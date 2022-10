Harri Gruenberg über grünlackierte Kriegstreiber

FACEBOOK



Einige grünlackierte bellezistische Schnösel*innen ( hiermal gegendert) wollen mir den Mund verbieten

Dazu sage ich: ich bin israelischer Staatsbürger und sage das was auch israelische Regierung in diesem Konflikt sagt nein zu Sanktionen nein zu Waffenlieferungen Diplomatie muss her.

Ich bin mit der Regierung Israels hier einer Meinung obwohl ich die Besatzungspolitik Israels gegen die Palästinenser verurteile. Es gibt einen weiteren Grund warum Israel die Ukraine trotz des enormen Druckes der USA die Ukraine nicht unterstützt, das ist der faschistisch Bandera Kult in der Ukraine. Israel hat dagegen mehrmals protestiert und jüngst Melniks Aussagen über israelischen Holocaust Revisionismus scharf verurteilt.

Es geht hierbei darum, dass der Faschistenfreund Melnik bestreitet das Bandera an der Seite der in Kollaboration mit den Nazis hunderttausende ukrainische Juden liquidierte. Auch über die Rede von Zelensky in der Knesseth gab es stürmische Empörung in Israel als er als Jude das russische Vorgehen in der Ukraine mit dem Holocaust verglich. Das wurde scharf zurückgewiesen. Da sieht man was für eine Marionette Zelensky in den Händen jener ist, die die reale Macht in der Ukraine haben. Da muss er seine jüdische Identität verleugnen. Denn auch seine Familie hat Opfer durch die Bandera Banditen zu beklagen.

Trotz des faschistischen Tiefenstaates der in der Ukraine herrscht, besitzen linke Politiker die immer wieder ihre Solidarität mit Israel bekunden die Frechheit Waffen für die Ukraine zu fordern und jubeln der Forderung zu, Russland müsse besiegt werden. In Israel wird die Befreiung Ausschwitz durch die Rote Armee wachgehalten. In Israel wurde im Beisein von Putin eine Gedenkstätte über die Befreiung Ausschwitz durch die Rote Armee eingeweiht. In meiner persönlichen Geschichte sagte mir mein Vater immer wieder, vergesse niemals wer Ausschwitz errichtete und wer Ausschwitz befreite. Mein Vater hatte immer eine große Dankbarkeit der Roten Armee gegenüber. Eine solche vermisse ich bei den grünlackierten Bellizisten.

Den Grünlackierten Kriegstreibern gegenüber sage ich. Mal sehen ob die Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches sich wagen einen israelischen Staatsbürger wegen dessen Meinung zum Krieg zu kriminalisieren. Selbst während und nach dem Jomkipur Krieg 1973 durfte ich in der israelischen Armee eine abweichende Meinung zum Krieg äußern ohne Konsequenzen. Ich durfte sagen, dass der arabische Angriff folge der Besetzung arabischer Gebiete 1967 war, das war die Übernahme des Narrativ des sogenannten Feindes, war aber in Israel nicht kriminalisiert. Es machte mir zwar nicht viele Freunde, aber es war möglich ohne kriminalisiert zu werden.

ber die grünlackierten Kriegstreiber möchten kritische Meinungen ausgrenzen Hier zeigt sich im Grunde genommen, dass in den Köpfen jener der Antikommunismus und Russophobie sich fortsetzt die vom Grossvater zum Vater und Enkel im Familiennarrativ westdeutscher Familien fortlebte. Das ist ein echtes Problem zeigt es doch mangelnde Entnazifizierung. Fast genüsslich als historische Rache sind sie jetzt davon befreit, aus der Täter Rolle schlüpfen zu dürfen und darauf hinzuweisen schaut her die wahren Faschisten sitzen in Moskau. Dies nachdem ihre Großväter über 20 Millionen Sowjetmenschen umgebracht haben.

