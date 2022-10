Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping gratuliert Lula zum Wahlsieg in Brasilien; reibungslosere bilaterale Beziehungen erwartet (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1278367.shtml

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping gratulierte am Montag Luiz Inacio Lula da Silva (bekannt als Lula) zu seiner Wahl zum Präsidenten Brasiliens und sagte, dass die langjährige Freundschaft und die Vertiefung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit den grundlegenden Interessen der beiden Länder dienten und förderlich seien um Frieden und Stabilität in der Region und weltweit zu wahren und die gemeinsame Entwicklung und den Wohlstand zu fördern.

Xi sagte, er messe der Entwicklung der Beziehungen zwischen China und Brasilien große Bedeutung bei und sei bereit, mit dem designierten Präsidenten Lula strategisch und einer langfristigen Perspektive folgend zusammenzuarbeiten, um gemeinsam eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Brasilien zu planen und auf ein höheres Niveau zu heben um damit den beiden Ländern und ihren Menschen zugute zu kommen.

Auch das chinesische Außenministerium gratulierte dem linken Politiker, der am Sonntag den rechtsextremen amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro besiegt hatte, und sagte, China wünsche Brasilien weiterhin Erfolge bei der nationalen Entwicklung.

Der 77-jährige Lula, der von 2003 bis 2010 in zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten Lateinamerikas größte Volkswirtschaft regierte, wird nach einem knappen Sieg mit 50,9 Prozent zu Bolsonaros 49,1 Prozent der Stimmen in der Stichwahl am Sonntag eine dritte Amtszeit als brasilianischer Präsident haben laut Medienberichten abstimmen.

Chinesische Experten erwarten, dass Lulas Rückkehr die Atmosphäre der Zusammenarbeit zwischen China und Brasilien in Bezug auf Handel, Investitionen und globale Governance erheblich verbessern wird. Unterdessen bedeutet die „neue rosa Flut“, die durch Lulas Rückkehr repräsentiert wird, auch die Stärkung der Autonomie der lateinamerikanischen Diplomatie.

„Für Lula wird die Entwicklung der Wirtschaft und des Lebensunterhalts der Menschen weitgehend die Stabilität der Herrschaft seiner Partido dos Trabalhadores bestimmen … Brasilien wird wahrscheinlich aktiver auf die asiatisch-pazifische Region blicken, um das Potenzial des chinesischen Marktes auszuschöpfen und chinesische Investitionen anzuziehen. “, sagte Zhou Zhiwei, Experte für Lateinamerikastudien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, am Montag gegenüber der Global Times.

Laut Zhou wird Lulas Rückkehr wahrscheinlich zu einer reibungsloseren Beziehung zwischen China und Brasilien führen, was beiden Seiten helfen wird, mehr Raum zu finden und die Früchte der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zu ernten, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Infrastrukturbau.

„Brasilien könnte auch versuchen, sich unter Lula an der Belt and Road Initiative (BRI) zu beteiligen“, sagte Zhou. Brasiliens links regierter Nachbar Argentinien gab im Februar seine Entscheidung bekannt, der BRI beizutreten.

Angesichts der Tatsache, dass Lula während seiner letzten Amtszeit maßgeblich an der Einrichtung und Einführung des BRICS-Mechanismus beteiligt war, glauben Analysten, dass er weiterhin aktiv und positiv gegenüber BRICS sein wird.

„Lula wird wahrscheinlich der Zusammenarbeit zwischen aufstrebenden Mächten, einschließlich BRICS, eine hohe Priorität einräumen. Dies bedeutet, dass die Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Ländern und die Kommunikation zu internationalen Hotspot-Themen und globalen Angelegenheiten reibungsloser und stabiler sein werden als unter Bolsonaro“, sagte Zhou.

Trotz Lulas Wahlsieg bleibt Bolsonaros Partido Liberal der größte Block im brasilianischen Nationalkongress. Die jüngsten Wahlen haben auch Brasiliens polarisierte Politik und Spaltungen offengelegt, und es gibt Bedenken, dass politische Gräben im Inland auf die Außenpolitik übergreifen werden, ähnlich wie es in den USA geschieht.

„Die Bedeutung Chinas für Brasilien in Wirtschaft und Handel ist schwer zu ersetzen. Mehrere Interessengruppen in Brasilien haben von der Zusammenarbeit mit China profitiert, darunter die Landwirtschafts- und Viehzuchtgruppen mit politischen Positionen, die Bolsonaro begünstigen, das ein wichtiges Gebiet Chinas ist. Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu Brasilien“, sagte Zhou.

Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums war China bis 2021 13 Jahre in Folge Brasiliens größter Handelspartner, und der bilaterale Handel überstieg in vier aufeinanderfolgenden Jahren 100 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2021 überstiegen Brasiliens Agrarexporte nach China 40 Milliarden US-Dollar.

Lulas Sieg wird auch als Teil der „neuen rosa Flut“ Lateinamerikas angesehen: Acht Länder, darunter Brasilien, Argentinien, Peru und Chile, haben seit 2018 linke Führer gewählt.

Yang Jianmin, Experte für Lateinamerikastudien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte der Global Times, dass die „neue rosa Flut“ als Chinas Chance angesehen werden könne, eine tiefere Bindung zu den lateinamerikanischen Ländern aufzubauen, deren linke Politiker die Förderung der regionalen Integration unterstützen, die US-Hegemonie in der Region ablehnen und eine diversifiziertere und unabhängigere Diplomatie befürworten.

Experten betonten jedoch, dass Lula auch in seiner dritten Amtszeit einen pragmatischeren Stil an den Tag legen und eine weniger antiamerikanische Stimme haben werde. Stattdessen kann er praktischere Aufgaben wie die Stabilisierung der Wirtschaft und die Milderung der negativen Auswirkungen von COVID-19 priorisieren.

US-Präsident Joe Biden gratulierte Lula am Sonntag zu seinem Sieg nach „freien, fairen und glaubwürdigen Wahlen“ und sagte, er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Brasilien.

Lulas Betonung der Süd-Süd-Kooperation und der Bindung an aufstrebende Mächte bedeutet nicht, dass er die USA ablehnen wird. Stattdessen sei es sehr wahrscheinlich, dass er mehr Wert auf Autonomie, Gleichheit und Gegenseitigkeit legen werde, was sich völlig von Bolsonaros Bündnis mit Donald Trump unterscheide, sagte Wang Youming, Direktor des Instituts für Entwicklungsländer am China Institute of International Studies in Peking.

Biden versucht, sich Lula anzunähern, um Brasilien vor dem Hintergrund eines sich verschärfenden Großmachtwettbewerbs zu umwerben. Darüber hinaus stehe Lulas Idee, den Schutz des Amazonas-Regenwaldes zu verstärken, auch im Einklang mit Bidens Klimapolitik, sagte Wang.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related