricht wurde in 21 Sprachen abgehalten. Es gab 18.101 Schulen mit ukrainischer Unterrichtssprache, 1.550 Schulen mit russischer, 512 deutscher, 312 jüdischer (jiddischer), 163 moldauischer, 54 bulgarischer, 50 polnischer, 19 usbekischer, 14 tschechischer, 12 griechisch-hellenischer, neun weißrussischer, fünf tatarischer , vier armenisch, zwei turkmenisch, zwei kirgisisch und je einer auf Schwedisch und Kasachisch. Es gab 838 gemischtsprachige Schulen .

Viele staatliche Schulen waren zu klein. In der tschechischen Schule in Kiew gab es zum Beispiel nur 19 Schüler und drei Klassen. Einige der Schüler konnten Russisch nicht gut und es gab nicht genügend Lehrer und Materialien für ein vollständiges Studium der tschechischen Sprache.

Die Korenisierung wurde Ende der 1930er Jahre eingeschränkt. Einige Historiker sind der Ansicht, dass dies durch die Umleitung von Ressourcen in Erwartung eines bevorstehenden Weltkriegs verursacht wurde. Aber mehr als das gehörte dazu. Erstens gab es in der Sowjetunion noch keine gemeinsame Sprache. In vielen abgelegenen Regionen des zaristischen Russlands sprachen und verstanden nur wenige Menschen Russisch. Sie hatten sporadische Kontakte mit den zentralrussischen Behörden und diese wurden typischerweise von Vertretern der lokalen Stammesaristokratie geführt (oft über Dolmetscher).

Oft lebten die Gemeinden am Rande des Landes weiterhin nach ihren eigenen Gesetzen, praktizierten ihre Religion und hielten ihre Elite an der Macht, sofern sie Steuern zahlten und der Zentralregierung formell treu blieben. Während der Beseitigung des Analphabetismus in der frühen Sowjetzeit wurden die Völker der Sowjetunion in ihrer Muttersprache erzogen und Russisch als Zweitsprache unterrichtet. Infolgedessen sprachen viele schlecht Russisch.

Während der Militärübungen der Roten Armee in den 1930er Jahren manifestierten sich Zustände des sogenannten „babylonischen Pandemoniums“. In einem aus Kirgisen, Russen, Tataren, Ukrainern, Juden, Baschkiren, Armeniern und Tschetschenen zusammengesetzten Militärbataillon konnten die Soldaten einander oft nicht verstehen oder verstehen, was von ihren Offizieren von ihnen erwartet wurde.

Die Industrialisierung der 1930er Jahre trug zur Abwanderung von Arbeitern aus den nationalen Republiken in andere Regionen bei. Die in den neuen Industriestädten und -regionen geschaffenen Schulen wurden weiterhin in der Muttersprache unterrichtet, aber Absolventen dieser „nationalen“ Schulen hatten Schwierigkeiten, Universitäten in anderen Republiken außerhalb ihrer nationalen Regionen zu besuchen. Die sprachliche Vielfalt der 1920er Jahre wurde auf das obligatorische Studium der Sprache der jeweiligen nationalen Republik oder nationalen autonomen Zone zusammen mit Russisch als Sprache der interethnischen Kommunikation reduziert. Diese Entscheidung verursachte Unzufriedenheit unter nicht-russischen Studenten. Sie sahen Ungerechtigkeit darin, dass ethnisch russische Studenten die russische Sprache bereits gut beherrschten und daher einen Vorteil bei der Verfolgung ihrer Karriere hatten.

In der Zeit nach der Revolution versuchte die UdSSR, die Idee einer universellen Sprache der internationalen Kommunikation, ähnlich der Kunstsprache Esperanto, zu fördern. Wirtschaftliche Berechnungen zeigten jedoch, dass die Ausbildung des Lehrpersonals, die Übersetzung der gesamten Literatur in eine neue Sprache und die Umschulung aller Erwachsenen und Kinder zu viel Zeit in Anspruch nehmen und enorme finanzielle Mittel erfordern würden.

Neben der Herausbildung und Entwicklung nationaler Kulturen galt ein besonderes Augenmerk der Propaganda des Internationalismus durch Kultur. Damals hatte der lateinische Begriff „Propaganda“ in der englischen Sprache noch keine negative Bedeutung. Einer der beliebtesten Filme war die Komödie Circus von 1936. Sie kritisierte den Rassismus in den USA.

Am Ende des Films gibt es eine Szene mit einem Wiegenlied, in der ein schwarzes amerikanisches Kind von Vertretern verschiedener Völker der Sowjetunion in ihren eigenen Sprachen, einschließlich Jiddisch, eingelullt wird. „Hundert Wege, hundert Straßen stehen dir offen“, sang das Wiegenlied. (Das berühmteste Lied aus dem Film, ‚Song of the Motherland‘, können Sie sich hier in diesem Videoclip auf YouTube ansehen .)

