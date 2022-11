Der 3%-Plan zur Beendigung des Hungers – Von World Beyond War (informationclearinghouse.info)

Das Coop Anti-War Cafe ist das Berlin-Chapter der weltweiten World Beyond War Bewegung.

Die Annahme, dass das Pentagon freiwillig bereit sein könnte, das Budget zu kürzen erscheint allerdings sehr nativ.

Dennoch hier der sicherlich wohlgemeinte Vorschlag:

http://www.informationclearinghouse.info/57314.htm

Hier ist ein Vorschlag, der den Hunger auf der ganzen Welt beenden könnte. Nie wieder muss ein Mensch Mangel an Nahrung zum Leben haben. Nie wieder muss ein einzelnes Kind oder Erwachsener die Schrecken des Hungers erleiden. Hunger als Gefahr für jedermann kann der Vergangenheit angehören. Alles, was benötigt wird, abgesehen von Grundkenntnissen in der Verteilung von Ressourcen, sind 3 Prozent des Militärbudgets der Vereinigten Staaten oder 1,5 Prozent aller Militärbudgets der Welt.

In den letzten Jahren wurde das US-Militärbudget dramatisch erhöht. Dieser Plan würde sie auf 97 Prozent ihres derzeitigen Niveaus zurückführen, eine Differenz, die weitaus kleiner ist als der Betrag, der für jedes Jahr nicht berücksichtigt wird . Die US-Militärausgaben würden mehr als doppelt so hoch bleiben wie die der von der US-Regierung bezeichneten häufigsten Feinde – China, Russland und Iran – zusammen.

Aber die Veränderung der Welt wäre gewaltig, wenn der Hunger beseitigt würde. Die Dankbarkeit gegenüber denen, die es getan hatten, würde gewaltig sein. Stellen Sie sich vor, was die Welt von den Vereinigten Staaten halten würde, wenn sie als das Land bekannt wären, das den Welthunger beendet hat. Stellen Sie sich mehr Freunde weltweit vor, mehr Respekt und Bewunderung, weniger Feinde. Die Vorteile für die unterstützten Gemeinschaften wären transformierend. Die aus Elend und Arbeitsunfähigkeit geretteten Menschenleben wären ein enormes Geschenk an die Welt.

Hier ist, wie 3 Prozent der US-Militärausgaben es tun könnten. Im Jahr 2008 sagten die Vereinten Nationen, dass 30 Milliarden Dollar pro Jahr den Hunger auf der Erde beenden könnten, wie die New York Times , die Los Angeles Times und viele andere Medien berichteten. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (UN FAO) teilt uns mit, dass die Zahl immer noch aktuell ist.

Ab 2019 betrug das jährliche Basisbudget des Pentagon plus Kriegsbudget plus Atomwaffen im Energieministerium plus Militärausgaben des Heimatschutzministeriums plus Zinsen auf defizitäre Militärausgaben und andere Militärausgaben insgesamt weit über 1 Billion US-Dollar. tatsächlich 1,25 Billionen Dollar. Drei Prozent einer Billion sind 30 Milliarden.

Die weltweiten Militärausgaben belaufen sich auf 1,8 Billionen US-Dollar, wie vom Stockholm International Peace Research Institute berechnet, sind das nur 649 Milliarden US-Dollar an US-Militärausgaben im Jahr 2018 umfasst, sodass die tatsächliche globale Gesamtsumme weit über 2 Billionen US-Dollar liegt. Eineinhalb Prozent von 2 Billionen sind 30 Milliarden. Jede Nation auf der Erde, die über ein Militär verfügt, kann aufgefordert werden, ihren Anteil zur Linderung des Hungers zu leisten.

Die Mathematik

3 % x 1 Billion US-Dollar = 30 Milliarden US-Dollar

1,5 % x 2 Billionen US-Dollar = 30 Milliarden US-Dollar

Was wir vorschlagen

Unser Vorschlag ist, dass der US-Kongress und eine zukünftige US-Regierung, die sich dem Ziel der Beendigung des Hungers verschrieben haben, damit beginnen, die Sanktionen gegen andere Nationen zu beenden, die den Hunger verschärfen, und eine jährliche Kürzung der Militärausgaben um mindestens 30 Milliarden Dollar zu erlassen. Eine Reihe von Denkfabriken hat verschiedene Wege vorgeschlagen , wie die Militärausgaben reduziert werden könnten um diesen Betrag oder mehr. Diese Einsparungen sollten speziell in Programme umgeleitet werden, die darauf abzielen, den Hunger weltweit zu reduzieren, und die direkten Kompromisse zwischen Militärkürzungen und der Beseitigung des Hungers sollten den US-Steuerzahlern und der Welt ausdrücklich präsentiert werden.

