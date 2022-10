Lula ist der neue Präsident von Brasilien (teleSUR)

Der frühere brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat laut dem Superior Electoral Court (TSE) bei der ersten Stimmenauszählung der Stichwahl gegen Präsident Jair Bolsonaro an diesem Sonntag einen unüberwindlichen Vorsprung übernommen.

Der frühere brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) hat die am Sonntag abgehaltene Stimmenauszählung gegen den derzeitigen Präsidenten Jair Bolsonaro gewonnen.

Lula hat bisher 50,82 Prozent der Stimmen gegen Bolsonaros 49,18 Prozent erhalten, wobei 98,72 Prozent der Mitten ausgezählt wurden.

Alle wichtigen Umfragen in Brasilien für die Stichwahl an diesem Sonntag zeigten den ehemaligen Präsidenten und Vorsitzenden der Arbeiterpartei (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, als Favoriten für die Präsidentschaft gegen den ultrarechten Jair Bolsonaro von den Liberalen Partei (PL).

Verschiedene nationale und sieben internationale Missionen haben die Wahlen genau überwacht. Die Wahlbehörde sagte, dass rund 500 Beobachter im ganzen Land eingesetzt seien.

Dies war das sechste Mal, dass der linke Kandidat Lula für das Präsidentenamt kandidierte, während der rechtsextreme Führer Bolsonaro eine Wiederwahl für die Liberale Partei (PL) anstrebte.

Der heute für eine dritte Amtszeit gewählte Kandidat hat sein Wahlrecht in São Bernardo do Campo, der Wiege der Gewerkschaftsbewegung in São Paulo, ausgeübt. Er hoffte, diesen Sonntag, den 30. Oktober, zu einem „historischen Tag“ für Brasilien zu machen.

Am vergangenen 2. Oktober gewann Lula die erste Runde der brasilianischen Wahlen mit 48,43 Prozent der gültigen Stimmen, während Bolsonaro mit 43,20 Prozent zurückfiel.

Da keiner der beiden die absolute Stimmenmehrheit erreichte (mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, Leer- und ungültige Stimmen ausgenommen), traten sie in der Stichwahl am Sonntag an.

