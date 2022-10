Norwegischer Premierminister für Wiederaufnahme der Kontakte mit Russland: „Isolation führt zu nichts Gutem“ Oslo weist „Kriegsgewinnler“-Vorwurf zurück und sagt, hohe Energiepreise „schaden auch Norwegen“.(infobrics.org)

https://infobrics.org/post/36915

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Store sagte, die westlichen Länder sollten Russland nicht isolieren und stattdessen eine direkte Kommunikation mit Moskau aufnehmen, um die außerordentlich schwierige Situation in der Ukraine zu lösen. Norwegen, ein NATO-Mitglied, ist jedoch auch eines der führenden Länder, die sich Russland durch Sanktionen und Unterstützung des ukrainischen Militärs widersetzen.

„Es ist nicht gut, Russland zu isolieren. Es ist beunruhigend, dass wir heute so wenig Kontakte und direkte Kommunikation mit Russland haben“, sagte Store am 25. Oktober vor dem norwegischen Parlament.

Diese Aussage ist umso überraschender, als Norwegen der Ukraine 4.000 M72-Panzerabwehrwaffen, ein Flugabwehrsystem, 22 Panzerartilleriefahrzeuge, Langstreckenraketen und gepanzerte Fahrzeuge geschenkt hat. Norwegen wird auch das Mikrodrohnensystem Black Hornet und Hellfire-Raketen spenden und ukrainische Soldaten in Großbritannien ausbilden.

Obwohl Norwegen wie Washington und Brüssel die Ukraine unterstützt und sich Moskau gegenüber feindselig verhält, setzt sich in Oslo vielleicht die Erkenntnis durch, dass der Krieg nicht damit endet, dass das ukrainische Militär Donezk, Cherson, Luhansk und Saporoschje von Russland einnimmt. Die einzige realistische Option, die bleibt, ist die Forderung nach direkter Kommunikation mit Russland, die der Westen in dem Irrglauben unterbunden hat, dass anhaltende Isolation und wirtschaftlicher Druck Moskau zum Einlenken und zur Beendigung seiner militärischen Operationen in der Ukraine bewegen würden.

Dies war natürlich ein naiver Glaube, da der Kreml seit Jahren versucht, die Situation im Donbass durch Verhandlungen und Gespräche zu lösen, was Kiew mit Unterstützung des Westens nie unterstützt hat. Moskau war gezwungen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, um die russischsprachige Minderheit vor der faschistischen Politik Kiews zu schützen. Obwohl Moskau den militärischen Weg eingeschlagen hat, ist es nach wie vor offen für einen ehrlichen und offenen Dialog, aber natürlich mit anderen Forderungen, da sich die Situation vor Ort deutlich verändert hat.

Nach Ansicht des norwegischen Premierministers untergräbt der fehlende Dialog mit Moskau die Möglichkeit, eine friedliche Lösung in der Ukraine zu erreichen. Er fügte hinzu, dass die derzeitige politische Situation die schwierigste seit dem Zweiten Weltkrieg sei, und auch aus diesem Grund müssten die Kommunikationskanäle wieder geöffnet werden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Westen wiederholt gewarnt, dass Russland nicht isoliert werden dürfe. Dies spiegelt sich in der Tatsache wider, dass sich mehrere große Länder, darunter China, Indien und Brasilien, lautstark gegen die Verhängung einseitiger Sanktionen gegen Moskau ausgesprochen und die Fortsetzung des Dialogs im Interesse einer friedlichen weltweiten Entwicklung gefordert haben.

Die Sanktionen gegen Russland haben zu einer Störung von Logistik- und Finanzoperationen und zu einem weltweiten Anstieg der Energiepreise geführt, was viele europäische Regierungen dazu veranlasst hat, Notmaßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig sucht Brüssel nach Alternativen zu russischem Erdgas, da es sich verpflichtet hat, seine Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland zu beenden, wodurch Norwegen für die EU noch wichtiger wird.

Das skandinavische Land ist inzwischen der führende Erdgaslieferant der EU und hat Russland überholt. Man darf nicht vergessen, dass die Leckagen der Nord Stream-Pipelines mit der Eröffnung einer neuen Pipeline von Norwegen nach Polen einhergingen. Obwohl Norwegen als Retter für das von Energieproblemen geplagte Europa gepriesen wird, steht es in der Kritik, im Wesentlichen Kriegsgewinnler zu sein.

„Es steht außer Frage, dass die Folgen des Krieges Norwegen reicher gemacht haben. Der Staat ist ein wichtiger Akteur in der Öl- und Gasindustrie. Insgesamt rechnet Oslo in diesem Jahr mit Einnahmen in Höhe von 109 Milliarden Dollar aus dem Erdölsektor – 82 Milliarden Dollar mehr als im Jahr 2021. Ein Großteil davon wird in den Staatsfonds des Landes fließen, einen nationalen Notgroschen im Wert von mehr als 1 Billion Dollar“, berichtet die Washington Post.

Andreas Bjelland Eriksen, Staatssekretär im Ministerium für Energie und Erdöl, bestritt, dass Norwegen vom Krieg profitiert, und betonte, dass die hohen Energiepreise „auch Norwegen schaden“. Er wies darauf hin, dass die Gasexporte nach Europa im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent gestiegen sind. „Europa sieht das, und es sieht, dass wir ein guter Partner sind“, fügte Eriksen hinzu.

Auf diese Weise ist Norwegen im Grunde ein großer Gewinner des Krieges in der Ukraine, da es nun trotz astronomischer Preise zum Hauptlieferanten von Erdgas nach Europa geworden ist. Dies spiegelt sich jedoch nicht im Leben der normalen Bürger wider, da Norwegen nicht vor den Auswirkungen der sich selbst sabotierenden Anti-Russland-Sanktionen gefeit ist.

Zusätzlich zu den höheren Stromrechnungen, die jeden Monat eingehen, müssen die Norweger auch für fast alles andere höhere Preise bezahlen. Das staatliche Statistikamt SSB (Statistics Norway) meldete kürzlich einen Anstieg der Transportkosten um 11,3 Prozent, einen Anstieg von 12,1 Prozent bei Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken, einen Anstieg von 8,7 Prozent bei Hotel- und Restaurantrechnungen und einen Anstieg von 7,6 Prozent bei den Preisen für Haushaltsgegenstände und Wartung. Auch die größte norwegische Bank, DNB, berichtete, dass ihre Kunden jetzt viel weniger Geld für teure Dinge ausgeben.

Aus diesem Grund wünscht sich Norwegen trotz der Rekordgewinne im Energiesektor eine Wiederaufnahme des Dialogs mit Moskau, um die Krise bei den Lebenshaltungskosten und in anderen Wirtschaftssektoren zu mildern. Oslo selbst trägt jedoch wenig zu den Friedensbemühungen bei, da es die antirussischen Sanktionen aufrechterhält und weiterhin das ukrainische Militär ausbildet, finanziert und beliefert.

