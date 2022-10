USA stationieren Atombomber in Australien

Das US-Militär hat einen Plan ausgearbeitet, der atomwaffenfähige strategische B-52-Bomber in Australien für langfristige Rotationsmissionen einsetzen und das Northern Territory des Landes zu einem entscheidenden militärischen Knotenpunkt in Washingtons Konfrontation mit Peking machen würde, berichtete der nationale Sender Montag.

Das Pentagon strebt Berichten zufolge den Bau einer „Geschwader-Operationsanlage“ an , die ein Wartungszentrum und ausreichend Parkplätze für sechs B-52 auf dem Militärflugplatz Tindal der Royal Australian Air Force umfassen würde, so das Ermittlungsprogramm „Four Corners“ von ABC.

Die Erweiterung des Luftwaffenstützpunkts könnte bis zu 100 Millionen US-Dollar kosten und soll Ende 2026 abgeschlossen sein. Die neuen Einrichtungen werden „erforderlich, um strategische Operationen zu unterstützen und während der Trockenzeit des Northern Territory mehrere 15-tägige Trainingsübungen für eingesetzte B-52 durchzuführen Geschwader“, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf US-Dokumente.

Während der AUSMIN-Ministertreffen im vergangenen Jahr wurde eine „verstärkte Luftkooperation“ zwischen Australien und den USA diskutiert, aber während sich die Seiten auf einen „Rotationseinsatz von US-Flugzeugen aller Art“ einigten, gab es keine offizielle Bestätigung der Pläne, B-52 in Australien einzusetzen Tindal.

