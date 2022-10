Hinweise für einen Plan einen atomaren Blitzangriff auf den Kreml auszuführen? – Von Eric Zuesse

Alexander Mercouris titelte am 29. Oktober: „Biden bringt die Welt leise dem Armageddon näher. Finnland ist bereit, Atomwaffen aufzunehmen“, und erörterte den Plan der USA, Russland in eine Falle zu locken, indem sie ihre Atomraketen etwa 500 Meilen oder 7 Minuten Flugentfernung vom Kreml positionieren, ein „Schachmatt“ (eine Enthauptung des russischen Zentralkommandos, so dass Russland nicht genug Zeit hat, seine Vergeltungsraketen zu starten) und die Kapitulation Russlands zu fordern (da das russische Zentralkommando unmöglich in der Lage wäre, die Situation innerhalb von nur 7 Minuten zu beurteilen und seine Raketen zu starten).

Es gibt eine Vorgeschichte zu diesem Plan, und die Entscheidung der US-Regierung, so vorzugehen, scheint um das Jahr 2006 herum getroffen worden zu sein, als die beiden renommiertesten akademischen Fachzeitschriften für nationale Sicherheit, Foreign Affairs und National Security, beide (wenn auch sehr taktvoll) empfahlen, die Idee (eigentlich eine Meta-Strategie) der „Mutually Assured Destruction“ oder „M.A.D.“ (dass Atomwaffen nur existieren, um einen Dritten Weltkrieg zu verhindern) durch die neue US-Metastrategie der „Nuklearen Vorherrschaft“ zu ersetzen – damit die USA sie anwenden wird, um einen Atomkrieg, den Dritten Weltkrieg, gegen Russland zu gewinnen. Die Positionierung dieser Raketen in der Ukraine sollte der Weg dazu sein, aber da dies nun immer unwahrscheinlicher wird, soll Finnland (die dem Kreml am zweitnächsten gelegene Nation) diese Funktion übernehmen (falls der türkische Präsident Tayyip Erdogan dem Land die Aufnahme in die NATO gestattet, was seine verhängnisvollste Entscheidung überhaupt sein wird).

Dann, am 1. März 2017, veröffentlichten zwei führende US-Experten für Atomwaffenkontrolle im Bulletin of the Atomic Scientists, dass ein neuer Typ von Nuklearzünder, der in US-Raketen installiert wurde, „genau das erzeugt, was man erwarten würde, wenn ein nuklear bewaffneter Staat die Fähigkeit hätte, einen Atomkrieg zu führen und zu gewinnen, indem er seine Feinde mit einem überraschenden Erstschlag entwaffnet.“ Es wird erwartet, dass dieser Schlag nun von Finnland und nicht mehr von der Ukraine ausgeht.

Am 28. Oktober meldete der russische Nachrichtensender RT News: „Biden macht einen Rückzieher beim Atomversprechen: The Pentagon has failed to impose a limit on use of the atomic option despite president’s promise“, und berichtete, dass Präsident Biden seine Politik aufgrund von Ratschlägen des Pentagons geändert habe, die besagen, dass Amerika die Option haben muss, einen Atomkrieg mit Russland zu beginnen – und nicht nur, um auf einen solchen von Russland zu reagieren. Russlands Politik des nuklearen Ersteinsatzes ist sehr klar – und ist KEINE russische Version der amerikanischen Nuclear-Primacy-Politik:

Es gibt vier Szenarien, in denen sich Russland das Recht vorbehält, Atomwaffen einzusetzen, d.h. über die nukleare Abschreckung hinauszugehen.

1. die Erlangung zuverlässiger Informationen über den Start ballistischer Raketen, die Russland angreifen;

2. der Einsatz von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen gegen Russland;

3. einige Einschläge auf Objekte, deren Versagen zur Unterbrechung der Reaktion der Nuklearstreitkräfte führen wird;

4. eine Aggression gegen Russland unter Einsatz konventioneller Waffen, wenn die Existenz des Staates selbst bedroht ist.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass sich die Situation in der Ukraine zu einer Situation entwickelt, in der die Bedingung Nr. 4 der Auslöser für einen russischen Erstschlag gegen die USA und Verbündete sein könnte. Aber das scheint jetzt weniger wahrscheinlich als ein Erstschlag der USA von Finnland aus. (Außerdem: Finnland war Teil von Hitlers Operation Barbarossa, dem Überfall auf die Sowjetunion – es war mit Hitler verbündet. Diesmal würde es sich mit Biden verbünden).