1939-1941: Antisemitismus als Problem für die Integration der Westukraine

1939 fanden sich die Einwohner der späteren Westukraine nach der Unterzeichnung des Molotow-Ribbentrop-Nichtangriffspakts im August desselben Jahres abrupt der Sowjetunion angeschlossen . In der Ukraine hatte sich in den letzten 20 Jahren eine sowjetische Realität entwickelt, während viele Bewohner der Westukraine bereits unter dem Einfluss faschistischer Ideen standen, die damals in ganz Europa populär waren.

Besonders unnatürlich für viele der neuen „westlichen“ Ukrainer war die Tatsache, dass Juden volle Bürgerrechte genossen. Der Nazismus und andere Formen des imperialistischen Nationalismus lehrten, dass Nichtjuden durch ihr Geburtsrecht Vorteile hatten und nicht dadurch, dass sie Dinge mit ihren eigenen Händen oder ihrem eigenen Verstand erreichten.

In der Folge versuchten Nazi- und Banderiten-Pogrome 1941 in den Städten der Westukraine, lokale Nazis und radikale Nationalisten, sozusagen „die Juden an ihre Stelle zu setzen“, d. Klasse Menschen und Bürger. Für die rechten Ultranationalisten galt die Gleichstellung mit den Juden als Umsturz der gesamten sozialen Hierarchie. Die Rechten strebten durch die Pogrome von 1918-1919 und 1941-1943 eine Rückkehr zur „Normalität“ an. Der populäre Gesang der ukrainischen Nationalisten war 1941 derselbe wie heute: „Fremder, denk daran, der Ukrainer ist hier Herr!“

Der kanadische Historiker ukrainischer Herkunft John-Paul Himka hat über die Motive der Antisemiten in Lemberg in der Westukraine geschrieben und die Pogrome von 1918 und 1941 verglichen:

Vieles von dem, was William W. Hagen über die Beweggründe und das Verhalten der Pogrommenge in Lemberg im Jahr 1918 schrieb, trifft auch auf die Menge in Lemberg im Jahr 1941 zu eine aus der rechten Ordnung gefallene Gesellschaft“ kann sicherlich auf 1941 zutreffen. Das war der Sinn der Rituale, die Juden mit dem Kommunismus identifizierten. Die Wahrnehmung, dass die Juden vor dem Krieg von ganz unten in der sozialen Hierarchie bis ganz nach oben unter den Bolschewiki aufgestiegen waren, erklärt das vehemente Beharren darauf, die Juden „wieder an ihren Platz“ zu stellen. Der soziale Aufstieg der Juden unter den Sowjets verletzte ein tiefsitzendes Beharren der polnischen und ukrainischen Populärkultur, dass Juden „passiv, machtlos und wehrlos“ bleiben sollten. Wie 1918 „ karnavalesk Elemente waren zentral“ für den „Charakter und Zweck“ der Pogrome von 1941. Dies wird durch den Eindruck bestätigt, dass jüdische Fachleute während beider Pogrome Straßen und Latrinen säuberten. Darüber hinaus „erforderte die Karnevalstradition

sexuelle Freizügigkeit, und gewalttätige sexuelle Zurschaustellung war charakteristisch für beide Pogrome.

— „ The Lviv Pogrom of 1941: The Germans, Ukrainian Nationalists, and the Carnival Crowd“, veröffentlicht in Canadian Slavonic Papers , April 2015 (36 Seiten)

Mit anderen Worten, die Wut des faschistischen Mobs war auf den Wunsch zurückzuführen, Sklaven zu besitzen. Aber es war auch eine unbeabsichtigte Anerkennung des Fortschritts und der Entwicklung der jüdischen Gemeinde in der Sowjetukraine vor der Besetzung durch die Nazis.

Auch gab es im Gegensatz zur Westukraine, die bis 1941 nur anderthalb Jahre Sowjetmacht erlebt hatte, weniger Ausbrüche von gewalttätigem Antisemitismus unter den Ukrainern in den östlichen/zentralen/südlichen Teilen des Landes 1941. Dort wurde der Holocaust hauptsächlich von den deutschen Besatzungsbehörden oder von den Banderiten durchgeführt, die aus der Westukraine und Polen kamen.

Einfach ausgedrückt, die sowjetische Politik der Bildung für alle und der zentrale Platz des Internationalismus in der sowjetischen Perspektive erwiesen sich als wirksam bei der Verhinderung und Begrenzung des Holocaust, als er sich entfaltete. Tragischerweise würde es mehrere Jahre verheerender Kriege auf den Territorien der Ukraine und überall sonst in Osteuropa brauchen, um den deutschen Nazismus und den Holocaust, den die Nazis und ihre lokalen Kollaborateure führten, zu besiegen.

Dmitri Kovalevich ist ein ukrainischer Journalist und Aktivist der verbotenen ukrainischen kommunistischen Organisation „Borotba“.