Wie diese Mittel ausgegeben würden, erfordert eine detaillierte Analyse und würde sich wahrscheinlich jedes Jahr ändern, wenn spezifische Nahrungsmittelbedürfnisse entstehen. Erstens könnten die Vereinigten Staaten ihre internationale Hilfe sowohl für sofortige humanitäre Hilfe als auch für die längerfristige landwirtschaftliche Entwicklung auf ein Pro-Kopf-Niveau erhöhen, das mit anderen großen Gebern wie Großbritannien, Deutschland und einer Reihe skandinavischer Länder vergleichbar ist. Kurzfristig sollten die Vereinigten Staaten ihre Beiträge zu den Spendenaufrufen des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen erhöhen, die zur Bewältigung humanitärer Krisen weltweit benötigt werden (von denen viele auf Konflikte zurückzuführen sind, die durch US-Waffenverkäufe und/oder durch die Aktionen der USA angeheizt werden das US-Militär).

Ein Teil dieser Mittel sollte auch der längerfristigen, nachhaltigen Verbesserung der Landwirtschaft und der Lebensmittelmarktsysteme in gefährdeten Ländern durch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen sowie verschiedene auf diese Bereiche spezialisierte Forschungsinstitute und Stiftungen gewidmet werden. Obwohl die Weltbank und andere internationale Finanzinstitutionen eine gemischte Bilanz in Bezug auf die Unterstützung der Bedürftigsten vorweisen, sollte eine Erhöhung der US-Beiträge in Betracht gezogen werden, die speziell an die Unterstützung der Landwirtschaftsministerien bestimmter ausgewählter Länder gebunden sind, um die langfristige Ernährungssicherheit zu verbessern diese Länder.

Die einzige Bedingung für diese Spenden wäre, dass die Verwendung der Gelder vollständig transparent ist, alle Ausgaben öffentlich erfasst werden und die Mittel nur nach Bedarf verteilt werden, ohne in irgendeiner Weise von politischen Absichten beeinflusst zu werden.

Die oben skizzierten Schritte könnten mit minimalen neuen Gesetzgebungsbehörden oder einer Reorganisation der US-Regierung durchgeführt werden. Eine zukünftige US-Regierung könnte Budgetanträge an den Kongress stellen und unabhängig vom Kongress Budgets verabschieden, die die vom Außenministerium verwalteten Hilfsprogramme (mit Ausnahme derjenigen im Zusammenhang mit militärischer Hilfe) dramatisch erhöhen. Dies sollte auch eine Änderung der Hilfsprioritäten beinhalten, hin zu einer Fokussierung auf die bedürftigsten Länder und einer Abkehr von politisch motivierten Programmen. Bereits bestehende Initiativen wie das unter der Obama-Regierung geschaffene, aber bis heute andauernde „Feed the Future“-Programm sollten verstärkt finanziert werden.

Häufige Fragen:

Sagt die UN FAO nicht, dass 265 Milliarden Dollar benötigt werden, um den Hunger zu beenden, nicht 30 Milliarden?

Nein, tut es nicht. In einem Bericht aus dem Jahr 2015 schätzte die UN FAO, dass 15 Jahre lang 265 Milliarden US-Dollar pro Jahr erforderlich wären, um extreme Armut dauerhaft zu beseitigen – ein viel umfassenderes Projekt, als nur das Verhungern jedes Jahr zu verhindern. Der Sprecher der FAO erklärte in einer E-Mail an World BEYOND War: „Es wäre falsch, die beiden Zahlen [30 Milliarden Dollar pro Jahr zur Beendigung des Hungers vs. 265 Milliarden Dollar über 15 Jahre] zu vergleichen, da die 265 Milliarden unter Berücksichtigung einer Zahl berechnet wurden von Initiativen, einschließlich Geldtransfers zum Sozialschutz, die darauf abzielen, Menschen aus extremer Armut und nicht nur aus Hunger zu befreien.“

Die US-Regierung gibt bereits 42 Milliarden Dollar pro Jahr für Entwicklungshilfe aus. Warum sollte es weitere 30 Milliarden Dollar ausgeben?

Als Prozentsatz des Bruttonationaleinkommens oder pro Kopf geben die USA viel weniger Hilfe als andere Länder. Außerdem sind 40 Prozent der derzeitigen US-„Hilfe“ keine Hilfe im gewöhnlichen Sinne; es sind tödliche Waffen (oder Geld, mit dem man tödliche Waffen von US-Unternehmen kaufen kann). Hinzu kommt, dass die US-Hilfe nicht nur bedarfsorientiert ausgerichtet ist, sondern weitgehend auf militärischen Interessen basiert. Die größten Empfänger sind Afghanistan, Israel, Ägypten und der Irak, Orte, die nach Ansicht der Vereinigten Staaten am dringendsten Waffen benötigen, nicht Orte, die eine unabhängige Institution als den größten Bedarf an Nahrungsmitteln oder anderer Hilfe erachtet.

Privatpersonen in den USA spenden bereits hohe Preise für wohltätige Zwecke. Warum brauchen wir die Hilfe der US-Regierung?

Weil Kinder in einer Welt voller Reichtum verhungern. Es gibt keine Beweise dafür, dass die private Wohltätigkeit abnimmt, wenn die öffentliche Wohltätigkeit zunimmt, aber es gibt viele Beweise dafür, dass die private Wohltätigkeit nicht alles ist, was sie sein soll. Die meisten US-amerikanischen Wohltätigkeitsorganisationen gehen an religiöse und Bildungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten, und nur ein Drittel geht an die Armen. Nur ein kleiner Bruchteil geht ins Ausland, nur 5 %, um den Armen im Ausland zu helfen, nur ein Bruchteil davon, um den Hunger zu beenden, und ein Großteil davon geht an Gemeinkosten verloren. Der Steuerabzug für wohltätige Spenden in den Vereinigten Staaten scheint zu bereichern die Reichen. Einige mögen „Überweisungen“, also Gelder, die von Migranten, die in den Vereinigten Staaten leben und arbeiten, nach Hause schicken, oder die Investition von US-Geldern im Ausland für irgendeinen Zweck, als Auslandshilfe zählen. Aber es gibt einfach keinen Grund, warum die private Wohltätigkeit, ganz gleich, worin sie Ihrer Meinung nach besteht, nicht gleich bleiben oder zunehmen könnte, wenn die öffentliche US-Hilfe näher an das Niveau internationaler Normen herangeführt würde.

Nimmt Hunger und Unterernährung weltweit nicht ohnehin ab?

Nein. Die Zunahme von Konflikten auf der ganzen Welt und klimabedingte Faktoren haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass 40 Millionen Menschen unterernährt sind. Obwohl es in den letzten 30 Jahren nur langsame Fortschritte bei der Verringerung der Unterernährung gegeben hat, sind die Trends nicht ermutigend und etwa 9 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Hunger .

Was du tun kannst

Unterstützen Sie den 3-Prozent-Plan zur Beendigung des Hungers im Namen Ihrer Organisation.

Helfen Sie uns, Werbetafeln an wichtigen Orten in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt aufzustellen, indem Sie hier einen Beitrag leisten . Sie können sich keine Werbetafel leisten? Verwenden Sie Visitenkarten: Docx , PDF .

Schließen Sie sich an oder starten Sie ein World BEYOND War Chapter in Ihrer Nähe, das Bildungsveranstaltungen veranstalten, Gesetzgeber beeinflussen und solche Erklärungen verbreiten kann.

Wenden Sie sich an World BEYOND War, um sich an dieser Kampagne zu beteiligen.

Schreiben Sie einen Kommentar oder einen Leserbrief, indem Sie die Informationen auf dieser Seite, Ihre eigenen Worte und diese Tipps verwenden .

Drucken Sie diesen Flyer in Schwarzweiß auf farbigem Papier aus: PDF , Docx . Oder drucken Sie diesen Flyer aus .

Bitten Sie Ihre lokale Regierung, diese Resolution zu verabschieden .

